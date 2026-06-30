Минус 20% из семейного бюджета: готовы ли вы к новым ценам на автозапчасти

Российские автовладельцы столкнулись с ощутимым скачком цен на комплектующие для зарубежных машин. С начала 2026 года стоимость запчастей для наиболее популярных иностранных брендов выросла в среднем на 15-20%. Расходы водителей зависят от категории деталей: плановое обслуживание обходится дороже на 9-15%, тогда как редкие компоненты, включая сложную электронику и кузовные элементы, выросли в цене на 15-25%.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт автомобиля на СТО

Новая реальность цен на автозапчасти

Глава международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова подтвердила, что текущая ценовая динамика обусловлена глобальными сложностями в цепочках поставок. Если раньше владельцы популярных иномарок могли рассчитывать на доступный сервис, то теперь ситуация кардинально изменилась. Повышение цен затронуло практически все категории товаров, однако наиболее сильный удар пришелся на дефицитные позиции.

"Когда деталь становится дефицитной, логистические издержки неизбежно перекладываются на конечного потребителя. Владельцы авто вынуждены выбирать: либо переплачивать за оригинальную деталь, либо идти на риск, устанавливая сомнительные аналоги", — предупредил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Почему растут расходы на ремонт

Алексей Иванов, владелец сети дилерских центров "Альянс Тракс", отмечает, что особенно сложная обстановка сложилась в сегментах, где рынок фактически монополизирован парой крупных поставщиков. Высокие тарифы на логистику и ограниченность предложения привели к тому, что тормозные системы, оптика и электронные блоки управления подорожали значительно сильнее остальных позиций. Для многих водителей обслуживание иномарки превращается в тяжелое испытание для кошелька, заставляя пересматривать привычки в эксплуатации транспорта.

"При выборе запчастей в текущих условиях крайне важно проверять подлинность маркировки. Чаще всего именно на сложных электронных компонентах пытаются сэкономить недобросовестные продавцы, что приводит к критическим поломкам систем автомобиля уже через пару месяцев эксплуатации", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Потребительские предпочтения

Эксперты фиксируют заметное смещение интереса автовладельцев. Несмотря на расширение предложения от производителей из КНР, многие водители, устав от технических глюков и долгого ожидания деталей, возвращаются к проверенным европейским и японским моделям. По словам аналитиков, рынок вторичного транспорта переживает новую волну популярности, так как многие предпочитают инвестировать в ремонт уже имеющегося авто, чем переходить на новый китайский бренд.

"Если владелец иномарки сталкивается с необходимостью сложного ремонта, советую не затягивать с диагностикой. Чем дольше вы эксплуатируете машину с неисправным узлом, тем дороже обойдется итоговая замена соседних деталей", — отметил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Категория запчастей Средний рост цен (%) Расходники и ходовая часть 9-15% Кузовные панели, оптика, электроника 15-25%

Ответы на популярные вопросы

Кто больше всего пострадает от повышения цен?

В первую очередь владельцы иномарок, требующих использования оригинальных электронных блоков и специфических кузовных деталей.

Когда стоит ждать стабилизации стоимости деталей?

При текущих логистических цепочках эксперты не прогнозируют снижения цен, так как издержки на доставку остаются высокими.

Можно ли сэкономить на ремонте без потери качества?

Возможен поиск сертифицированных аналогов, но лишь после консультации с квалифицированным автомехаником, чтобы избежать покупки брака.

Затронет ли рост цен рынок подержанных автомобилей?

Да, стоимость владения авто напрямую влияет на цену перепродажи; машины, требующие редких и дорогих запчастей, могут потерять в своей ликвидности.

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