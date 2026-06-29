Очереди на АЗС привели к новым мерам: что изменится для автомобилистов

Российский топливный рынок столкнулся с резким дефицитом бензина и дизеля, охватившим регионы от Крыма до Москвы. Цены на отдельных АЗС преодолели отметку в 100 рублей за литр, а власти ввели экстренный запрет на экспорт и отменили ремонты на НПЗ для стабилизации ситуации к июлю 2026 года.
Кризис начался в конце июня 2026 года и быстро превратился в цепную реакцию. На заправках выстроились очереди, напоминающие заторы перед крупными стихийными бедствиями. Система распределения топлива не выдержала нагрузки, когда логистические цепочки оказались перегружены, а частные владельцы начали массово заправлять баки впрок.
"Логистический сбой произошел из-за разрыва между производством и региональными нефтебазами. Текущий механизм поставок требует ручного управления, чтобы топливо доходило до розницы без задержек", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.
Запасы бензина в стране составляют порядка 1,7 миллиона тонн. Однако этот показатель на 4% уступает прошлогодним цифрам. В условиях дефицита аграрный сектор получил приоритет. Поставки для фермеров идут напрямую с баз, чтобы не допустить остановки сельхозтехники в разгар полевых работ.
Власти перевели нефтеперерабатывающие заводы на предельный режим работы. Профильные министерства фактически запретили плановое обслуживание оборудования, чтобы выжать из индустрии максимум литров. Был введен временный бан на вывоз бензина и авиакеросина за границу. Если ситуация не исправится, под запрет попадет и дизельное топливо, которое крайне востребовано на внешних рынках.
|Меры стабилизации
|Ожидаемый результат
|Запрет экспорта бензина
|Насыщение внутреннего рынка в июле
|Отмена ремонтов на НПЗ
|Увеличение выработки светлых нефтепродуктов
|Квоты для аграриев
|Прямые поставки дизеля сельхозпроизводителям
Для пресечения спекуляций создан круглосуточный оперативный штаб. Его задача — бить по рукам владельцев частных АЗС, завышающих цены без объективных причин. Параллельно введен жесткий лимит на заправку в канистры. Это удар по перекупщикам, которые пытаются создать теневой рынок в условиях нехватки горючего.
"Законодательство ограничивает перевозку больших объемов топлива без лицензии. Инспекторы будут внимательнее следить за переоборудованными машинами, перевозящими ГСМ в бытовых емкостях", — объяснил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Дефицит заставляет водителей заливать в баки все, что горит. Переход на низкооктановый бензин или случайное использование суррогата убивает топливную систему. Современные моторы крайне чувствительны к качеству смеси. Попытки сэкономить или заправиться с рук могут обернуться дорогостоящим ремонтом двигателя из-за детонации и прогара клапанов.
Использование высокооктанового АИ-100 в старых машинах также опасно. Такие двигатели не умеют корректировать углы опережения зажигания под эти параметры, что ведет к перегреву. Электроника современных авто накапливает ошибки адаптации, пытаясь подстроиться под некачественную смесь, что в итоге требует вмешательства диагноста.
"Изменение состава топлива часто приводит к тому, что бортовой компьютер теряет ориентиры. При появлении признаков неровной работы мотора необходима диагностика и, возможно, сброс адаптаций блока управления", — подчеркнул инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Большинство АЗС отказывают в заправке пластиковой тары из соображений противопожарной безопасности и статического электричества. Сейчас к этому добавились количественные ограничения для борьбы с перекупщиками.
Если мотор рассчитан на топливо с высоким октановым числом, использование 92-го приведет к детонации. Датчики зафиксируют проблему и снизят мощность, но при длительной езде риск поломки поршневой группы возрастает.
Власти прогнозируют улучшение ситуации в течение июля, когда меры по ограничению экспорта и увеличению переработки дадут накопительный эффект на внутреннем рынке.
Пока США пытаются реанимировать свои «невидимки», российские атомные гиганты выходят на испытания с арсеналом, способным изменить баланс сил в океане.