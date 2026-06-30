Что делать, если ваш автомобиль оказался подтоплен: сроки и стоимость восстановления

Мощные ливни в Тюмени превратили подземный паркинг жилого комплекса "Корней" в настоящий бассейн, где под водой оказались десятки автомобилей. Подобные инциденты, ранее парализовавшие Москву и Краснодар, ставят перед владельцами вопрос о возможности спасения техники.
Главное правило в такой ситуации — категорический запрет на запуск двигателя, так как попадание воды в цилиндры неизбежно ведет к гидроудару. Даже наличие шноркеля не гарантирует безопасности, поскольку длительный контакт с влагой выводит из строя всю электронику и проводку.
Первоочередной задачей собственника является фиксация происшествия: необходимо сделать детальные фотографии с привязкой к местности, отражающие уровень воды. Профессор Высшей школы права Югорского госуниверситета Сергей Хохрин рекомендует оформить акт осмотра совместно с представителями эксплуатирующей компании и проследить за регистрацией инцидента в аварийной службе. Если машина погружена не полностью, её стоит оперативно эвакуировать на нейтральной передаче и обесточить, сняв клеммы с аккумулятора, что критически важно для сохранения шансов на восстановление узлов.
"При подтоплении автомобиля критически важно не медлить с просушкой салона и подкапотного пространства, так как плесень и окисление контактов начинаются в первые же часы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт в области автотехники Артем Николаев.
Специалисты ГК АвтоСпецЦентр отмечают, что реанимировать можно до 90% пострадавших машин, однако процесс может затянуться на месяцы. Расходы на ремонт варьируются от 50 тысяч рублей при минимальном контакте с водой до половины рыночной стоимости авто при полном погружении. Как заявил член Свердловской гильдии адвокатов Александр Татаринов, на которого ссылается "За рулем", оценку ущерба может инициировать как сам владелец, так и управляющая компания жилого комплекса.
В Тюмени ситуация приобрела массовый характер: семья Камаловых, чьи премиальные иномарки не подлежат восстановлению, оценила потери в девять миллионов рублей. "Мы, жильцы дома, объединились. Заказали строительную экспертизу, чтобы понять, кто виноват. Многие владельцы машин, я в их числе, уже отправили досудебные претензии в УК и застройщику — требуем возместить ущерб", — рассказал один из пострадавших. В перечне необходимых документов для суда должны быть чеки на эвакуацию, акты осмотра и профессиональная оценка, особенно если речь идет о дефицитных запчастях на популярные иномарки.
Автоюрист Кирилл Форманчук предупреждает, что судебные разбирательства с коммунальщиками часто затягиваются на годы. Тем не менее, системный подход и наличие строительной экспертизы, доказывающей неисправность ливневой системы паркинга, значительно повышают шансы на успех. В противном случае владельцам придется смириться с тем, что "утопленник" станет источником бесконечных проблем с электрикой и коррозией в будущем.
Категорически нельзя до полной просушки и проверки воздушного фильтра. Запуск может привести к моментальной поломке мотора из-за воды внутри системы.
Да, если в договоре стихийное бедствие или техногенная авария указаны как страховые случаи. Необходимо сразу вызвать представителя страховой для фиксации.
Ответственность обычно ложится на управляющую компанию или застройщика, если экспертиза докажет ошибки в проектировании или содержании коммуникаций.
Это целесообразно только при наличии качественного сервиса и готовности к замене всей проводки, иначе риск внезапных поломок и возгораний сохраняется годами.
Пока США пытаются реанимировать свои «невидимки», российские атомные гиганты выходят на испытания с арсеналом, способным изменить баланс сил в океане.