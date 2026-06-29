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Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива

Авто

Российский топливный рынок столкнулся с масштабным дефицитом бензина и дизеля, охватившим десятки регионов от Крыма до Подмосковья. Власти ввели экстренный запрет на экспорт и перевели нефтеперерабатывающие заводы на работу в режиме предельной нагрузки для стабилизации ситуации на АЗС.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

География топливного дефицита

Кризис начался в конце июня 2026 года с Крымского полуострова. Сначала на заправках ограничили лимиты отпуска, затем перешли к распределению по талонам, а позже розничные продажи прекратились вовсе. Ситуация быстро вышла за пределы региона. В Москве и соседних областях часть АЗС закрылась из-за отсутствия горючего, а оставшиеся точки подняли цены выше ста рублей за литр.

"Ситуация с логистикой сейчас напоминает затор в узком горлышке. Ограничение розничных продаж — это вынужденный шаг, чтобы сохранить жизнеспособность экстренных служб и транспорта. Пока цепочки поставок не будут пересмотрены, дефицит в отдаленных регионах останется острой проблемой", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Многие водители в попытке застраховаться от нехватки топлива стараются заправить полный бак до отсечки, что создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру АЗС. Очереди растягиваются на сотни метров, блокируя движение на прилегающих дорогах.

Меры по наполнению рынка

На экстренном совещании президента с правительством было решено изменить график работы нефтеперерабатывающих заводов. Плановые ремонты оборудования перенесены на осень, а текущие технические работы сокращены до минимума. Это должно гарантировать, что в июле объемы производства превысят июньские показатели.

"Техническое состояние заводов позволяет кратковременно работать на повышенных мощностях, но это риск. Долгое отсутствие профилактики может привести к поломкам, которые только усугубят нехватку горючего в будущем", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для аграриев выделены отдельные квоты. В разгар посевной и уборочной кампаний дефицит дизеля может привести к срыву графиков производства продовольствия. Правительство обязало нефтяные компании приоритетно снабжать сельхозпроизводителей напрямую с нефтебаз.

Запасы и экспортные ограничения

По данным профильных ведомств, текущие запасы бензина в стране составляют порядка 1,7 миллиона тонн. Несмотря на внушительную цифру, это на 4% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Для удержания ресурса внутри страны введен запрет на вывоз бензина и авиационного керосина за границу.

Показатель Значение в июне 2026
Резервы бензина в РФ 1,7 миллиона тонн
Изменение запасов снижение на 4%
Максимальная цена за литр свыше 100 рублей

В условиях нехватки высокооктанового топлива владельцы машин часто совершают переход на АИ-92 за неимением альтернатив. Это ведет к повышенному расходу и риску детонации двигателя. В некоторых случаях электроника начинает требовать сброс адаптаций ЭБУ из-за изменившихся параметров сгорания смеси.

"Таможенное регулирование сейчас работает как заслонка на плотине. Полная остановка экспорта дизеля — это крайняя мера, которую власти держат в запасе на случай, если июльское увеличение производства не покроет спрос", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Елена Смирнова.

Для стабилизации цен создан круглосуточный оперативный штаб. Его задача — пресекать необоснованное завышение стоимости литра горючего на частных заправках и распределять запасы между регионами в реальном времени.

Ответы на популярные вопросы о топливе

Можно ли сейчас накопить личный запас в канистрах?

Законодательство ограничивает перевозку и хранение больших объемов топлива без специальных разрешений. В условиях кризиса на многих АЗС введены лимиты, не позволяющие заправлять емкости сверх бака автомобиля.

К чему приведет использование АИ-100 во время дефицита АИ-95?

Если двигатель не рассчитан на высокое октановое число, это может вызвать нарушение температурного режима. Часто вред АИ-100 проявляется в прогаре клапанов у старых агрегатов.

Как безопасно передать топливо другому водителю?

Если необходимо помочь другому автомобилисту, важно знать, как слить бензин без повреждения топливного насоса и системы фильтрации. Современные машины снабжены защитными сетками, которые легко повредить подручными средствами.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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