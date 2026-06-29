Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Перми руководителей бюджетных структур начнут проверять на детекторе лжи через три года
Свадебная фата в вашем саду: как превратить ваш участок в декорации к волшебной сказке
Мурманская область выплатит по 500 тысяч рублей стобалльникам ЕГЭ на покупку жилья
Бурятия отремонтирует 371 школу и 130 детских садов до 2030 года в рамках нацпроекта
Сложная готовка стала пыткой? Необычный союз сельдерея и щавеля обеспечил свежесть в зной
Кировская область: власти вводят новый закон о защите прав участников ИЖС и достройке домов
Настоящие хозяева тайги: эти внедорожники остаются в одних руках вдвое дольше рыночной нормы
Двадцать лет брака превратились в пыль: Мерзликин признался в фатальной ошибке после развода
Смертельная петля осталась позади: спасённый кит Станислав вернулся к берегам Териберки

Владельцев иномарок предупредили о новом ударе: ремонт превращается в испытание кошелька

Авто

Рост стоимости запчастей для автомобилей иностранных брендов обусловлен системным кризисом западных концернов и усложнением логистических цепочек, пояснил автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев. В специальном комментарии для Pravda.Ru аналитик подчеркнул, что владельцам ушедших марок стоит подготовиться к дальнейшему удорожанию эксплуатации и пересмотреть подход к выбору комплектующих.

Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года ценники на детали для иномарок в России подскочили на 15–20%. Согласно данным участников рынка, наиболее остро дефицит и рост стоимости затронули кузовные элементы, оптику и сложную электронику. По прогнозам, до конца текущего года возможна дополнительная наценка в размере 5–10%.

По словам Васильева, европейские, японские и американские автопроизводители фактически утратили контроль над ситуацией из-за падения спроса на глобальных рынках. Стремясь минимизировать собственные издержки, концерны перекладывают финансовое бремя на потребителей, повышая отпускные цены на компоненты.

Ситуация усугубляется внутренними проблемами в Европе, где производство стало дороже из-за роста стоимости энергии и труда. При этом многие комплектующие для европейских машин изначально производятся в Китае, что создает дополнительные таможенные и логистические барьеры при попытках доставить товар в Россию. Подобные сложности вынуждают владельцев искать обходные пути, учитывая, что новая схема поиска дефицитных комплектующих становится для многих единственным способом сэкономить.

"Чтобы компенсировать возросшие издержки, производителям приходится повышать цены на запчасти, автомобили и компоненты. Стоимость доставки для потребителя существенно выросла, поскольку традиционные логистические цепочки разрушены. Сейчас товары поступают сложными маршрутами через третьи страны, и это также не способствует удешевлению этих компонентов", — отметил Васильев.

Особую сложность представляют кузовные детали, поскольку их производство энергозатратно, а транспортировка обходится значительно дороже мелких узлов. Кроме того, серьезным фактором риска эксперт называет отсутствие адаптации у машин, ввезенных по схемам параллельного импорта. Автомобили для других рынков лишены заводской гарантии и часто не соответствуют российским климатическим условиям, что ведет к отказам электрики и силовых агрегатов. Часто за привычными логотипами скрываются конструктивные изменения, превращающие сервисное обслуживание в бесконечный поиск отсутствующих деталей.

В условиях, когда гиганты вроде Volkswagen объявляют о массовых сокращениях и закрытии заводов, старый автопром постепенно сдает позиции. Его место занимают компании из КНР, которые предлагают более продвинутую электронику и системы безопасности. Нередко российские водители выбирают глобальные бренды с неожиданной пропиской, чтобы успеть обновить машину до очередного изменения правил ввоза.

"Владельцам автомобильных брендов, покинувших российский рынок, вряд ли стоит ориентироваться на оригинальные запчасти. Лучше искать качественные и недорогие аналоги, в том числе китайского производства. Однако использование несертифицированных для нашего рынка компонентов может приводить к отказам", — предупредил эксперт.

Текущая трансформация рынка приводит к тому, что потребители все чаще смотрят в сторону подержанного транспорта. В текущем периоде сегмент с пробегом демонстрирует устойчивый рост продаж на фоне дефицита новых официальных поставок. Параллельно с этим на рынке появляются бюджетные мировые бренды, ввезенные по альтернативным каналам через дружественные страны.

Читайте также

Экспертная проверка: Мастер шиномонтажа Калинин Артем, Автоэксперт Воробьев Антон
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Работаете на урожай, а получаете горох? Один прием при окучивании спасет ситуацию
Садоводство, цветоводство
Работаете на урожай, а получаете горох? Один прием при окучивании спасет ситуацию
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Недвижимость
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его
Казахстан
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Последние материалы
Мурманская область выплатит по 500 тысяч рублей стобалльникам ЕГЭ на покупку жилья
Бурятия отремонтирует 371 школу и 130 детских садов до 2030 года в рамках нацпроекта
Сложная готовка стала пыткой? Необычный союз сельдерея и щавеля обеспечил свежесть в зной
Владельцев иномарок предупредили о новом ударе: ремонт превращается в испытание кошелька
Кировская область: власти вводят новый закон о защите прав участников ИЖС и достройке домов
Настоящие хозяева тайги: эти внедорожники остаются в одних руках вдвое дольше рыночной нормы
Двадцать лет брака превратились в пыль: Мерзликин признался в фатальной ошибке после развода
Смертельная петля осталась позади: спасённый кит Станислав вернулся к берегам Териберки
Тело меняет очертания за минуты: как простое переключение мышц избавляет от дряблости без тренажеров
330 метров до тайны: человечество ждет самая рискованная космическая съемка в истории
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.