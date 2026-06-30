УАЗ Патриот взрослеет: у внедорожника появится выкидной ключ, турбодизель и современный салон

Обновленный УАЗ Патриот получит ключ-брелок новой конструкции с выкидным жалом. Судя по появившимся в сети кадрам, дизайн устройства стал массивнее, а функционал расширился: на корпусе разместились три кнопки для управления центральным замком и активации поиска автомобиля на парковке с помощью звуковых и световых сигналов. Изменения коснутся не только эргономики доступа, но и внутреннего оснащения модели, что значительно повысит повседневный комфорт водителя.
Производитель намерен серьезно переосмыслить оснащение салона. Ключевыми нововведениями станут мультируль с функцией обогрева и современная мультимедийная система. Для повышения удобства в холодное время года внедорожник получит многоступенчатый подогрев сидений и полноценный климат-контроль вместо прежней системы управления потоками воздуха.
"Массивный выкидной ключ — это не просто дань моде, а вопрос практичности. В условиях бездорожья обычные ключи часто теряются или ломаются, а выкидной механизм защищает жало от загрязнений, что продлевает срок службы замка зажигания", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Изменится и архитектура центрального тоннеля. Его облицовку сделают более компактной, рассчитывая на улучшение эргономики пространства между передними креслами. Также заявлено появление кнопки, активирующей внедорожный режим "Off road", что упростит управление трансмиссией в сложных условиях.
Важно помнить, что владельцы, которые привыкли игнорировать сигналы о неисправности топливной системы, часто сталкиваются с дорогостоящим ремонтом, когда заливают полный бак под завязку на постоянной основе. Современная электроника в новой версии Патриота требует соблюдения регламента обслуживания.
Главным технологическим сдвигом станет расширение линейки агрегатов. В пару к проверенному 2,7-литровому бензиновому двигателю ZMZ Pro мощностью 150 л. с. завод добавит двухлитровый турбодизель Sollers. Этот мотор выдает 136 л. с. и крутящий момент 320 Нм. Оба двигателя будут комплектоваться 6-ступенчатой механической коробкой передач.
"Переход на 6-ступенчатую трансмиссию в сочетании с новым турбодизелем существенно снизит обороты двигателя при движении по трассе. Это не только сделает поездку комфортнее из-за меньшего шума, но и поможет экономить топливо при длительных путешествиях", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.
Старт продаж обновленной модели запланирован на осень 2026 года. Многие владельцы машин нередко сами становятся виновниками поломок, пренебрегая правилами парковки на придомовой территории, что ведет к штрафам и проблемам с эксплуатацией.
"Современные автопроизводители всё больше полагаются на электронные компоненты для контроля состояния автомобиля. Автовладельцам стоит подготовиться к тому, что новые блоки управления потребуют более квалифицированного диагностического оборудования при обслуживании", — уточнил в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.
|Характеристики
|Обновленный УАЗ Патриот
|Бензиновый мотор
|ZMZ Pro (2,7 л, 150 л. с.)
|Дизельный мотор
|Sollers (2,0 л, 136 л. с., 320 Нм)
|Трансмиссия
|6-ступенчатая МКП
|Ключевые опции
|Климат-контроль, мультируль, режим Off road
Когда обновленный УАЗ Патриот поступит в продажу?
Старт продаж ожидается осенью 2026 года.
Будут ли изменения в двигателе?
Да, в гамму моторов добавят 2-литровый турбодизель на 136 л. с. и 320 Нм крутящего момента.
Какие новые опции появятся в салоне?
Внедорожник получит климат-контроль, подогрев руля, обновленную мультимедиа и переработанный центральный тоннель.
В чем особенность нового ключа?
Это массивный брелок с выкидным жалом, кнопками управления замками и функцией поиска автомобиля на парковке.
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