Скандал в автосервисе: механик рассказал, за что владельцы 4WD переплачивают десятки тысячи каждый год

Выбор заднеприводного или полноприводного автомобиля сегодня нередко диктуется стереотипами о престиже и повышенной проходимости, однако за такие характеристики покупателю приходится платить снижением экономичности и усложнением технического обслуживания. Опытные водители часто упускают из внимания практические последствия эксплуатации подобных трансмиссий, которые в ряде условий могут обернуться серьезными расходами или проблемами с управляемостью.

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Минусы заднего привода в повседневной эксплуатации

Традиционные заднеприводные модели привлекают любителей классической компоновки, но конструктивные особенности такой схемы накладывают свой отпечаток на повседневный комфорт. Дополнительные детали трансмиссии, передающие крутящий момент к ведущим колесам, увеличивают снаряженную массу автомобиля. Это приводит к повышенному аппетиту двигателя и частому вниманию к состоянию элементов ходовой части.

"Классическая компоновка при всей своей привлекательности требует от водителя навыков контроля баланса машины. На обледенелой трассе резкое нажатие на педаль газа может спровоцировать занос, с которым новичку справиться крайне сложно", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Важно помнить, что стабильность автомобиля на дороге напрямую зависит от технического состояния агрегатов. По аналогии с тем, как лишние литры топлива в баке могут незаметно нагружать системы авто, избыточный вес трансмиссии постоянно работает против топливной экономичности.

Скрытые издержки полного привода

Многие полагают, что полный привод — универсальное решение для всех дорожных ситуаций. Однако в реальности система полного привода превращается в лишний груз при езде по сухому асфальту. Механическая сложность узла означает большее количество потенциальных точек отказа, требующих профессионального обслуживания.

"Усложнение конструкции неизбежно ведет к удорожанию каждого визита в сервис. Если владелец редко выбирается на бездорожье, он лишь переплачивает за топливо и обслуживание механизмов, которые большую часть времени простаивают без дела", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Современный взгляд на передний привод

Прогресс в инженерии позволил значительно повысить безопасность переднеприводных машин. Благодаря выверенной геометрии подвески и электронным ассистентам, современные модели этого сегмента обеспечивают предсказуемое поведение в самых разных дорожных условиях. При этом отсутствие громоздкой трансмиссии позволяет сэкономить как при покупке транспортного средства, так и в долгосрочной перспективе эксплуатации.

"Сейчас передний привод стал достаточно эффективным для городской среды. Он легче и проще в ремонте, чем сложные системы с раздатками и карданами, что делает его оптимальным выбором для большинства водителей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Тип привода Основные особенности Передний Экономный, простота обслуживания, хорошая управляемость. Задний Высокая масса, риск заноса, большие затраты на топливо. Полный Отличная проходимость, но дорогой ремонт и сложная конструкция.

Ответы на популярные вопросы о выборе авто

1. Кому стоит выбирать полный привод?

Он целесообразен тем, кто часто выезжает за город на плохие дороги или живет в условиях сложной зимы, где важна высокая проходимость.

2. Когда передний привод становится помехой?

В условиях глубокого снега или на крутых песчаных подъемах переднеприводным машинам не всегда хватает сцепления с поверхностью.

3. Насколько дороже в обслуживании задний или полный привод?

Стоимость владения выше из-за замены дополнительных расходников в трансмиссии: крестовин, редукторов и муфт распределения тяги.

4. Влияет ли тип привода на безопасность?

Современные системы стабилизации нивелируют разницу, однако передний привод считается более предсказуемым для начинающих водителей.

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