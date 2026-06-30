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Дорога в отпуск станет кошмаром: забытые мелочи приведут к многочасовому простою в пути

Авто

Стандартный набор из огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки — это лишь базовый минимум, который летом стоит существенно расширить. В условиях высокой температуры и дальних поездок эксперты советуют возить с собой запас питьевой воды, мощный внешний аккумулятор, фонарь и светоотражающий жилет.

багажник
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
багажник

Подготовка к дальним маршрутам и внештатным ситуациям

Для поездок в отпуск комплект оборудования разумно дополнить компрессором для шин, пусковыми проводами и базовым набором инструментов. Как сообщает издание Газета.Ru со ссылкой на топ-менеджера "СберЛизинга" Ашота Ерицяна, такие вещи не занимают много места, но позволяют оперативно устранить мелкие поломки. Ерицян добавил, что вода в дороге может пригодиться не только для питья, но и для очистки стекол или фар, когда загрязнения начинают мешать обзору. Но стоит помнить, что обычная вода никогда не заменит технические жидкости в узлах автомобиля.

"Даже если вы уверены в надежности своей машины, отсутствие элементарного троса или компрессора на малонаселенной трассе превращает пустяковую проблему в серьезный кризис", - отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Технический контроль и расходные материалы

Эксперты рекомендуют владельцам машин без автоматических датчиков давления обязательно иметь при себе ручной манометр. Не лишним в багажнике будет и запас моторного масла вместе с "омывайкой", поскольку на затяжных перегонах их уровень может упасть быстрее прогнозов. Грамотная экономия топлива также зависит от технического состояния колес, поэтому регулярная проверка давления — это способ сберечь бюджет.

Типичная ошибка автомобилистов заключается в игнорировании подготовки к нештатным сценариям при полной уверенности в исправности агрегатов. Практика доказывает, что минимальный дорожный набор сокращает время простоя в случае поломки или прокола колеса. Подготовка к лету — это не только чистый радиатор, но и укомплектованный багажник, который страхует от лишних трат и нервов вдали от сервисных центров.

Ответы на популярные вопросы о летней химии и оборудовании

Можно ли использовать обычную воду вместо антифриза в жару?

Вода обладает высокой склонностью к коррозии и низкой температурой кипения. Ее можно использовать только как временную меру, чтобы доехать до ближайшего сервиса при утечке.

Зачем возить с собой моторное масло, если машина новая?

Многие современные двигатели склонны к повышенному расходу масла при длительном движении на высоких скоростях по трассе. Запас в 1 литр позволит избежать масляного голодания мотора.

Поможет ли светоотражающий жилет в светлое время суток?

Жилет делает водителя заметным для других участников движения в условиях марева над асфальтом или при внезапном ухудшении видимости. Его использование — требование безопасности при выходе из машины на обочину.

Нужен ли буксировочный трос, если установлена АКПП?

Трос необходим, чтобы отбуксировать машину на безопасное место или вытянуть ее из кювета. Даже если буксировка на дальние расстояния запрещена инструкцией к коробке, минимальные перемещения часто неизбежны.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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