Покупка без лотереи: названы китайские автомобили, которые реже всего ломаются

Американское агентство J.D. Power опубликовало свежий рейтинг качества автомобилей, сошедших с китайских конвейеров. Исследование охватило бензиновые модели, проданные с июля 2025 по февраль 2026 года. Анализ показал неожиданный результат: локальная сборка в КНР впервые превзошла мировые стандарты надежности.

Фото: commons.wikimedia.org by Итан Ламас, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Geely Coolray

Качество больше не дефицит

Эксперты зафиксировали существенный прогресс в техническом исполнении машин. Средний коэффициент проблем на 100 автомобилей (PP100) снизился до 211 пунктов. Год назад этот показатель был на 8 пунктов выше. Владельцы стали реже жаловаться на электронику, трансмиссию и качество отделки салона, что меняет восприятие машин из Поднебесной.

"Статистика подтверждает, что технологический разрыв между заводами в КНР и предприятиями в Европе или Японии практически исчез. Системы контроля качества на китайских площадках сейчас жестче, чем на многих западных предприятиях", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Исследование базируется на отзывах почти 14 тысяч реальных владельцев. Они оценивали свои машины по 218 параметрам, разделенным на девять категорий. Важно учитывать, что речь идет об автомобилях, предназначенных для внутреннего рынка Китая, которые могут иметь нюансы китайской сборки при эксплуатации в других климатических зонах.

Кто закручивает гайки лучше всех

Верхние строчки рейтинга заняли премиальные марки, локализовавшие производство в Китае. Первое место досталось Land Rover с результатом 200 баллов. Следом идут Cadillac и Volvo. Из чисто китайских марок в топ пробились Chery и Geely, опередив по качеству сборки многие западные совместные предприятия. Эти бренды активно захватывают вторичный рынок авто, подтверждая свой ресурсный потенциал.

Марка автомобиля Количество проблем на 100 машин (PP100) Land Rover 200 Cadillac 203 Volvo 206 Chery 213 Geely 214

Интересно, что массовые бренды вроде Changan и Haval также показали результаты выше рыночного среднего. Это свидетельствует о выравнивании стандартов производства. Тем не менее, покупателям стоит помнить, что иногда за привычными логотипами скрываются конструктивные изменения, специфичные для региона КНР.

"Высокие позиции Land Rover и Cadillac объясняются не только роботами на заводах, но и качеством комплектующих от локальных поставщиков первого уровня. Китай научился делать компоненты, которые не рассыпаются через месяц", — пояснил логист Денис Крылов.

Чемпионы в своих классах

Среди седанов отличились Changan Eado Plus и Volkswagen Passat. В категории кроссоверов, которая наиболее востребована у водителей, лидируют Geely Coolray и Changan CS75 Pro. Эти модели давно присутствуют в России, однако автовладельцы иногда сталкиваются с тем, что ремонт трансмиссии или систем впрыска требует специфического оборудования.

Особого внимания заслуживает сегмент семейных машин. Здесь лучшими признаны Chery Tiggo 9 и компактный минивэн Wuling Hongguang V. Такая техника редко попадает в официальные дилерские центры вне Китая, из-за чего оригинальные запчасти на китайские иномарки порой приходится искать через неофициальные каналы или разборки.

"При выборе автомобиля из этого списка нужно учитывать условия гарантии. Даже самый надежный по рейтингам агрегат может стать проблемой, если на него нет документации у местного дилера", — подчеркнула юрист Анастасия Гущина специально для Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о китайской сборке

Означает ли высокий рейтинг отсутствие поломок вообще?

Нет, рейтинг PP100 отражает относительную надежность. Коэффициент 200 означает, что на каждые 100 машин за полгода эксплуатации пришлось 200 жалоб разного масштаба — от скрипа пластика до сбоев в работе мотора.

Почему в списке так много западных брендов?

В Китае действуют совместные предприятия. Машины марок Volvo, Cadillac или Volkswagen собираются на тех же линиях и с теми же требованиями к качеству, что и чисто китайские Chery или Geely.

Актуальны ли эти данные для машин, купленных в РФ?

Данные актуальны для моделей, произведенных непосредственно в Китае. Однако экспортные версии могут отличаться антикоррозийной обработкой, настройками подвески и программным обеспечением мультимедийных систем.

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