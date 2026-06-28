Корейцы возвращаются через границы: один популярный кроссовер обрушил ожидания дилеров Китая

Российский авторынок окончательно превратился в джунгли, где выживает не самый "официальный", а самый приспособленный. Пока китайские бренды пытаются захватить витрины своими пластиковыми гаджетами на колесах, старый добрый Kia Sportage пятого поколения просачивается через границы партизанскими тропами. Эти машины без пробега, когда-то собиравшиеся в Калининграде, теперь едут к нам по сложным логистическим схемам, заставляя пересмотревших прайсы покупателей нервно сжимать свои сбережения.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia KX1

Битва цен: корейский ветеран против китайских амбиций

Корейский кроссовер сегодня — это деликатес, который стоит дешевле некоторых "китайцев". Входной билет в мир нового Sportage начинается от 2 800 000 рублей.

Для сравнения, за свежий рынок бюджетных иномарок просит почти столько же за базовые комплектации аналогов Geely Atlas или Haval F7. Пока дилеры выставляют ценники на новинки 2026 года в районе 2,9 млн рублей, покупатели охотятся за проверенной конструкцией, которая имеет феноменальный ресурс.

"Покупатель сейчас голосует рублем за понятное железо. Если у машины чистая таможенная история и оплачен утильсбор, Sportage улетит быстрее любого обвешанного мониторами конкурента из Поднебесной", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Технический винегрет: от "механики" до классических "автоматов"

Под капотом у этих "параллельных" гостей может быть что угодно. Самый дешевый вариант — это 1,6-литровый турбомотор на 150 "лошадей" с механической коробкой. Настоящий аскетизм для тех, кто любит дергать за рычаг.

Однако для большинства российских водителей идеалом остается версия с 2,0-литровым атмосферником и классическим шестиступенчатым "автоматом". Такая связка обеспечивает идеальную эргономику и спокойствие при эксплуатации в мороз.

Двигатель / Привод Цена от (руб.) 1.6 T-GDI (150 л. с.), МКПП, Передний 2 800 000 2.0 MPI (150 л. с.), АКПП, Полный 2 950 000 1.5 T (200 л. с.), АКПП, Передний 3 400 000

Многие опасаются сложной электроники в корейских машинах, но инженерная школа тут на высоте. Современные системы умеют не только ехать, но и заботиться о здоровье — чего стоит только ультрафиолетовая очистка воздуха, которую корейцы внедряют в свои топовые модели. Sportage в этом плане остается сбалансированным инструментом, где нет лишней мишуры, но каждый узел работает как часы.

"Главное в параллельном импорте — это проверка документов. Льготный утильсбор — штука коварная. Если машина оформлена на "перекупа", государство потом придет к конечному владельцу за доплатой в сотни тысяч", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

География поставок: где искать Sportage

Машины разбросаны по всей стране. Самый дешевый вариант всплыл в Брянске, а Благовещенск и Москва предлагают полноприводные версии "под заказ". Если не хочется ждать, готовьтесь переплачивать.

В Омске или Екатеринбурге машины из наличия стоят уже 3,2-3,35 млн рублей. А в Краснодаре ценник за "заряженный" 200-сильный вариант улетает за 3,6 млн рублей. Тем, кому Sportage кажется тесным, дилеры уже предлагают альтернативу — семиместный экономичный семейный компактвэн Kia Carens, который дешевле кроссоверов на пару сотен тысяч.

"С точки зрения техники Sportage — это автомат Калашникова. Его можно чинить в любом гараже, а запчасти стоят копейки по сравнению с узлами новых китайских марок. Это неубиваемая репутация, проверенная миллионами километров", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Рынок пересыщен предложениями: от Санкт-Петербурга до Владивостока в продаже числится более сотни автомобилей. Это гораздо стабильнее, чем заказывать новинки из Узбекистана, которые только начинают прощупывать почву российского спроса. Корейский кроссовер остается золотой серединой для тех, кто не готов к экспериментам над собственным кошельком.

Ответы на популярные вопросы о покупке Kia Sportage

Действует ли на эти машины заводская гарантия?

Нет, полноценной заводской гарантии от производителя в РФ сейчас нет. Гарантийные обязательства обычно берет на себя дилер ("дилерская гарантия"), либо владелец покупает страховой полис, покрывающий поломки.

В чем отличие версий для разных рынков?

Машины из ОАЭ могут иметь менее мощную печку и отсутствие подогревов сидений, тогда как варианты для внутреннего рынка Кореи или Китая адаптированы лучше. Всегда проверяйте "зимний пакет" перед покупкой.

Почему такая большая разница в цене между регионами?

Цена зависит от логистического плеча и жадности конкретного продавца. Также на стоимость влияет статус утильсбора: коммерческий сбор значительно дороже льготного.

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