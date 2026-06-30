Новые правила с 1 июля: что изменится для водителей в автокредитовании и покупке шин

С 1 июля жизнь российских автомобилистов изменится из-за новых ограничений в банковской сфере и ужесточения контроля над рынком комплектующих. Главные перемены коснутся тех, кто планирует покупку машины в кредит или покупку новых покрышек: получить одобрение займа станет сложнее из-за новых правил расчета доходов, а рынок шин начнут очищать от подделок с помощью выездных проверок на заводы.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Обсуждение условий покупки автомобиля в автосалоне

Барьер для заемщиков: почему автокредиты станут менее доступными

Центральный банк и коммерческие финансовые организации пересматривают подходы к оценке платежеспособности клиентов. Теперь банки будут учитывать лишь 90% от подтвержденных неофициальных доходов заемщика. Это изменение напрямую ударит по тем, кто рассчитывал на крупную сумму при покупке автомобиля, не имея возможности предоставить справки о полной заработной плате. Подобные меры призваны снизить закредитованность населения и минимизировать риски невозврата средств в условиях высокой ключевой ставки.

"Такое решение заставит многих потенциальных покупателей либо выбирать более бюджетные модели, либо откладывать приобретение машины. Фактически банки создают фильтр, который отсекает людей с высокой долговой нагрузкой", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Борьба с "серыми" шинами: как будут проверять производителей

Второе важное нововведение касается качества резины. Правительство усиливает надзор за производителями шин, чтобы исключить попадание на рынок контрафакта и продукции "лжезаводов". Теперь оператор системы маркировки наделяется правом лично проверять достоверность данных, которые подают компании. В Минпромторге подчеркнули, что инспекторы будут выезжать на реальные производственные площадки, чтобы убедиться в существовании мощностей и соблюдении технологий.

Если в ходе проверки выяснится, что завод существует только на бумаге или условия выпуска продукции не соответствуют заявленным, предприятию откажут в выдаче кодов маркировки. Без этого уникального кода легальная продажа шин на территории страны станет невозможной. Это напрямую влияет на безопасность, так как низкокачественная резина часто становится причиной аварий, особенно при высокой скорости или изменении погодных условий. Водителям стоит быть готовыми к тому, что на фоне борьбы с ростом цен на автозапчасти, очистка рынка от подделок может временно сократить ассортимент дешевых брендов.

"Для обычного водителя это плюс к безопасности. Когда на рынок попадают шины сомнительного происхождения, риск разрыва корда или потери сцепления с дорогой возрастает в разы. Строгий контроль на этапе производства — единственный способ убрать опасный брак из магазинов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

От маркировки к тотальному контролю

Процесс обеления рынка резины длится уже несколько лет. Маркировка шин стала обязательной еще в 2020 году, а весной 2024 года был введен разрешительный режим, который блокирует продажу нелегального товара прямо на кассе. Новые меры с 1 июля закрывают лазейку для тех, кто пытался обойти систему, выдавая кустарное производство за промышленное.

Учитывая, что содержание автомобиля становится дороже, владельцы все чаще ищут способы сэкономить. Однако эксперты предупреждают, что экономия на базовых расходниках может обернуться серьезными тратами в будущем. Зачастую попытка сэкономить на заправке систем или покупке дешевых покрышек приводит к дорогостоящему ремонту узлов и агрегатов.

"Любые изменения в правилах проверки — это попытка минимизировать число аварий из-за технической неисправности. Если система маркировки заставит производителей действительно отвечать за качество, то и тяжелых последствий на дорогах станет меньше", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Параметр изменений Суть нововведения с 1 июля Автокредитование Учет только 90% неофициального дохода заемщика Контроль шин Выездные проверки на заводы для подтверждения реальности производства Система маркировки Блокировка выдачи кодов при выявлении недостоверных данных

Ответы на популярные вопросы

Кому станет сложнее получить кредит на машину?

В первую очередь тем, кто имеет минимальный официальный оклад и подтверждает остаток дохода косвенными способами — банки станут оценивать такие поступления более жестко. Подорожают ли шины из-за новых проверок?

Прямого налога проверки не несут, однако уход с рынка "серых" поставщиков может сократить предложение в самом дешевом сегменте. Как проверить, легальные ли шины я покупаю?

Необходимо отсканировать код маркировки Data Matrix через мобильное приложение "Честный ЗНАК" — там должна отобразиться вся информация о производителе. Что будет, если завод не пройдет выездную проверку?

Он лишится права маркировать новые партии товара, что фактически означает запрет на торговлю продукцией в России.

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