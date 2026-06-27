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Беспилотник ошибся на трассе: кто ответит за аварию — владелец, разработчик или завод-изготовитель

Авто

Эпоха, когда за разбитую фару можно было просто набить морду соседу по потоку, уходит в прошлое. На дороги выезжают роботы, у которых нет ни лица, ни совести, ни водительского удостоверения. Минтранс наконец-то начертил карту минного поля: ведомство разъяснило, кто именно пойдет под суд или раскошелится, если бездушная железка решит поиграть в кегельбан на федеральной трассе. Правила игры меняются радикально — теперь в ответе не только тот, кто купил "тостер на колесах", но и те, кто писал для него код и закручивал гайки на конвейере.

Беспилотное такси и машина сопровождения
Фото: commons.wikimedia.org by A.Morgunovskaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Беспилотное такси и машина сопровождения

Цепочка виновных: от владельца до программиста

Логика "кто за рулем, тот и крайний" больше не работает, потому что руль в беспилотнике — деталь опциональная. Законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС) выстраивает жесткую иерархию ответственности. По умолчанию виноват владелец. Это база. Но если выяснится, что машина сошла с ума из-за кривого обновления ОС или заводского брака, стрелки мгновенно переводятся на производителя или IT-контору, создавшую этот цифровой разум.

"Ситуация, когда виноватых нет, исключена. Если блок управления сгорел из-за короткого замыкания, ответит завод. Если в систему залез "кулибин" — виноват собственник. Закон режет по живому, не давая технарям спрятаться за сложностью алгоритмов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Система работает как швейцарские часы: пострадавшему не нужно выяснять, какой именно транзистор перегорел в недрах лидара. Он получает компенсацию, а дальше юристы разматывают клубок. Если замена аккумулятора или сервисное обслуживание были проведены с нарушениями, отвечать придется СТО. Это заставляет сервисы дрожать над каждым винтиком, ведь цена ошибки теперь — не просто возврат денег, а огромные иски по ПДД.

Железо против софта: где тонко, там и рвется

Беспилотник — это не просто машина, это сервер на четырех колесах. И глючит он так же часто, как ваш старый ноутбук. Минтранс четко разделил зоны влияния. Производственный дефект? Платит конвейер. Сбой софта? Идет под суд разработчик. Нарушил правила из-за внешнего вмешательства? Владелец, готовь кошелек. Это дисциплинирует рынок, заставляя компании вкладываться в безопасность, а не в маркетинговые сказки о "полном автопилоте".

Причина инцидента Кто несет ответственность
Глюк ПО или ошибка алгоритма Разработчик беспилотной системы
Заводской брак деталей Завод-изготовитель авто
Нелегальный тюнинг или взлом Владелец транспортного средства
Некачественный сервис Дилерский или сервисный центр

"Главный риск — доказать, что сбой был именно программным. Регистраторы в беспилотниках пишут всё, но доступ к этим данным часто закрыт. Без независимой экспертизы владелец рискует стать козлом отпущения", — подчеркнул автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Робофуры на трассах и юридический барьер

Технологии несутся вперед быстрее, чем печатает принтер в Госдуме. Роботизированные грузовики уже бороздят трассу М-11, пока с водителем-испытателем для страховки. Но цель ясна: убрать человека из кабины совсем. Для логистики это золотая жила, но для юристов — ночной кошмар. Новый закон должен стать тем самым предохранителем, который не даст инновациям сжечь правовое поле. Важно понимать: даже если машина умная, водительские права и ответственность за поступки пока никто не отменял — просто теперь они распределены между людьми и корпорациями.

"Для страхового рынка это вызов. Мы привыкли работать с OSAGO, где есть конкретный виновник. Здесь же придется страховать риски разработчиков, что стоит совсем других денег", — отметила юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о ДТП с беспилотниками

Кто заплатит, если в мой автомобиль врезался беспилотник?

В первую очередь компенсацию выплачивает владелец беспилотного авто (или его страховая). После этого он может подать регрессный иск к производителю, если ДТП случилось из-за техники.

Может ли разработчик ПО избежать ответственности?

Только если докажет, что в систему было совершено несанкционированное вмешательство или автомобиль эксплуатировался с грубыми нарушениями технического регламента.

Нужно ли физическое присутствие человека в беспилотнике?

На текущем этапе тестирования — да, инженер-испытатель обязан находиться за рулем. Однако закон готовит почву для полностью автономного движения без "надзирателя".

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик Александр Громов, юрист по страховым спорам Анастасия Гущина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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