Деньги больше не решают проблему: спрос на переоборудование авто обрушил рынок услуг

В Московской области и крымских городах автовладельцы столкнулись с резким ростом интереса к переводу транспорта на газомоторное топливо. Очереди в профильные мастерские растянулись на месяцы, а запись на установку оборудования превратилась в сложный квест. Стоимость профильных работ по переоборудованию машин варьируется от 100 до 150 тысяч рублей, причем даже при наличии этой суммы клиентам приходится ждать своей очереди до конца лета.

Фото: Wikipedia by StormB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ автомобиль на газу

Дефицит времени и рост цен на услуги

В Балашихе представители сервисных станций отмечают ажиотажный спрос, который проявился за последнюю неделю. Несмотря на средний ценник в 80 тысяч рублей, многие готовы переплачивать до 150 тысяч, чтобы попасть в бокс вне очереди, пишет "За рулем".

Мастера вынуждены отказывать новым клиентам минимум до июля, так как качественный монтаж ГБО требует не менее двух суток работы. В Одинцово ситуация аналогична: эксперты не советуют доверять сервисам, обещающим справиться за пару часов, так как это напрямую влияет на безопасность эксплуатации авто.

"Установка газового оборудования требует точного соблюдения регламента, поэтому попытки ускорить процесс в угоду спешке часто приводят к проблемам с герметичностью системы и потенциальным рискам при вождении", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Артем Николаев.

Сложности с компонентами в Крыму

На полуострове обстановка остается напряженной: в Симферополе ожидание составляет около двух недель, а в Ялтиснких сервисах запись уже открыта на август. По данным Daily Storm, помимо кадрового дефицита и высокой загрузки, крымские специалисты столкнулись с перебоями в поставках баллонов для газа. Рост цен на импортные комплектующие вынуждает владельцев машин тщательнее подходить к выбору мастерских, где еще сохраняется наличие необходимых запчастей.

Ответы на популярные вопросы о газобаллонном оборудовании

Почему установка ГБО занимает так много времени?

Качественный монтаж включает настройку электронного блока управления под конкретный двигатель, монтаж баллона и проверку всех магистралей на герметичность, что физически невозможно сделать за один день.

Влияет ли газ на ресурс двигателя?

При правильной настройке топливной смеси и своевременном обслуживании ГБО газомоторное топливо не сокращает срок службы мотора, а в некоторых случаях даже продлевает его за счет отсутствия нагара.

Безопасно ли возить баллон в багажнике?

Современные баллоны оснащены мультиклапанами с защитой от разрыва, которые предотвращают утечку газа даже при повреждении магистралей или сильном нагреве системы.

Стоит ли переплачивать за установку без очереди?

Это нецелесообразно: высокая скорость оказания услуги в периоды пикового спроса часто указывает на нарушение технологического цикла, что опасно для технических составляющих автомобиля.

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