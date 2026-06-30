Водителям станет проще сохранить подвеску: плохой участок дороги больше не ударит без предупреждения

Введение гибких скоростных рамок на федеральных трассах позволит уберечь автомобили от повреждений и снизить аварийность, заявил руководитель общественной системы Обеспечение безопасности дорожного движения Константин Крохмаль. В беседе с Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что динамический подход к управлению трафиком станет эффективным инструментом информирования водителей о реальном состоянии асфальта.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Разбитая дорога с ямами

Ранее "Российская газета" со ссылкой на Министерство транспорт сообщила о планах внедрить дифференцированные лимиты скорости, которые будут зависеть от загруженности магистрали, качества дорожного полотна и близости социальных объектов. Такой подход позволит устанавливать индивидуальный скоростной режим для каждого конкретного участка шоссе. Многие эксперты полагают, что привычные скоростные лимиты на трассах давно требуют пересмотра в пользу большей гибкости и адаптивности к текущим условиям.

Крохмаль заявил, что главным преимуществом новой инициативы является ее рекомендательный характер. Система будет работать по аналогии с пассажирскими перевозками на железной дороге, где скорость состава напрямую зависит от состояния рельсов и насыпи. Если полотно изношено или погодные условия ухудшились, вводится временное ограничение.

"Плюс в том, что это носит рекомендательный, а не обязательный характер. Используется система, как на железной дороге: в зависимости от состояния полотна скорость может меняться. Если участок разрушен или в плохом состоянии — вводится ограничение. Проехал проблемный участок — поезд набирает скорость. Такая же аналогия будет и с дорогами. Я считаю, что это абсолютно правильно", — отметил он.

Специалист поделился личным опытом, когда отсутствие предупреждающих знаков на скоростных участках дорог во Владимирской области приводило к попаданию в глубокие ямы. Оперативное информирование поможет автомобилистам вовремя снизить скорость и сохранить машину. Важно помнить, что даже при наличии предупреждений современные технические возможности систем видеофиксации позволяют фиксировать нарушения на значительном расстоянии от самого устройства.

"Такая система позволит просто информировать водителей о том, что впереди разбитая дорога. Они не будут рисковать, будут понимать, как поберечь свой автомобиль. Единственный момент, который заслуживает внимания: по аналогии с железной дорогой, где за плохое состояние полотна предусмотрены меры, здесь следовало бы ввести ответственность территориальных органов за качество дорог. Это было бы разумно и логично", — добавил эксперт.

При этом специалисты предупреждают, что водителям стоит быть внимательнее при обгонах, так как иногда противоречие знаков и разметки становится причиной необоснованных штрафов. Вместе с изменением лимитов в правительстве обещают, что контроль за соблюдением ПДД потеряет частный интерес, так как управление камерами планируют полностью передать в ведение МВД.

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