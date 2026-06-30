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Битые авто внезапно стали желанной добычей: списанный хлам превратился в способ обойти бешеные цены

Авто

Трудности с поставками комплектующих и резкое подорожание новых деталей вынуждают российских автовладельцев все чаще закупать машины-доноры для частного разбора, рассказал автомобильный эксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.Ru Максим Ракитин. В беседе с Pravda.Ru эксперт объяснил риски и преимущества использования подержанных узлов с битых транспортных средств.

Внутреннее устройство автомобиля Range Rover
Фото: flickr.com by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Внутреннее устройство автомобиля Range Rover

Ранее сообщалось, что аналитики фиксируют устойчивый рост интереса к иномаркам категории "тотал". Такие машины страховые компании списывают как экономически нецелесообразные для восстановления, однако они становятся альтернативными источниками двигателей, коробок передач, электроники и кузовных элементов. Для многих водителей сегодня ремонт превращается в испытание кошелька, что делает покупку автомобиля под разбор единственным способом сэкономить.

По словам Ракитина, популярность стратегии покупки "доноров" обусловлена логистическим тупиком: поиск оригинальных запчастей превратился в сложный квест с непредсказуемым результатом. Цены на многие позиции стали критическими, что подталкивает владельцев к созданию своего рода "домашних авторазборок". При этом эксперт подчеркивает, что безопасность таких узлов напрямую зависит от их назначения.

"Тренд возник из-за того, что покупка оригинальных и неоригинальных запчастей превратилась в квест. С логистикой стало сложнее, а цены на некоторые позиции стали просто невменяемыми, поэтому люди все чаще задумываются о покупке автомобиля-донора. Это один из выходов при наличии места для хранения и умения правильно снимать узлы — по сути, организация домашней разборки. Степень безопасности или риска зависит исключительно от того, какой именно узел автомобиля используется", — пояснил он.

Специалист отметил, что использование кузовных панелей, стекол, светотехники и элементов интерьера является оправданным и рабочим решением. Состояние бамперов или колесных дисков легко оценить визуально или с помощью минимальной диагностики. Однако существует категория деталей, экономия на которых несет угрозу. Во многих регионах миллионы машин превратились в памятники и потенциальные источники запчастей, но системы пассивной безопасности из их числа использовать нельзя.

"В первую очередь не стоит брать с донора системы безопасности — их сложно протестировать. Даже если подушка не отстрелила, это не значит, что она рабочая, потому что ДТП полностью влияет на пассивную безопасность. Замена подушки с битого автомобиля — это лотерея. То же самое с ремнями безопасности на современных машинах: если произошло ДТП, там срабатывает пиропатрон, и ремни перестают действовать — нужна замена не самого ремня, а всей системы", — заключил Ракитин.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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