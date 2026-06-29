Владельцев иномарок предупредили о новом ударе: ремонт превращается в испытание кошелька

Рост стоимости запчастей для автомобилей иностранных брендов обусловлен системным кризисом западных концернов и усложнением логистических цепочек, пояснил автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев. В специальном комментарии для Pravda.Ru аналитик подчеркнул, что владельцам ушедших марок стоит подготовиться к дальнейшему удорожанию эксплуатации и пересмотреть подход к выбору комплектующих.

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года ценники на детали для иномарок в России подскочили на 15–20%. Согласно данным участников рынка, наиболее остро дефицит и рост стоимости затронули кузовные элементы, оптику и сложную электронику. По прогнозам, до конца текущего года возможна дополнительная наценка в размере 5–10%.

По словам Васильева, европейские, японские и американские автопроизводители фактически утратили контроль над ситуацией из-за падения спроса на глобальных рынках. Стремясь минимизировать собственные издержки, концерны перекладывают финансовое бремя на потребителей, повышая отпускные цены на компоненты.

Ситуация усугубляется внутренними проблемами в Европе, где производство стало дороже из-за роста стоимости энергии и труда. При этом многие комплектующие для европейских машин изначально производятся в Китае, что создает дополнительные таможенные и логистические барьеры при попытках доставить товар в Россию. Подобные сложности вынуждают владельцев искать обходные пути, учитывая, что новая схема поиска дефицитных комплектующих становится для многих единственным способом сэкономить.

"Чтобы компенсировать возросшие издержки, производителям приходится повышать цены на запчасти, автомобили и компоненты. Стоимость доставки для потребителя существенно выросла, поскольку традиционные логистические цепочки разрушены. Сейчас товары поступают сложными маршрутами через третьи страны, и это также не способствует удешевлению этих компонентов", — отметил Васильев.

Особую сложность представляют кузовные детали, поскольку их производство энергозатратно, а транспортировка обходится значительно дороже мелких узлов. Кроме того, серьезным фактором риска эксперт называет отсутствие адаптации у машин, ввезенных по схемам параллельного импорта. Автомобили для других рынков лишены заводской гарантии и часто не соответствуют российским климатическим условиям, что ведет к отказам электрики и силовых агрегатов. Часто за привычными логотипами скрываются конструктивные изменения, превращающие сервисное обслуживание в бесконечный поиск отсутствующих деталей.

В условиях, когда гиганты вроде Volkswagen объявляют о массовых сокращениях и закрытии заводов, старый автопром постепенно сдает позиции. Его место занимают компании из КНР, которые предлагают более продвинутую электронику и системы безопасности. Нередко российские водители выбирают глобальные бренды с неожиданной пропиской, чтобы успеть обновить машину до очередного изменения правил ввоза.

"Владельцам автомобильных брендов, покинувших российский рынок, вряд ли стоит ориентироваться на оригинальные запчасти. Лучше искать качественные и недорогие аналоги, в том числе китайского производства. Однако использование несертифицированных для нашего рынка компонентов может приводить к отказам", — предупредил эксперт.

Текущая трансформация рынка приводит к тому, что потребители все чаще смотрят в сторону подержанного транспорта. В текущем периоде сегмент с пробегом демонстрирует устойчивый рост продаж на фоне дефицита новых официальных поставок. Параллельно с этим на рынке появляются бюджетные мировые бренды, ввезенные по альтернативным каналам через дружественные страны.

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