Рынок подержанных авто в России напоминает антикварную лавку, где ценник на старую мебель растет быстрее, чем спрос на новинки. В мае 2026 года россияне смели с площадок 511,5 тысячи "б/ушек", спустив на это колоссальные 595,3 млрд рублей. Кошельки граждан слегка похудели по сравнению с апрелем, но год к году ситуация выглядит иначе: расходы подскочили на 14%.
Свежие машины, которым еще нет пяти лет, теряют привлекательность в глазах покупателей. Их рыночная доля просела на 2 процентных пункта, подсчитали "Газпромбанк Автолизинг" и агентство "Автостат". Теперь молодым авто досталось лишь 23,7% бюджета — около 140,8 млрд рублей. Покупатель голосует рублем за надежность, подкрепленную годами службы и проверенными узлами, как в легендарных авто с вечным ресурсом.
"Рынок живет по законам дефицита и прагматизма. Когда новые машины становятся роскошью, покупатель уходит в сегмент 'от десяти лет', там ресурс еще есть, а цена не кусается", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьёв.
Основной поток наличности — 246,3 млрд рублей — в мае потек к машинам старше десяти лет. Их доля в продажах достигла почти 70%. Если ваша трансмиссия требует внимания, лучше знать заранее про риски при выборе привода, чтобы не кормить автосервисы лишними тысячами.
|Сегмент
|Затраты в мае 2026 г. (млрд руб.)
|Европейские марки
|194,5
|Японские бренды
|185,0
Деньги уходят в консервативные бренды. Европейские и японские марки всё еще держат оборону, оставляя корейцам и китайцам лишь крохи с барского стола.
"Владельцы старых машин всё чаще сталкиваются с тем, что ремонт превращается в полосу препятствий для кошелька. Однако менять любимую "японку" на что-то сомнительное народ не спешит", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
"Китайцы" наступают агрессивно. В мае они собрали 10% от всех денег, потраченных на вторичке. Это вдвое больше прошлогодних показателей. Штучные продажи подскочили на 42%. Производители из КНР теперь не только штампуют роскошные кроссоверы для фанатов технологий, но и постепенно отъедают куски у "старой гвардии" на рынке б/у.
"Рост доли китайских авто закономерен. Они стали доступнее в обслуживании, а миф об их одноразовости медленно развенчивается свежими данными о качестве сборки", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru таможенный брокер Елена Смирнова.
Покупатели выбирают проверенные временем технологии, стремясь сэкономить на покупке авто с большим ресурсом.
Спрос на них растет, что делает их вторичную перепродажу более предсказуемой, чем год назад.
В денежном выражении траты на авто старше 10 лет выросли на десятки миллиардов за год из-за переориентации спроса.
Пока поставки зависят от сложных логистических схем, их лидерство будет основываться на уже существующем в стране автопарке.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.