Забудьте про удачу: автоинструктор назвал 5 привычек, которые реально спасают от аварий

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Авто

Статистика дорожных происшествий неумолима: в большинстве случаев причиной столкновений становится не фатальное невезение, а конкретные ошибки самого водителя. Регулярные попадания в ДТП часто объясняются игнорированием дистанции, лишней суетой в потоке и пренебрежением техническим состоянием своего автомобиля. Избежать неприятностей с ГИБДД и страховыми компаниями можно, если строго придерживаться определенных правил поведения за рулем и контролировать свое эмоциональное состояние.

Попавший в ДТП водитель звонит по телефону
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Попавший в ДТП водитель звонит по телефону

Соблюдение правил — основа безопасности

Первопричина многих инцидентов кроется в желании водителей сэкономить время за счет пренебрежения установленными нормами. Игнорирование знаков, попытки проехать на запрещающий сигнал светофора или превышение скорости в надежде "проскочить" — прямой путь к потере контроля над ситуацией. Статистика подтверждает, что львиная доля аварий происходит именно из-за нарушений скоростного режима или неверного выбора интервала до впереди идущего транспорта.

"Безопасность на дороге начинается с предсказуемости. Когда водитель следует ПДД, другие участники движения понимают его маневры, что минимизирует вероятность столкновений даже в плотном потоке", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Внимание и психология за рулем

Концентрация на процессе управления крайне важна. Достаточно пары секунд отвлечения на смартфон, чтобы машина проехала десятки метров без контроля. Многие ошибки при общении с инспекторами или в критических ситуациях вызваны именно эмоциональной нестабильностью. Злость, паника или раздражение притупляют реакцию, не давая трезво оценивать меняющуюся дорожную обстановку.

"Эмоции — главный враг водителя. Спокойствие позволяет вовремя заметить опасность и среагировать, в то время как паника приводит к хаотичным действиям, которые только усугубляют последствия", — предупредил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Технический контроль и тактика движения

Исправность узлов автомобиля — залог безаварийной эксплуатации. Хорошая резина, настроенная тормозная система и исправная электроника избавляют от неприятностей в обслуживании автомобиля при экстренном торможении. Важна и тактика: например, движение за большегрузом часто бывает безопаснее, чем попытки постоянного опережения. Фура выступает барьером, защищающим от встречного потока.

"Если игнорировать неисправности тормозов или использовать изношенную резину, то даже при идеальной реакции водителя машина поведет себя непредсказуемо в экстренной ситуации, что часто ведет к дорогостоящему ремонту", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Фактор риска Способ предотвращения
Нарушение скорости Соблюдение дистанции и знаков
Использование телефона Полная концентрация
Плохое состояние шин Регулярный техосмотр
Агрессивное вождение Контроль своих эмоций

Ответы на популярные вопросы

Почему важно соблюдать дистанцию?
Это дает дополнительное время на реакцию, если впереди идущий автомобиль резко затормозит.

Как эмоции влияют на риск ДТП?
В состоянии стресса или гнева водитель совершает необдуманные маневры, теряя способность оценивать реальные угрозы.

Стоит ли всегда спешить опережать фуры?
Не всегда. Движение за большегрузом может быть более безопасным, так как он создает защитный воздушный карман и препятствует опрометчивым маневрам встречных авто.

Влияет ли состояние резины на аварийность?
Напрямую. Качественный протектор обеспечивает надежное сцепление с дорогой, сокращая тормозной путь.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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