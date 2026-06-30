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Не только безалкогольное пиво: напитки, которые могут привести к ложному срабатыванию алкотестера

Авто

Даже глоток кефира или безалкогольного пива перед поездкой может обернуться серьезными проблемами при проверке алкотестером. Хотя эти напитки не содержат значимых доз алкоголя, остаточные следы этанола способны спровоцировать ложные показания прибора. Чтобы избежать неприятного диалога с сотрудниками ГИБДД, водителям следует учитывать время, необходимое для выведения спиртовых паров из полости рта.

Квас
Фото: Design by Freepick by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квас

Почему продукты брожения опасны для водителя

Квас, кефир и так называемое "безалкогольное" пиво являются продуктами естественного брожения. Даже после производственной фильтрации в них может содержаться до 0,5% этанола. Сам напиток не вызывает опьянения, но создает кратковременный "шлейф" в дыхательных путях. Именно этот эффект чаще всего становится поводом для лишних вопросов со стороны инспекторов.

"Основная сложность заключается в том, что высокочувствительные алкотестеры моментально реагируют на спиртосодержащие испарения во рту, которые не имеют ничего общего с состоянием реального опьянения," — пояснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Важно помнить, что даже если вы планируете поездку, правильно вести себя с полицией - ключевой навык. Любая суета или неудачная фраза могут превратить рядовую проверку в долгое разбирательство.

Правила безопасности за рулем

Чтобы исключить риск попадания в неприятную ситуацию, достаточно соблюдать простое правило ожидания. После употребления кефира или кваса необходимо выждать 10-15 минут. За это время микроскопические дозы спирта естественным образом испаряются из полости рта, и показания прибора будут "чистыми".

"Помимо напитков, нужно учитывать общее состояние организма перед тем, как обслуживать свой автомобиль самостоятельно или садиться за руль в состоянии сильной усталости, так как это влияет на скорость реакции гораздо сильнее, чем стакан кефира," — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Елена Смирнова.

Если же пренебречь этим интервалом, то даже безобидное решение освежиться в жару может быть истолковано превратно. Также не стоит забывать, что количество имеет значение: употребление нескольких литров кваса залпом способно создать накопительный эффект, что крайне нежелательно перед дорогой.

"Инспекторы часто обращают внимание именно на такие мелочи, поэтому лучше исключить любые факторы, способные вызвать малейшие подозрения в нарушении ПДД," — резюмировал в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Фактор риска Способ минимизации
Напитки брожения Пауза 15 минут перед поездкой
Усталость Полноценный отдых
Лекарственные препараты Изучение инструкции

Что делать владельцу автомобиля? Лучше воздержаться от употребления кефира и кваса за 15-20 минут до начала поездки.

Когда изменения вступят в силу? Правила использования алкотестеров остаются прежними, данная рекомендация актуальна всегда.

Какие расходы могут возникнуть? В случае ложноположительного результата водителя ждут медицинское освидетельствование и возможные юридические споры.

Кого затронет нововведение? Это касается всех водителей, использующих напитки с минимальным содержанием спирта.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по страховым спорам Елена Смирнова, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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