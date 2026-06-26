Ни капли мимо: как правильно слить бензин из бака и снова заправиться, когда на АЗС перебои

Необходимость слить топливо из бака возникает при ремонте насоса, чистке системы или после ошибочной заправки некачественным бензином. Чтобы не испортить оборудование и избежать опасных ситуаций, важно действовать строго по алгоритму, учитывая конструктивные особенности вашей модели машины. Ошибки при проведении работ угрожают не только пожарной безопасностью автомобиля, но и здоровьем водителя из-за риска отравления парами горючего.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Багажник автомобиля с канистрами и сумками

Слив через шланг: правила и риски

Традиционный способ с использованием шланга остается самым популярным в гаражных условиях. Для работы желательно подбирать изделия из маслостойкого материала. Крайне важно избегать втягивания бензина ртом: при попадании жидкости в желудок начинается сильная интоксикация, требующая экстренной врачебной помощи.

"Если приходится сливать горючее самостоятельно, используйте шланг с ручной грушей. Это самый безопасный способ исключить контакт с токсичными парами и жидкостью, который особенно актуален для владельцев отечественных моделей вроде УАЗ Патриот", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

При использовании обычной трубки воздух нужно втягивать резко, быстро опуская конец шланга в емкость ниже уровня бака. Не забывайте о пожарной безопасности: под рукой всегда должны быть средства тушения, например, пенный огнетушитель или песок.

Как освободить бак иномарки

Конструкция современных иномарок часто исключает использование шланга из-за низкого расположения бака или наличия защитной сетки. Если заправочная горловина недоступна, оптимальный путь — работа через штатный топливный насос.

Для доступа к насосу у большинства моделей демонтируют заднее сиденье. После отключения питания насоса нужно завести двигатель на несколько секунд, чтобы сбросить давление в системе. Затем к штуцеру насоса подключают шланг диаметром 1 см, а для запуска принудительной откачки замыкают контакты реле (обычно В3 и В5). Этот же метод применим для бюджетных авто, если планируете обслуживание узлов Lada Granta.

"Использование штатного насоса для слива — процедура эффективная, но требующая предельной осторожности с электрикой. Ошибка в замыкании контактов может привести к короткому замыканию и выходу электроники из строя", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Методы работы с отечественными авто

Российские машины с инжекторными двигателями (ВАЗ, ГАЗ) позволяют просто отсоединить топливную магистраль. Для этого достаточно открыть капот, найти шланг, подающий горючее к рампе, отсоединить его и опустить в защищенную металлическую емкость. При включении зажигания без запуска двигателя насос сам выдавит бензин в тару.

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Некоторые модели комплектуются сливной пробкой, однако перед началом работ лучше сверяться с инструкцией по эксплуатации, чтобы избежать повреждения днища или утечек. Даже при наличии пробки, превышение допустимого объема при заправке часто провоцирует поломки адсорбера.

"Работа с топливной системой требует идеальной чистоты. Даже песчинка, попавшая внутрь магистрали во время отсоединенного шланга, способна вывести из строя форсунки двигателя", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы Можно ли использовать обычный шланг, если в баке стоит сетка?

Нет, сетка не позволит пропустить шланг. В таких случаях нужно искать доступ к топливному насосу или использовать предусмотренное производителем технологическое отверстие. Чем опасно втягивание бензина ртом?

Бензин крайне токсичен. Случайное проглатывание приводит к тяжелой интоксикации, вызывающей ожоги пищевода и отравление организма, что требует немедленного обращения в скорую помощь. Обязательно ли использовать металлическую тару?

Да. При переливании бензина возникает статическое электричество. Пластик может накопить заряд и спровоцировать искру, в то время как металл при контакте с "землей" безопаснее. Нужно ли снимать аккумулятор перед работами с насосом?

Это крайне желательно. Обесточивание машины исключает риск случайного включения насоса или электроцепей, когда вы работаете непосредственно с топливом.

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