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Новая фишка Hyundai и Kia: можно ли "заколхозить" систему очистки воздуха в машину своими руками

Авто

Hyundai и Kia приступили к испытаниям технологии Plasma Care, использующей ультрафиолетовое излучение для глубокой очистки интерьера. Система с длиной волны 254 нм призвана уничтожать патогены, включая бактерии и вирусы, как в воздухе, так и на поверхностях салона. Нововведение может значительно изменить подход к гигиене в автомобиле, снижая риски возникновения инфекций и появления неприятных запахов, что особенно актуально для владельцев, проводящих за рулем много времени.

Hyundai Tucson
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai Tucson

Как работает ультрафиолетовая очистка

Технология Plasma Care использует специализированные UV-C излучатели. В отличие от стандартных салонных фильтров, которые лишь задерживают крупные частицы пыли, ультрафиолет воздействует на структуру молекул ДНК микроорганизмов, полностью нейтрализуя их активность. Это позволяет эффективно справляться с плесенью и грибками, которые часто скапливаются на испарителе кондиционера.

"Применение УФ-технологий в замкнутом пространстве автомобиля — логичный шаг, однако важно понимать, что эффективность напрямую зависит от расположения излучателей. Если система не охватывает все скрытые полости системы вентиляции, микробы могут выживать в "слепых зонах", поэтому ключевую роль играет заводская интеграция, а не кустарные доработки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Детали испытаний

Для проверки системы корейские автопроизводители выбрали популярные кроссоверы: Hyundai Tucson, Santa Fe и Kia Seltos. Инженеры моделируют критические сценарии: работу оборудования при максимальной нагрузке, в условиях высокой влажности и сильной жары. Учитывая, что неправильное использование климатических систем часто приводит к ухудшению концентрации водителя из-за накопления углекислого газа, Plasma Care оценивают и как инструмент поддержания свежести воздуха при включенной рециркуляции.

"Люди часто не задумываются о том, что в кондиционере со временем образуется целая колония бактерий из-за конденсата. Ультрафиолетовая дезинфекция поможет предотвратить неприятные запахи, но автовладельцам стоит помнить, что даже такая продвинутая очистка не отменяет необходимость периодической замены салонного фильтра", — отметил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Перспективы появления в сериях

На текущем этапе компании не называют точных дат выхода пакета Plasma Care для розничных клиентов. Известно лишь, что функция будет доступна в топовых и специально подготовленных комплектациях новых моделей в перспективе ближайших лет. Оценка долговечности самих УФ-ламп и их безопасности для пластиковых элементов интерьера при длительном воздействии излучения остаются приоритетными задачами текущего цикла тестов.

"Безопасность — главный фактор. Ультрафиолет жесткого спектра требует надежного экранирования, чтобы лучи не попадали на водителя или пассажиров, вызывая раздражение кожи или глаз. Если инженеры реализуют защиту от случайного включения, это станет серьезным конкурентным преимуществом корейских марок", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Характеристика Показатель / Описание
Тип технологии UV-C излучение (254 нм)
Целевые объекты Вирусы, бактерии, плесень, аллергены
Тестовые модели Hyundai Tucson, Santa Fe, Kia Seltos
Главный эффект Стерильность воздуха и устранение запахов

Когда система станет доступна для покупки?
Точные сроки не разглашаются, однако опция появится в определенных комплектациях в ближайшие годы.

Безопасен ли ультрафиолет для пассажиров?
Система проходит строгие испытания, чтобы исключить контакт прямого излучения с людьми в салоне.

Поможет ли эта функция при сильном загрязнении воздуха снаружи?
Plasma Care специализируется на биологических загрязнителях, вирусах и бактериях, а не на фильтрации выхлопных газов.

Нужно ли продолжать менять салонный фильтр?
Да, технология дополняет, но не заменяет необходимость обслуживания системы вентиляции согласно регламенту.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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