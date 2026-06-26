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Зимний пакет и 540 градусов обзора: что за "фарш" напихали в новый кроссовер из Санкт-Петербурга

Авто

Завод "АГР" в Санкт-Петербурге запустил серийную сборку кроссовера Jeland J7 по полному циклу. Автопроизводитель перешел к самостоятельному выполнению сварки, покраски и финальной сборки машин, что позволяет лучше адаптировать технику к российским дорожным и климатическим реалиям. В дилерские центры поступают версии с передним и полным приводом по цене от 2 849 000 до 3 349 000 рублей.

Автозавод
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Автозавод

Полный цикл производства в Шушарах

Площадка в Шушарах перешла на полноценный процесс выпуска кроссоверов Jeland J7. Теперь ключевые этапы создания кузова — от сварки до нанесения защитных покрытий — проходят на мощностях предприятия. Автоматизированные линии интегрированы в единую систему контроля качества, что сводит к минимуму риск отклонений при сборке крупных узлов.

"Переход на полный цикл производства позволяет заводу жестко контролировать качество обработки кузова на самых ранних этапах. Это особенно важно для защиты от коррозии, так как именно на этапе сборки можно обеспечить надежную герметизацию всех скрытых полостей", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Особое внимание при разработке модели уделили выносливости кузова в условиях суровых российских зим. Днище и скрытые полости автомобиля проходят обязательную антикоррозийную обработку воском, а на внешние элементы наносят дополнительные слои материалов, защищающих от гравия и шума. Производитель рассчитывает, что такой "зимний" пакет повысит устойчивость металла к воздействию реагентов и температурных перепадов, о чем ранее рассказывал директор по производству завода "АГР" Святослав Майоров.

Техническое оснащение кроссовера

Линейка модели включает два варианта силовой установки, работающих в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Переднеприводные версии комплектуются турбомотором объемом 1,6 литра мощностью 150 л. с. Для любителей полного привода предложен более форсированный вариант того же двигателя, выдающий 186 л. с.

"Выбор между версиями часто диктуется не только мощностью, но и условиями эксплуатации. Полноприводная модификация с 186-сильным мотором предпочтительнее для регионов с затяжными зимами и нечищеными дорогами, где запас тяги и уверенная трансмиссия играют ключевую роль в безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Интерьер Jeland J7 ориентирован на современные мультимедийные стандарты: в центре консоли расположен 13,2-дюймовый сенсорный экран с высокой скоростью отклика за счет 8-ядерного процессора. В топовой комплектации "Престиж" владелец получает расширенный набор ассистентов, включая систему кругового обзора 540°, и вентиляцию сидений. Подобный уровень "цифровой начинки" заметно меняет подход к выбору автомобиля, где удобство управления бортовыми системами становится решающим фактором.

"Для покупателя важно понимать, что современные кроссоверы требуют правильного обслуживания электроники. Если раньше многие вопросы можно было решить простым инструментом, то теперь диагностика становится делом профессионалов, исключающих скрытые риски для дорогостоящих бортовых модулей", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Характеристика Описание
Двигатели 1,6 л (150 л. с. и 186 л. с.)
Трансмиссия Семиступенчатый "робот"
Комплектации Комфорт (передний привод), Престиж
Диапазон цен 2 849 000 — 3 349 000 рублей

Что входит в зимний пакет адаптации Jeland J7? Автомобиль оснащен обогревом сидений первого и второго рядов, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

В каких модификациях доступен кроссовер? Доступны переднеприводная версия со 150-сильным мотором и полноприводная модификация с двигателем мощностью 186 л. с.

Как организована мультимедийная система? Модель получила вертикальный дисплей диагональю 13,2 дюйма, работающий на базе 8-ядерного процессора.

Насколько защищен кузов от коррозии? Завод проводит воскование днища и скрытых полостей, а также наносит антигравийные и антишумные покрытия.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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