Дорога в отпуск станет кошмаром: забытые мелочи приведут к многочасовому простою в пути

Стандартный набор из огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки — это лишь базовый минимум, который летом стоит существенно расширить. В условиях высокой температуры и дальних поездок эксперты советуют возить с собой запас питьевой воды, мощный внешний аккумулятор, фонарь и светоотражающий жилет.
Для поездок в отпуск комплект оборудования разумно дополнить компрессором для шин, пусковыми проводами и базовым набором инструментов. Как сообщает издание Газета.Ru со ссылкой на топ-менеджера "СберЛизинга" Ашота Ерицяна, такие вещи не занимают много места, но позволяют оперативно устранить мелкие поломки. Ерицян добавил, что вода в дороге может пригодиться не только для питья, но и для очистки стекол или фар, когда загрязнения начинают мешать обзору. Но стоит помнить, что обычная вода никогда не заменит технические жидкости в узлах автомобиля.
"Даже если вы уверены в надежности своей машины, отсутствие элементарного троса или компрессора на малонаселенной трассе превращает пустяковую проблему в серьезный кризис", - отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.
Эксперты рекомендуют владельцам машин без автоматических датчиков давления обязательно иметь при себе ручной манометр. Не лишним в багажнике будет и запас моторного масла вместе с "омывайкой", поскольку на затяжных перегонах их уровень может упасть быстрее прогнозов. Грамотная экономия топлива также зависит от технического состояния колес, поэтому регулярная проверка давления — это способ сберечь бюджет.
Типичная ошибка автомобилистов заключается в игнорировании подготовки к нештатным сценариям при полной уверенности в исправности агрегатов. Практика доказывает, что минимальный дорожный набор сокращает время простоя в случае поломки или прокола колеса. Подготовка к лету — это не только чистый радиатор, но и укомплектованный багажник, который страхует от лишних трат и нервов вдали от сервисных центров.
Вода обладает высокой склонностью к коррозии и низкой температурой кипения. Ее можно использовать только как временную меру, чтобы доехать до ближайшего сервиса при утечке.
Многие современные двигатели склонны к повышенному расходу масла при длительном движении на высоких скоростях по трассе. Запас в 1 литр позволит избежать масляного голодания мотора.
Жилет делает водителя заметным для других участников движения в условиях марева над асфальтом или при внезапном ухудшении видимости. Его использование — требование безопасности при выходе из машины на обочину.
Трос необходим, чтобы отбуксировать машину на безопасное место или вытянуть ее из кювета. Даже если буксировка на дальние расстояния запрещена инструкцией к коробке, минимальные перемещения часто неизбежны.
Пока США пытаются реанимировать свои «невидимки», российские атомные гиганты выходят на испытания с арсеналом, способным изменить баланс сил в океане.