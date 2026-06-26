Двор как зона без правил: как привычка парковаться у подъезда может обернуться штрафом и эвакуацией

Многие водители во дворе чувствуют себя хозяевами жизни. Родной подъезд, знакомая яма у бордюра и полное ощущение, что ПДД — это где-то там, на МКАДе, а здесь царит анархия. Это опасная иллюзия. Дворовая территория — не бункер, инспекторы ГАИ заезжают сюда всё чаще, а штрафы выписывают с особым азартом. Расслабленность за рулем в жилой зоне обходится дорого.

Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба Госавоинспекции Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ДПС

Капкан под знаком "Въезд запрещен"

Главная ловушка для "местных" — это "кирпич". Существует миф: если я тут живу, то знак 3.1 на меня не действует. Полная чушь. В отличие от знака 3.2 "Движение запрещено", который позволяет жильцам просачиваться к подъезду, "кирпич" — это стена. Он режет поток бескомпромиссно. Проигнорировали его — и вы в игре, где ставки начинаются от штрафа и заканчиваются пешей прогулкой на полгода.

"Кирпич во дворах — это не просто украшение. Если под ним нет таблички, разрешающей въезд жильцам, инспектор оформит протокол без лишних сантиментов. Ссылки на прописку не помогут", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ситуация обостряется, если за знаком начинается одностороннее движение. Тогда "срезать путь" превращается в выезд на встречку. Цена вопроса — 5000 рублей или лишение прав. ГАИ прекрасно знает такие точки в спальных районах и устраивает там эффективную "рыбалку".

Битва за газон и детские площадки

Парковка во дворе напоминает игру в музыкальные стулья, только вместо музыки — мат соседей. Желание поставить "железного коня" поближе к двери часто толкает водителей на газон. Это гарантированный способ обнулить баланс карты. В Москве и Петербурге за превращение чернозема в месиво придется отдать 3000 рублей. В регионах аппетиты скромнее, но 1000 рублей тоже на дороге не валяется.

Нарушение во дворе Штраф (руб.) Парковка на тротуаре или газоне 1 000 — 3 000 Стоянка у детских площадок 500 — 2 500 Блокировка проезда 2 000 Парковка на красно-белой разметке до 3 000

Отдельный круг ада — парковка на спецразметке. Красно-белые полосы у домов нанесены не для красоты. Это зоны для пожарной техники и скорой. Перекрыли их — и вы не просто нарушитель, а потенциальная причина чужой трагедии. И штраф в 3000 рублей здесь — самое легкое последствие.

"Суды редко встают на сторону водителей в спорах о парковке во дворах. Фотофиксация от бдительных соседей через приложения работает безотказно. Оспаривать такие штрафы почти бесполезно", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Ремонт на коленке: когда гаечный ключ бьет по карману

Двор — не автосервис. Попытка устроить техобслуживание под окнами соседей карается законом. Замена масла, слив антифриза или разборка двигателя прямо на асфальте выбешивают окружающих и экологические службы. Даже если вы просто решили скинуть колеса, бдительный пенсионер с телефоном может стать причиной визита участкового.

"Технические жидкости моментально въедаются в асфальт и почву. Любая жалоба на пятна масла под машиной гарантирует владельцу протокол и требование по очистке территории за свой счет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Штраф за "самодеятельность" невелик, но нервы потреплют знатно. Современный автомобиль требует цивилизованного подхода, а дворовый "ремонт" чаще вредит и машине, и кошельку владельца, превращая его в цель для ГИБДД.

Ответы на популярные вопросы о нарушениях во дворе

Можно ли заезжать под "кирпич", если я проживаю в этом доме?

Нет, знак 3.1 "Въезд запрещен" запрещает въезд всем транспортным средствам без исключения. Единственное послабление — для маршрутного транспорта, но автобусы по дворам обычно не ходят.

Что делать, если сосед заблокировал мой автомобиль?

Вызывать ГАИ. Блокировка проезда — это прямое нарушение ПДД. Виновнику грозит штраф в размере 2 000 рублей, а его машину могут эвакуировать на штрафстоянку.

Действуют ли во дворе знаки ограничения скорости?

Безусловно. Даже если знаков нет, по ПДД скорость в жилой зоне не должна превышать 20 км/ч. Превышение фиксируется и наказывается так же, как и на трассе.

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