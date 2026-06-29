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Авторынок стал антикварной ловкой: россияне выгребли миллиарды из кошельков ради старых машин

Авто

Рынок подержанных авто в России напоминает антикварную лавку, где ценник на старую мебель растет быстрее, чем спрос на новинки. В мае 2026 года россияне смели с площадок 511,5 тысячи "б/ушек", спустив на это колоссальные 595,3 млрд рублей. Кошельки граждан слегка похудели по сравнению с апрелем, но год к году ситуация выглядит иначе: расходы подскочили на 14%.

Покупатель осматривает подержанный автомобиль
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Покупатель осматривает подержанный автомобиль

Старение автопарка: почему мы берем "старичков"?

Свежие машины, которым еще нет пяти лет, теряют привлекательность в глазах покупателей. Их рыночная доля просела на 2 процентных пункта, подсчитали "Газпромбанк Автолизинг" и агентство "Автостат". Теперь молодым авто досталось лишь 23,7% бюджета — около 140,8 млрд рублей. Покупатель голосует рублем за надежность, подкрепленную годами службы и проверенными узлами, как в легендарных авто с вечным ресурсом.

"Рынок живет по законам дефицита и прагматизма. Когда новые машины становятся роскошью, покупатель уходит в сегмент 'от десяти лет', там ресурс еще есть, а цена не кусается", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьёв.

Куда уходят миллиарды: лидеры и аутсайдеры

Основной поток наличности — 246,3 млрд рублей — в мае потек к машинам старше десяти лет. Их доля в продажах достигла почти 70%. Если ваша трансмиссия требует внимания, лучше знать заранее про риски при выборе привода, чтобы не кормить автосервисы лишними тысячами.

Сегмент Затраты в мае 2026 г. (млрд руб.)
Европейские марки 194,5
Японские бренды 185,0

Деньги уходят в консервативные бренды. Европейские и японские марки всё еще держат оборону, оставляя корейцам и китайцам лишь крохи с барского стола.

"Владельцы старых машин всё чаще сталкиваются с тем, что ремонт превращается в полосу препятствий для кошелька. Однако менять любимую "японку" на что-то сомнительное народ не спешит", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Китайская экспансия на вторичном рынке

"Китайцы" наступают агрессивно. В мае они собрали 10% от всех денег, потраченных на вторичке. Это вдвое больше прошлогодних показателей. Штучные продажи подскочили на 42%. Производители из КНР теперь не только штампуют роскошные кроссоверы для фанатов технологий, но и постепенно отъедают куски у "старой гвардии" на рынке б/у.

"Рост доли китайских авто закономерен. Они стали доступнее в обслуживании, а миф об их одноразовости медленно развенчивается свежими данными о качестве сборки", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о рынке авто с пробегом

Почему доля старых машин растет?

Покупатели выбирают проверенные временем технологии, стремясь сэкономить на покупке авто с большим ресурсом.

Стоит ли сейчас инвестировать в "китайцев" с пробегом?

Спрос на них растет, что делает их вторичную перепродажу более предсказуемой, чем год назад.

Как сильно выросли цены на старые авто?

В денежном выражении траты на авто старше 10 лет выросли на десятки миллиардов за год из-за переориентации спроса.

Вернутся ли "европейцы" на лидирующие позиции по спросу?

Пока поставки зависят от сложных логистических схем, их лидерство будет основываться на уже существующем в стране автопарке.

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Экспертная проверка: автоэксперт Антон Воробьёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, таможенный брокер Елена Смирнова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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