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Кажется, это просто полный бак: как лишние литры топлива начинают разрушать систему автомобиля

Авто

Многие водители заливают бензин до тех пор, пока он не начнет выплескиваться обратно, считая это высшим проявлением дорожной мудрости. Но правда в том, что желание накормить железного коня "от пуза" часто граничит с безумием. Существуют ситуации, когда лишний литр в баке превращается в яд для систем автомобиля.

Заправка
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заправка

Ослиная моча под видом нектара: риск сомнительных АЗС

Если вы оказались на глухой трассе, где заправка выглядит как декорация к фильму ужасов, полный бак — это билет в сервис на эвакуаторе. Заливая 60 литров сомнительной жижи, вы подписываете смертный приговор топливному насосу и форсункам. В такой ситуации нужно брать ровно столько, чтобы дотянуть до цивилизации.

"На удаленных точках контроля качества нет. Грязь, вода и химия мгновенно забивают фильтры. Если залить полный объем, придется промывать всю систему, что стоит десятки тысяч рублей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Качество горючего определяет ресурс поршневой группы. Октановое число может не соответствовать заявленному. Мотор начнет детонировать, рассыпаясь буквально на ходу. Ресурс дизельного мотора или современного турбо-бензина падает в геометрической прогрессии от одной плохой заправки.

Законы физики против маркетинга: когда бак начинает "потеть"

Бензин — это не вода, он расширяется от тепла. Залив бак "под пробку" в жаркий день, вы превращаете машину в пороховую бочку. Топливу некуда деваться. Оно начинает выдавливать через клапаны вентиляции или искать слабые места в уплотнителях. Бак может быть плоским и располагаться слишком близко к асфальту — здесь любая лужа под машиной станет пожароопасной меткой.

Ситуация Последствие заправки "до краев"
Парковка под наклоном в жару Утечка через адсорбер и дренаж
Длительная стоянка Окисление топлива и риск коррозии швов

Маркетологи обещают экономию за счет редких заездов на АЗС, но это ложь. Лишние 50-70 кг веса — это как возить с собой невидимого пассажира. Да, современные авто умнее владельцев, но даже бортовой компьютер не спасет от физического вытекания горючего на раскаленный асфальт.

"При переливе страдает система улавливания паров топлива. Адсорбер заливает жидкой фазой, и машина начинает 'тупить', выдавая ошибки по смеси", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Сервисные ловушки: зачем дарить литры мастерам

Ехать в сервис с полным баком — это верх наивности. Если ремонт требует снятия бака или работы с топливным насосом, механики будут "сливать" излишки. И поверьте, в 90% случаев ваш бензин не вернется в машину в полном объеме. Это не паранойя, а суровая реальность некоторых СТО. Слив топлива - процедура грязная и часто небезопасная.

Лишний вес мешает диагностике подвески. Полный бак сбивает настройки углов установки колес. Машина проседает, и замеры выходят кривыми. Перед визитом к мастерам оставьте в баке литров десять. Этого хватит для тестов, но не соблазнит нечистых на руку сервисменов.

"Замена бензонасоса на полном баке — это ад для слесаря. Велик риск залить салон вонючим горючим или повредить проводку в баке", — подчеркнул автослесарь Денис Хромов.

Помните, что безопасность важнее мнимого комфорта. В дальней дороге лучше заправляться чаще на проверенных сетевых станциях, чем один раз залить "полный бак" непонятно где. Даже если вы забыли права дома, машина должна быть технически исправна, а полный бак под завязку этому часто только мешает.

Ответы на популярные вопросы о заправке авто

Вредно ли для машины ездить "на лампочке"?

Да. Топливный насос охлаждается самим бензином. Когда топлива мало, он перегревается и начинает глотать воздух, что быстро выводит его из строя.

Влияет ли полный бак на управляемость?

В случае с обычными седанами — почти нет. Но у небольших хэтчбеков лишние 40-50 кг за задней осью могут изменить баланс в поворотах.

Правда ли, что бензин в баке "портится" со временем?

Бензин имеет срок годности. Если машина стоит месяцами с полным баком, легкие фракции испаряются, а тяжелые превращаются в липкую субстанцию.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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