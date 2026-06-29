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Конец нелепым штрафам? Ограничения скорости хотят изменить по всей России

Авто

Министерство транспорта России разрабатывает масштабную реформу системы скоростных ограничений, которая радикально изменит привычный ритм движения на дорогах. Вместо жестких лимитов ведомство предлагает внедрить гибкий метод: допустимая скорость будет рассчитываться индивидуально для каждого участка, опираясь на реальную загруженность трасс, близость школ и торговых центров. Для водителей это означает конец эпохи необоснованных запретов на качественных магистралях, но одновременно сулит усиление контроля в зонах плотной застройки. Новые правила планируют внедрить к 2027 году.

Спидометр: стрелка показывает высокую скорость (крупный план)
Фото: https://ru.freepik.com by pvproductions is licensed under Free
Спидометр: стрелка показывает высокую скорость (крупный план)

Индивидуальный подход вместо общих запретов

Подготовка новых методических рекомендаций Минтранса — это попытка уйти от устаревших стандартов. Основной акцент сделан на безопасности: скорость должна соответствовать не только категории дороги, но и особенностям инфраструктуры. В ведомстве пояснили, что документ создается совместно с профильными структурами и закрепит принципы определения оптимальных режимов с учетом фактического состояния покрытия и окружающей застройки. Пока проект носит рекомендательный характер, однако на его базе сформируют обязательный порядок введения ограничений.

"Переход к гибкому регулированию — это правильный шаг, но важно, чтобы на местах не превратили это в повод для установки лишних камер. Если на современном четырехполосном шоссе стоят знаки 70 км/ч без видимых причин, это только провоцирует водителей на нарушения", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Мнение Госдумы: пора убирать забытые знаки

В Комитете Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры инициативу поддерживают. Зампред комитета Рафаэль Марданшин подчеркнул, что российские дороги стали качественнее, а автомобили — надежнее. Парламентарий обратил внимание на абсурдность ситуаций, когда на отличных участках лимиты внезапно падают до 50 км/ч, заставляя поток постоянно тормозить и разгоняться.

Отдельный вопрос касается временных знаков. Нередко ремонт уже закончен, строители уехали, а знаки, ограничивающие скорость, стоят неделями. Реформа Минтранса должна навести порядок и в этой сфере, исключив практику "забытых" ограничений, которые становятся ловушками для добросовестных автомобилистов, привыкших к надежным подержанным седанам с хорошим запасом динамики.

"Чаще всего споры в судах возникают именно из-за некорректно установленных знаков или камер в местах, где дорожная обстановка уже изменилась. Новые рекомендации должны четко прописать сроки демонтажа временных ограничений, чтобы убрать коррупционную составляющую", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Аудит и борьба с "рваной ездой"

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин настаивает на проведении тотального аудита существующих лимитов перед внедрением новых правил. По его словам, необходимо использовать искусственный интеллект для анализа аварийности на каждом конкретном метре дороги. Это позволит понять, где скорость действительно нужно снизить, а где — повысить без риска для жизни людей.

Руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов привел в пример "автобусные ловушки" — сельские остановки, где скорость ограничена до 50 км/ч, хотя автобус там проезжает раз в сутки. Такая "рваная езда" утомляет водителей и повышает износ техники. Особенно это критично, когда из-за санкций стоимость обслуживания авто и запчастей для иномарок бьет рекорды. Эксперт полагает, что на магистралях стандартным порогом должны стать 110 км/ч, а 90 км/ч оставить только для узких однополосных дорог.

"Постоянные перепады скорости вредят не только нервам, но и механике. Частые торможения и разгоны ускоряют износ тормозной системы и трансмиссии. Если движение станет более плавным благодаря разумным лимитам, ресурс агрегатов значительно увеличится", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

 

Ответы на популярные вопросы

Когда новые правила вступят в силу?
Минтранс планирует принять методические рекомендации в 2027 году. До этого времени будет проводиться мониторинг текущей ситуации и согласование документа с профильными ведомствами.

Означает ли это повсеместное повышение скорости?
Нет, подход станет гибким. На качественных трассах лимиты могут быть увеличены, но в населенных пунктах или вблизи социальных объектов их могут сделать строже для безопасности пешеходов.

Кто будет определять скорость на конкретном участке?
Скоростной режим будет устанавливаться на основе фактической загрузки дорог и качества инфраструктуры. Рекомендации Минтранса станут ориентиром для региональных властей и дорожных служб.

Поможет ли это бороться с необоснованными штрафами?
Одна из целей реформы — убрать "рваный" ритм движения. Если лимиты станут логичными и предсказуемыми, количество случайных нарушений из-за резкой смены знаков должно сократиться.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин, автослесарь Денис Хромов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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