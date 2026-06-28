Не спорткар, а мечта: эксперты назвали 26 автомобилей, которые идеально подходят после 60 лет

Старение — это не только мудрость, но и предательский скрип в коленях и желание, чтобы машина перестала притворяться гоночным болидом. Немецкие эксперты обнародовали список из 26 автомобилей, которые не пытаются вытрясти из водителя душу, а предлагают комфортную посадку и вменяемое управление. Забудьте про низкие спорткары и гигантские баржи — в фаворе компактные кроссоверы и микровэны с идеальной эргономикой.

Фото: wikimedia.org by BP63Vincent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автовладелец за рулем в движущейся машине

Золотой стандарт: параметры выбора

Для возрастного водителя автомобиль — это не статус, а удобный инструмент. Немецкий отбор был жестким: длина кузова строго до 4,5 метра, чтобы не мучиться на парковках, и высота сиденья от 47 сантиметров. Это критично, чтобы не "проваливаться" в салон, а заходить в него. Обзорность оценивалась по количеству слепых зон, которые часто становятся причиной серьезных ДТП.

"Электроника в современных авто часто перегружена. Для пожилого человека важно, чтобы критические функции — свет, дворники, климат — управлялись физическими кнопками, а не через пять подменю сенсорного экрана", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Особое внимание уделили мелочам: багажник не должен иметь высокого порога (максимум 78 см), чтобы погрузка сумок или ходунков не превращалась в становую тягу. Наличие охлаждаемого перчаточного ящика признано необходимостью — это идеальное место для хранения медикаментов в жару.

Бюджетный сегмент и средний класс

В категории до 25 000 евро лидирует Toyota Proace City Verso. Это настоящий "шкаф на колесах" с отличным обзором. Seat Arona чуть скромнее в габаритах, но подкупает легкостью посадки. Nissan Juke и Renault Captur тоже в списке, хотя французский кроссовер раскритиковали за мудреную ключ-карту и высокую ступеньку багажника.

Модель Главное преимущество Skoda Kamiq Высокий уровень пассивной безопасности Lexus LBX Экономичность и качество отделки Mercedes-Benz B-Klasse Лучшие кресла для спины

В диапазоне 25-30 тысяч евро бал правит Ford Tourneo Courier. У него салон размером с малогабаритную квартиру, куда легко влетает любое снаряжение. Skoda Kamiq берет свое продуманными мелочами и ассистентами, помогающими выехать с парковки без повреждений защитной пленки на кузове.

"При выборе подержанного варианта из этого списка обязательно проверяйте состояние бортовой сети. Обилие датчиков парковки и камер требует стабильного напряжения, иначе система начнет выдавать ложные тревоги", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Премиум-комфорт: когда цена не кусается

Для тех, кто готов потратить свыше 35 000 евро, лучшим выбором назвали Mercedes-Benz B-Klasse. Это эталон эргономики, где кресла буквально обнимают водителя. Электрический Smart #1 удивил просторным салоном при компактных внешних габаритах, что делает его королем городских джунглей.

В высшей лиге (от 40 000 евро) золото у Volvo XC40. Шведская философия безопасности и система контроля "мертвых зон" здесь возведены в абсолют. BMW X1 хорош технически, но баварцы остаются верны себе: за каждую полезную кнопку, включая сервисные функции сродни кнопке Valet, придется доплачивать отдельно.

"Возрастным водителям стоит избегать моделей с избыточно жесткой подвеской. На плохих дорогах это не только дискомфорт, но и лишняя нагрузка на позвоночник, что снижает концентрацию внимания", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Не стоит забывать и об экономии. Даже самый современный двигатель может начать "радовать" владельца повышенным аппетитом, если вовремя не выполнить сброс адаптаций ЭБУ. А попытки сэкономить на АЗС, используя некачественный бензин, могут привести к детонации, которую не погасит никакая современная электроника.

Ответы на популярные вопросы о выборе авто для водителей 60+

Почему высота сиденья так важна?

С возрастом мышцы спины и суставы становятся менее эластичными. Посадка с высотой 47-50 см позволяет садиться в авто, просто присаживаясь горизонтально, без необходимости сгибаться в три погибели, как в случае с низкими седанами или мощным рамным внедорожником.

Стоит ли переплачивать за электронные помощники?

Да. Камеры кругового обзора и мониторинг слепых зон компенсируют естественное снижение скорости реакции и ограниченную подвижность шеи, что напрямую влияет на безопасность. Здоровье за рулем — фактор не менее важный, чем отсутствие хронических заболеваний.

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