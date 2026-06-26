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Деньги больше не решают проблему: спрос на переоборудование авто обрушил рынок услуг

Авто

В Московской области и крымских городах автовладельцы столкнулись с резким ростом интереса к переводу транспорта на газомоторное топливо. Очереди в профильные мастерские растянулись на месяцы, а запись на установку оборудования превратилась в сложный квест. Стоимость профильных работ по переоборудованию машин варьируется от 100 до 150 тысяч рублей, причем даже при наличии этой суммы клиентам приходится ждать своей очереди до конца лета.

автомобиль на газу
Фото: Wikipedia by StormB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
автомобиль на газу

Дефицит времени и рост цен на услуги

В Балашихе представители сервисных станций отмечают ажиотажный спрос, который проявился за последнюю неделю. Несмотря на средний ценник в 80 тысяч рублей, многие готовы переплачивать до 150 тысяч, чтобы попасть в бокс вне очереди, пишет "За рулем".

Мастера вынуждены отказывать новым клиентам минимум до июля, так как качественный монтаж ГБО требует не менее двух суток работы. В Одинцово ситуация аналогична: эксперты не советуют доверять сервисам, обещающим справиться за пару часов, так как это напрямую влияет на безопасность эксплуатации авто.

"Установка газового оборудования требует точного соблюдения регламента, поэтому попытки ускорить процесс в угоду спешке часто приводят к проблемам с герметичностью системы и потенциальным рискам при вождении", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Артем Николаев.

Сложности с компонентами в Крыму

На полуострове обстановка остается напряженной: в Симферополе ожидание составляет около двух недель, а в Ялтиснких сервисах запись уже открыта на август. По данным Daily Storm, помимо кадрового дефицита и высокой загрузки, крымские специалисты столкнулись с перебоями в поставках баллонов для газа. Рост цен на импортные комплектующие вынуждает владельцев машин тщательнее подходить к выбору мастерских, где еще сохраняется наличие необходимых запчастей.

Ответы на популярные вопросы о газобаллонном оборудовании

Почему установка ГБО занимает так много времени?

Качественный монтаж включает настройку электронного блока управления под конкретный двигатель, монтаж баллона и проверку всех магистралей на герметичность, что физически невозможно сделать за один день.

Влияет ли газ на ресурс двигателя?

При правильной настройке топливной смеси и своевременном обслуживании ГБО газомоторное топливо не сокращает срок службы мотора, а в некоторых случаях даже продлевает его за счет отсутствия нагара.

Безопасно ли возить баллон в багажнике?

Современные баллоны оснащены мультиклапанами с защитой от разрыва, которые предотвращают утечку газа даже при повреждении магистралей или сильном нагреве системы.

Стоит ли переплачивать за установку без очереди?

Это нецелесообразно: высокая скорость оказания услуги в периоды пикового спроса часто указывает на нарушение технологического цикла, что опасно для технических составляющих автомобиля.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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