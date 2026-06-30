Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Росстат зафиксировал обвал производства творога и молока в Ивановской области
Ждали у моря погоды, а дождь пришёл из лаборатории: российские учёные нашли способ управлять облаками
Столица мира теперь в другом месте: комик Данила Поперечный* жёстко разочаровался в жизни в США
Георгий Филимонов сообщил о получении 9,4 млрд рублей дополнительных доходов Вологодчиной
Ядовитый ужин: число жертв массовой инфекции в Астрахани перевалило за третий десяток
Границы на замок: в Европе нашли способ окончательно отсечь российских путешественников
Дерзкий вызов привычной логике: в Волгограде сохранили транспортный эксклюзив всей России
Витрины опустели навсегда: ювелирный рынок Петербурга столкнулся с масштабной чисткой рядов
Владимирские автоперевозчики сообщили о росте оптовых цен на дизельное топливо на 60%

Минус 20% из семейного бюджета: готовы ли вы к новым ценам на автозапчасти

Авто

Российские автовладельцы столкнулись с ощутимым скачком цен на комплектующие для зарубежных машин. С начала 2026 года стоимость запчастей для наиболее популярных иностранных брендов выросла в среднем на 15-20%. Расходы водителей зависят от категории деталей: плановое обслуживание обходится дороже на 9-15%, тогда как редкие компоненты, включая сложную электронику и кузовные элементы, выросли в цене на 15-25%.

Ремонт автомобиля на СТО
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля на СТО

Новая реальность цен на автозапчасти

Глава международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова подтвердила, что текущая ценовая динамика обусловлена глобальными сложностями в цепочках поставок. Если раньше владельцы популярных иномарок могли рассчитывать на доступный сервис, то теперь ситуация кардинально изменилась. Повышение цен затронуло практически все категории товаров, однако наиболее сильный удар пришелся на дефицитные позиции.

"Когда деталь становится дефицитной, логистические издержки неизбежно перекладываются на конечного потребителя. Владельцы авто вынуждены выбирать: либо переплачивать за оригинальную деталь, либо идти на риск, устанавливая сомнительные аналоги", — предупредил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Почему растут расходы на ремонт

Алексей Иванов, владелец сети дилерских центров "Альянс Тракс", отмечает, что особенно сложная обстановка сложилась в сегментах, где рынок фактически монополизирован парой крупных поставщиков. Высокие тарифы на логистику и ограниченность предложения привели к тому, что тормозные системы, оптика и электронные блоки управления подорожали значительно сильнее остальных позиций. Для многих водителей обслуживание иномарки превращается в тяжелое испытание для кошелька, заставляя пересматривать привычки в эксплуатации транспорта.

"При выборе запчастей в текущих условиях крайне важно проверять подлинность маркировки. Чаще всего именно на сложных электронных компонентах пытаются сэкономить недобросовестные продавцы, что приводит к критическим поломкам систем автомобиля уже через пару месяцев эксплуатации", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Потребительские предпочтения

Эксперты фиксируют заметное смещение интереса автовладельцев. Несмотря на расширение предложения от производителей из КНР, многие водители, устав от технических глюков и долгого ожидания деталей, возвращаются к проверенным европейским и японским моделям. По словам аналитиков, рынок вторичного транспорта переживает новую волну популярности, так как многие предпочитают инвестировать в ремонт уже имеющегося авто, чем переходить на новый китайский бренд.

"Если владелец иномарки сталкивается с необходимостью сложного ремонта, советую не затягивать с диагностикой. Чем дольше вы эксплуатируете машину с неисправным узлом, тем дороже обойдется итоговая замена соседних деталей", — отметил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Категория запчастей Средний рост цен (%)
Расходники и ходовая часть 9-15%
Кузовные панели, оптика, электроника 15-25%

Ответы на популярные вопросы

Кто больше всего пострадает от повышения цен?
В первую очередь владельцы иномарок, требующих использования оригинальных электронных блоков и специфических кузовных деталей.

Когда стоит ждать стабилизации стоимости деталей?
При текущих логистических цепочках эксперты не прогнозируют снижения цен, так как издержки на доставку остаются высокими.

Можно ли сэкономить на ремонте без потери качества?
Возможен поиск сертифицированных аналогов, но лишь после консультации с квалифицированным автомехаником, чтобы избежать покупки брака.

Затронет ли рост цен рынок подержанных автомобилей?
Да, стоимость владения авто напрямую влияет на цену перепродажи; машины, требующие редких и дорогих запчастей, могут потерять в своей ликвидности.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Недвижимость
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Кривой Рог содрогнулся от жестокости ТЦК: пятилетняя дочь отца-одиночки осталась на произвол судьбы
Мир. Новости мира
Кривой Рог содрогнулся от жестокости ТЦК: пятилетняя дочь отца-одиночки осталась на произвол судьбы
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Авто
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Популярное
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети

В Гданьске рядовой поход за покупками обернулся масштабным разбирательством после того, как скрытая напряженность в отношениях местных жителей и приезжих вышла наружу.

Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Латвийский премьер против здравого смысла: Прибалтика стала витриной европейского самообмана
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Последние материалы
Приморье: судебные приставы ограничили выезд из РФ 11 тысячам должников за коммунальные услуги
Хрупкий мир в проливе: США и Иран договорились о прекращении ударов перед новыми торгами
Один витамин может спасти ясность ума: память может сдавать из-за незаметной ошибки в питании
"Тигр съедает по 10 кг говядины в день": директор Воронежского зоопарка рассказал, сколько стоит содержание зверей
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС
Бюджетные продукты шокировали результатом: как пюре и сосиски создают эффект дорогого ресторана
Не Турция и не Сочи: россияне массово выбирают Алтай, и вот какие места стали настоящими хитами сезона
Полиция Сургутского района выявила 18 пособников аферистов с начала текущего года
Астраханская таможня и ФСБ развернули 40 тонн продукции из-за отсутствия сертификатов
Забытая всеми культура: аграрии Алтая нашли золотую жилу в поставках корнеплодов соседям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.