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Новый хит из Японии? Toyota Raize показал, как можно получить полный привод без переплат

Авто

Пока цены на седаны бьют рекорды, Toyota Raize выходит с неожиданным козырем — полным приводом за разумные деньги. Этот компактный "японец" ломает стереотипы: выглядит дерзко, уверенно чувствует себя зимой и способен серьезно потеснить более дорогих конкурентов.

2021 Toyota Raize 1.0T GR Sport (Indonesia) front view
Фото: commons.wikimedia.org by Andra Febrian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
2021 Toyota Raize 1.0T GR Sport (Indonesia) front view

Техническая начинка: мал, да удал

Под капотом здесь не пламенный мотор, а литровая "турбо-тройка", выдающая 98 лошадей. Кажется, что этого хватит только для газонокосилки, но малый вес превращает Raize в юркий снаряд для городских джунглей.

Главный козырь — система AWD-i. В отличие от многих конкурентов, которые пасуют перед первой же лужей, этот кроссовер сохраняет высокую ликвидность именно благодаря честной тяге на обе оси.

"Литровая турбина здесь работает на износе, если пытаться играть в гонщика на светофорах. Но ресурс агрегата при должном уходе вполне сопоставим с классикой", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Дорожный просвет в 200 мм позволяет игнорировать бордюры и нечищеный снег. Это именно те проверенные технические решения, ради которых водители готовы ехать за машиной на другой конец страны. Расход топлива в 5.5 литров делает его содержание дешевле, чем заправка зажигалки Zippo.

Плюсы и подводные камни

Интерьер здесь — царство жесткого пластика и японского минимализма. Никакой кожи девственных альпака, только функционал. Это честный автомобиль для дела, а не для хвастовства перед соседями.

Однако на трассе магия заканчивается. Легкий кузов и скромный мотор делают обгоны фур аттракционом для смелых. Для тех, кому нужен комфорт бизнес-класса в долгой дороге, Raize покажется слишком спартанским и шумным.

Параметр Показатель Toyota Raize
Двигатель 1.0 л Turbo (98 л. с.)
Трансмиссия Вариатор / Полный привод AWD-i
Клиренс 200 мм
Расход (смешанный) 5.5 л / 100 км

"Вариаторы на таких моделях требуют бережного отношения и замены масла каждые 30-40 тысяч км, иначе вместо экономии вы получите дорогостоящий металлолом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Реалии рынка и география продаж

Ложка дегтя в этой бочке японского меда — логистика. Сейчас основные предложения сосредоточены в ДФО. Массовый приток этих машин обеспечивается через параллельный импорт, что диктует свои правила игры. Перекупщики уже открыли сезон охоты, понимая, что ликвидные внедорожники Toyota уходят из шоурумов быстрее, чем менеджер успевает допить свой кофе.

При цене от 1,2 млн рублей этот "бэйби-RAV4" выглядит куда интереснее переоцененных седанов. Несмотря на то что цены на авто летом начали немного стабилизироваться, Raize остается штучным товаром для тех, кто понимает разницу между японской сборкой и маркетинговыми обещаниями. Главное — помнить про ресурс вариатора и не пытаться штурмовать на нем болота.

"Схема импорта таких авто через Дальний Восток отработана, но покупателю стоит внимательно проверять документы на растаможку, чтобы не попасть на утильсбор позже", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о Toyota Raize

Можно ли обслуживать эту машину у официальных дилеров?

Официально модель в РФ не поставлялась, поэтому гарантия ложится на плечи продавца, а запчасти придется искать в каталогах для внутреннего рынка Японии.

Хватит ли мотора 1.0 для четверых взрослых?

В городе — вполне, но на затяжных подъемах машина будет тяжело вздыхать турбиной и требовать понижения виртуальных передач.

Есть ли у Raize проблемы с коррозией?

Японские кузова для внутреннего рынка неплохо защищены, но дополнительный антикор для Москвы или Питера будет жизненно необходим.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, таможенный брокер Елена Смирнова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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