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Наследник армейской легенды прибыл: в России сертифицировали мощную замену классическому вездеходу

Авто

Китайский "железный капут" BAW 212 T01 наконец-то обзавелся легальным правом пить солярку на просторах ЕАЭС. Сертификация пройдена, бумаги подписаны, и теперь этот брутальный куб на колесах готов штурмовать не только буераки, но и кошельки любителей классической "рамы". Если бензиновая версия казалась лишь легкой закуской, то дизельный вариант — это уже основное блюдо для тех, кто привык месить грязь в промышленных масштабах.

Уаз
Фото: openverse.org by Hanna Zelenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уаз

Тракторная тяга: что под капотом

Сердце новинки — двухлитровый турбодизель, извергающий 166 лошадиных сил. Но кого волнуют "кони", когда на кону 410 Нм крутящего момента? Эта лавина тяги обрушивается на колеса уже с 1500 оборотов в минуту.

В паре с мотором трудится восьмиступенчатый автомат ZF — проверенное решение, которое не должно рассыпаться при первой же попытке вытащить прицеп с навозом. За распределение момента отвечает раздатка BorgWarner. Понижающая передача в наличии, а значит, дачный сезон на этом аппарате можно открывать даже там, где дорог нет с советских времен.

"Дизельные агрегаты в России всегда были зоной риска из-за качества топлива, но тяга на низах — это то, чего катастрофически не хватает бензиновым "китайцам" на бездорожье. Вопрос лишь в ресурсе топливной системы Common Rail в суровых зимних условиях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Железо против маркетинга: габариты и кузов

Конструктивно T01 — это старый добрый сейф на колесах. Производитель клянется, что усилил кузов и оцинковал две сотни элементов. Звучит оптимистично, учитывая страсть восточного металла к спонтанному саморазрушению от коррозии.

По размерам BAW пытается играть на поле популярного "Танка", но делает это со своей спецификой. Разработчики делают ставку на практичность: машина выше и обладает внушительной колесной базой, что сулит стабильность на прямой, но может подложить свинью в плане геометрической проходимости. Тем, кто ищет лучший автомобиль для дачи, стоит внимательно измерить свои ворота — этот шкаф влезет не везде.

Параметр Значение BAW 212 T01 (дизель)
Длина / ширина / высота (мм) 4705 / 1895 / 1936
Колесная база (мм) 2860
Мощность / Крутящий момент 166 л. с. / 410 Нм
Трансмиссия 8-АКПП ZF, полный привод Part-time

Несмотря на наличие импортных агрегатов, стоимость обслуживания дизеля может стать неприятным сюрпризом. Современные экологические навороты требуют не только качественной солярки, но и квалифицированного сервиса, который пока в дефиците.

"При выборе такого внедорожника нужно сразу закладывать бюджет на антикоррозийную обработку и проверку всей электрики. Китайская "рама" любит преподносить сюрпризы там, где их не ждешь", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Рыночные перспективы и "фантомные" продажи

Заявленная цена в 4 659 000 рублей — это серьезная заявка. Рынок рамных внедорожников в России сейчас напоминает поле битвы, где каждый пытается откусить кусок пирога у конкурентов. Статистика пока безжалостна: за пять месяцев на учет встало чуть более сотни машин.

План продать две тысячи экземпляров до конца года выглядит как попытка догнать уходящий поезд. Возможно, именно дизель станет тем магическим эликсиром, который заставит покупателей выстроиться в очередь у четырех существующих дилерских центров. Хотя на фоне цен на рамные авто, такие амбиции требуют железной выдержки и бесконечного маркетингового бюджета.

"Покупатель внедорожника за 4,5 миллиона рублей хочет ясности с запчастями. Если логистика не будет отстроена, даже самый надежный дизель превратится в памятник самому себе во дворе владельца", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Пока BAW 212 T01 пытается доказать свою состоятельность, конкуренты не дремлют. Ожидаемое обновление УАЗ Патриот и экспансия других восточных марок делают выбор экстремально сложным. Появление дизеля — это хороший знак, но хватит ли его, чтобы вытащить модель из статистической ямы?

Ответы на популярные вопросы о BAW 212 T01

Когда начнутся официальные продажи дизельной версии?

Первые товарные автомобили поступят к дилерам в начале третьего квартала текущего года. Сертификация уже позволяет оформлять ПТС.

Какая гарантия предоставляется на автомобиль?

Производитель заявляет достаточно щедрые условия: 5 лет эксплуатации или 150 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Чем дизельный T01 лучше бензиновой версии?

Основные преимущества — увеличенный крутящий момент на низких оборотах, что критично на бездорожье, и более высокая топливная экономичность при длительных поездках.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, логист по грузоперевозкам Денис Крылов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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