Бойтесь этих цифр: 3 мотора, с которыми вы никогда не будете уверены в завтрашнем дне

Выбор подержанного автомобиля с мощным или престижным двигателем часто оборачивается финансовой катастрофой для владельца. Автоэксперт Александр Ковалев составил антирейтинг силовых агрегатов, содержание которых требует огромных вложений, зачастую сопоставимых со стоимостью самой машины на вторичном рынке. В список попали моторы, известные своими конструктивными просчетами, склонностью к масложору и дорогостоящими поломками основных узлов.

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BMW N63: цена престижа

Возглавляет список бензиновая "восьмерка" BMW N63 объемом 4,4 литра с двойным турбонаддувом. Этот агрегат устанавливался на популярные модели — X5, X6, "пятерки" и "семерки". Привлекательная цена подержанных машин с этим двигателем часто оказывается ловушкой. Конструкция с размещением турбин в развале блока цилиндров способствует перегреву и повышенному расходу масла. Многие владельцы сталкиваются с необходимостью капиталовложений, которые для неподготовленного покупателя становятся неподъемными.

"Высокотехнологичные двигатели требуют идеального обслуживания. Если пренебрегать своевременной заменой смазки и качественным охлаждением, любые технические дефекты проявляются кратно быстрее, превращая эксплуатацию в постоянный поиск запчастей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Михаил Лазарев.

Британский дизель AJD-V6: риск потери капитала

Второе место в антирейтинге занял трехлитровый дизель, который использовали Jaguar и Land Rover. По словам специалиста, двигатель заработал дурную славу из-за серьезных просчетов в проектировании. Ключевые уязвимости включают масляное голодание и низкую надежность коленчатого вала. При возникновении критической неисправности, например, проворачивании вкладышей, ремонт часто теряет смысл. В таких случаях владельцам приходится искать контрактный двигатель, что существенно влияет на стоимость обслуживания авто.

"Когда сталкиваешься с проблемным мотором, ремонт всегда выходит за рамки планируемого бюджета. Оптимальный подход — заранее оценить стоимость владения и не забывать про выбор автомобиля с надежной трансмиссией, чтобы не сталкиваться с неожиданными поломками в самый неподходящий момент", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru Денис Хромов.

Корейские G4KD и G4KE: проблема задиров

Замыкают тройку агрегаты с индексами G4KD и G4KE, которые устанавливались на массовые модели: Kia Sportage, Optima, Hyundai Tucson, Santa Fe и Sonata. Основная претензия механиков — склонность к образованию задиров в цилиндрах. Нередко владельцы вынуждены проводить капитальный ремонт уже к пробегу в 100 тысяч километров. Эта неисправность давно известна на вторичном рынке авто, поэтому автомобили с такими моторами требуют тщательной эндоскопии перед покупкой.

"Двигатели с дефектами блока цилиндров — это классическая история для моделей с пробегом за 100 тысяч. Покупателю критически важно проводить диагностику цилиндров, так как последствия игнорирования задиров обходятся очень дорого", — предупредил в беседе с Pravda. Ru Александр Громов.

Сравнительная таблица проблемных узлов

Модель двигателя Ключевая проблема BMW N63 Масложор, перегрев турбин в развале Jaguar / Land Rover AJD-V6 Масляное голодание, поломка коленвала Kia/Hyundai G4KD/G4KE Задиры в цилиндрах

Ответы на популярные вопросы

Что именно приводит к поломке корейских двигателей G4KD? Склонность к образованию задиров часто связана с конструкцией системы охлаждения и повышенными температурными нагрузками внутри цилиндров. Можно ли отремонтировать дизель AJD-V6 после проворота вкладышей? Технически — да, но стоимость восстановления коленчатого вала и блока часто превышает цену замены на другой двигатель. На каком пробеге ожидать проблем с BMW N63? Проблемы могут проявиться уже после 60-80 тысяч километров при несоблюдении регламента обслуживания. Стоит ли покупать подержанное авто с такими моторами? Это возможно только после глубокой технической экспертизы и при наличии существенного финансового запаса.

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