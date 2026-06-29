Настоящие хозяева тайги: эти внедорожники остаются в одних руках вдвое дольше рыночной нормы

Российские автомобилисты в сегменте кроссоверов и внедорожников эксплуатируют одну машину в среднем пять лет, прежде чем решиться на продажу. Почти 40% владельцев SUV сохраняют верность своему транспортному средству значительно дольше этого срока. Такие данные приводит экспертный анализ рынка подержанных машин, указывая на прагматичный подход водителей к технике.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrzej Otrębski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ УАЗ Хантер

Лидеры долголетия и специфика рамных внедорожников

Абсолютный рекорд по продолжительности владения поставил УАЗ "Хантер": с этим отечественным вездеходом расстаются в среднем лишь через 7,6 года. Схожие показатели демонстрируют SsangYong Kyron, Great Wall Hover и модели Suzuki (Jimny, Grand Vitara), которые остаются в одних руках более семи лет. Как пишет "За рулем", владельцы таких машин зачастую не склонны к частой смене транспорта из-за узкой специализации авто.

"По сути, владельцы рамных внедорожников — самые привязанные к машине люди. Их покупают не для города, а для бездорожья и долгих путешествий, а значит, и эксплуатируют годами. К примеру, 63% первых хозяев УАЗ Hunter держат его дольше пяти лет, а каждый третий не продает его и через десять лет", — пояснил Андрей Тумкин.

"Высокий срок владения утилитарными внедорожниками объясняется отсутствием адекватной альтернативы на рынке в этом ценовом сегменте", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Премиальный сегмент и китайские новинки

Контрастная ситуация наблюдается в люксовом классе, где средний цикл владения сокращается до 3,7 года. Лишь четверть покупателей премиум-марок готовы ездить на них более пяти лет, а доля десятилетних "старичков" составляет всего 4%. Даже если выгодно купить изъятый автомобиль высокого класса, владельцы стараются обновить его до истечения заводской гарантии или появления серьезных поломок.

Китайские бренды пока демонстрируют средний результат в 3,6 года, что во многом связано с быстрой сменой модельных рядов и новизной марок в РФ. Тем не менее, старые модели вроде Great Wall Safe или Chery Amulet задерживаются у хозяев на 7 и более лет. Те, кто планирует привезти машину из-за границы, должны учитывать, что ликвидность напрямую зависит от репутации модели в плане долгосрочной эксплуатации.

Ответы на популярные вопросы о сроках владения авто

Почему УАЗ "Хантер" удерживает лидерство?

Это специфический транспорт для охоты, рыбалки и сельской местности, где востребована простота конструкции и ремонтопригодность, а мода на новинки не играет роли.

Почему владельцы премиум-авто продают их быстрее?

В этом сегменте важен статус и актуальность модели, к тому же стоимость обслуживания после завершения гарантийного срока резко возрастает.

Как обстоят дела с "китайцами"?

Пока срок владения ими невелик (3,6 года), так как большинство современных моделей из КНР массово вышли на российский рынок только в последние два-три года.

Каков средний срок эксплуатации авто в одних руках в целом по РФ?

С учетом всех классов и типов кузова, первый владелец в России пользуется машиной около 5,4 года.

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