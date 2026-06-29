Очереди на АЗС привели к новым мерам: что изменится для автомобилистов

Российский топливный рынок столкнулся с резким дефицитом бензина и дизеля, охватившим регионы от Крыма до Москвы. Цены на отдельных АЗС преодолели отметку в 100 рублей за литр, а власти ввели экстренный запрет на экспорт и отменили ремонты на НПЗ для стабилизации ситуации к июлю 2026 года.

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Логистический тупик и пустые резервуары

Кризис начался в конце июня 2026 года и быстро превратился в цепную реакцию. На заправках выстроились очереди, напоминающие заторы перед крупными стихийными бедствиями. Система распределения топлива не выдержала нагрузки, когда логистические цепочки оказались перегружены, а частные владельцы начали массово заправлять баки впрок.

"Логистический сбой произошел из-за разрыва между производством и региональными нефтебазами. Текущий механизм поставок требует ручного управления, чтобы топливо доходило до розницы без задержек", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Запасы бензина в стране составляют порядка 1,7 миллиона тонн. Однако этот показатель на 4% уступает прошлогодним цифрам. В условиях дефицита аграрный сектор получил приоритет. Поставки для фермеров идут напрямую с баз, чтобы не допустить остановки сельхозтехники в разгар полевых работ.

Реакция правительства и экспортные барьеры

Власти перевели нефтеперерабатывающие заводы на предельный режим работы. Профильные министерства фактически запретили плановое обслуживание оборудования, чтобы выжать из индустрии максимум литров. Был введен временный бан на вывоз бензина и авиакеросина за границу. Если ситуация не исправится, под запрет попадет и дизельное топливо, которое крайне востребовано на внешних рынках.

Меры стабилизации Ожидаемый результат Запрет экспорта бензина Насыщение внутреннего рынка в июле Отмена ремонтов на НПЗ Увеличение выработки светлых нефтепродуктов Квоты для аграриев Прямые поставки дизеля сельхозпроизводителям

Для пресечения спекуляций создан круглосуточный оперативный штаб. Его задача — бить по рукам владельцев частных АЗС, завышающих цены без объективных причин. Параллельно введен жесткий лимит на заправку в канистры. Это удар по перекупщикам, которые пытаются создать теневой рынок в условиях нехватки горючего.

"Законодательство ограничивает перевозку больших объемов топлива без лицензии. Инспекторы будут внимательнее следить за переоборудованными машинами, перевозящими ГСМ в бытовых емкостях", — объяснил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Технические риски для владельцев автомобилей

Дефицит заставляет водителей заливать в баки все, что горит. Переход на низкооктановый бензин или случайное использование суррогата убивает топливную систему. Современные моторы крайне чувствительны к качеству смеси. Попытки сэкономить или заправиться с рук могут обернуться дорогостоящим ремонтом двигателя из-за детонации и прогара клапанов.

Использование высокооктанового АИ-100 в старых машинах также опасно. Такие двигатели не умеют корректировать углы опережения зажигания под эти параметры, что ведет к перегреву. Электроника современных авто накапливает ошибки адаптации, пытаясь подстроиться под некачественную смесь, что в итоге требует вмешательства диагноста.

"Изменение состава топлива часто приводит к тому, что бортовой компьютер теряет ориентиры. При появлении признаков неровной работы мотора необходима диагностика и, возможно, сброс адаптаций блока управления", — подчеркнул инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о топливном кризисе

Можно ли заправлять бензин в пластиковые канистры?

Большинство АЗС отказывают в заправке пластиковой тары из соображений противопожарной безопасности и статического электричества. Сейчас к этому добавились количественные ограничения для борьбы с перекупщиками.

Чем опасен переход с 95-го на 92-й бензин?

Если мотор рассчитан на топливо с высоким октановым числом, использование 92-го приведет к детонации. Датчики зафиксируют проблему и снизят мощность, но при длительной езде риск поломки поршневой группы возрастает.

Когда ожидать стабилизации цен?

Власти прогнозируют улучшение ситуации в течение июля, когда меры по ограничению экспорта и увеличению переработки дадут накопительный эффект на внутреннем рынке.

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