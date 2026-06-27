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Здесь закон джунглей бессилен: роковое заблуждение водителей привело к массовым протоколам ГИБДД

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Дорожное сужение — это тест на IQ и крепость нервной системы. Представьте: вы катите по своей полосе, как вдруг асфальт справа начинает испаряться, превращаясь в кусты или отбойник. В этот момент закон джунглей вступает в конфликт с ПДД. Большинство водителей уверено, что их обязаны пропустить просто потому, что им "очень надо". Но физика и инспекторы ГАИ считают иначе.

Гнев за рулем
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Гнев за рулем

Кто главный на сужающемся асфальте

Правило здесь простое, как удар молотком: преимущество у того, кто не крутит рулем. Если ваша полоса прямая, как стрела, и вы по ней едете, не меняя траектории, вы — король дороги. Весь поток, который ломится к вам сбоку из-за закончившегося ряда, обязан жать на тормоз и ждать просвета. Это не вежливость, это закон.

"При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. Ошибка в оценке дистанции на таких участках — прямой путь к протоколу", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Пытаться "проскочить" на последних сантиметрах до разметки 1.1 — затея для камикадзе. Маневр в последний момент превращает ваш автомобиль в мишень. Если случится удар, виноват будет тот, кто перестраивался. Судьи редко слушают истории про "меня не пустили".

Тактика выживания: от "шашек" до "молнии"

Когда трасса превращается в бутылочное горлышко, лучше сбросить спесь. О сужении обычно кричат знаки за сотню метров. Видите стрелку на асфальте — начинайте искать "окно" в соседнем ряду. Плавное вклинивание сохранит бампер и нервные клетки. Резкий рывок рулем — это приглашение в кузовной цех.

Ситуация Кто уступает
Конец правой полосы (есть знаки) Водитель в правом ряду
Слияние равнозначных дорог без знаков Тот, у кого "помеха справа"

В глухих пробках часто работает негласное правило "через одного". Это джентльменское соглашение, когда основной ряд впитывает в себя по одной машине из примыкающего. Это не прописано в ПДД, но это единственный способ не превратить дорогу в поле битвы. Однако помните: юридически "терпила", который вас пропустил, все равно остается в приоритете, если вы вдруг решите об него притереться.

"Чаще всего виновником признают того, кто выходил из заканчивающегося ряда. Даже если вы включили поворотник, это не дает вам права перестраиваться, заставляя других тормозить", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Ловушка без знаков: если разметка стерлась

Самый ад начинается там, где разметку съел бюджет или зимние реагенты, а знаков "Сужение дороги" просто нет. В чистом поле, где два ряда превращаются в один, вступает в силу правило "помехи справа". Здесь ситуация зеркальная: если полоса сужается неочевидно для обоих, тот, кто находится левее, должен пропустить того, кто справа.

"Если знаки отсутствуют, а сужение происходит симметрично, железно работает пункт 8.9 ПДД. Пропускаем того, кто приближается справа. Игнорирование этого правила — типичная причина 'притирок' на старых трассах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о сужении дорог

Обязан ли я пропускать машину с включенным поворотником при сужении?

Нет. Поворотник — это просьба, а не приказ. Приоритет остается за тем, кто едет в своей полосе без маневрирования.

Что делать, если знак сужения стоит, а разметки нет?

Ориентироваться по знаку. Если знак показывает окончание конкретной полосы, то водители в этой полосе обязаны уступать всем остальным при перестроении.

Считается ли ДТП при сужении обоюдной виной?

Крайне редко. Обычно виноват тот, кто совершал маневр перестроения, не убедившись в его безопасности.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по ДТП Олег Зорин, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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