Паркуйся где хочешь, но не попадись: когда инспекторы закрывают глаза на нарушение ПДД

Сотрудники ГИБДД в рамках профилактической кампании "Дорожная безопасность" разъяснили водителям правила поведения на парковках. В инспекции отметили, что в отдельных случаях автовладельцам разрешено отступать от требований дорожных знаков, если это не создает угроз безопасности и не мешает остальным участникам движения. Тем не менее юристы предупреждают: субъективное восприятие "разумности" маневра часто расходится с буквой закона, что не избавляет от риска получить штраф.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машины на парковке

Когда закон разрешает гибкость

Основной посыл ведомства сводится к тому, чтобы водители учились оценивать дорожную ситуацию комплексно. Если знак "Парковка запрещена" стоит на пустой площадке в часы, когда движение сведено к минимуму, разовая остановка ради кратковременного дела не должна становиться поводом для наказания. Главным критерием здесь остается отсутствие помех для других машин или пешеходов. Однако инспекторы подчеркивают: это не индульгенция на игнорирование разметки или знаков в зонах повышенной интенсивности.

"Действовать по ситуации, игнорируя знак — это риск, который лежит полностью на водителе. Даже если вы никому не мешаете, камера или патруль зафиксируют нарушение именно знака, а не помеху, поэтому надеяться на снисхождение инспектора в такой ситуации — стратегическая ошибка", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Почему самостоятельная трактовка вредит кошельку

Расхождение между официальной рекомендацией "руководствоваться здравым смыслом" и строгой фиксацией ПДД создает зону неопределенности. В местах, где организована экономия топлива при городском вождении, водители часто пренебрегают правилами парковки, стремясь лишний раз не делать круг по кварталу. Юристы напоминают: в случае ДТП или внимания со стороны инспектора, аргумент о "безопасном маневре" в зоне действия запрещающего знака практически невозможно использовать в суде.

"Если вы решили припарковаться под запрещающий знак, уповая на пустоту вокруг, помните: юридически состав правонарушения уже сформирован. Инспектор обязан реагировать на факт нарушения знака, и оправдания в стиле 'я не создал помех' не отменят постановление", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Анастасия Гущина.

Специалисты настоятельно рекомендуют не рисковать лишний раз, так как споры о выплатах за аварии часто упираются в то, был ли автомобиль припаркован согласно ПДД. При неправильной постановке машины в момент столкновения, даже если виноват другой водитель, к владельцу неправильно припаркованного авто могут возникнуть вопросы по степени вины.

"Здравый смысл — инструмент хороший, но в дорожной среде он вторичен по отношению к правилам. Если вы не уверены, что разрешенное отступление от знака не приведет к штрафу, лучше потратить лишние пять минут на поиск законного места, чем потом оспаривать протокол", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Ситуация Риск штрафа Прямое нарушение знака (нет помех) Высокий Остановка на переходе или остановке Максимальный Парковка в разрешенной зоне Нулевой Случайный конфликт на парковке Средний (зависит от разбора)

Ответы на популярные вопросы

Можно ли игнорировать знаки парковки, если никого нет вокруг?

Нет, юридически это остается нарушением. Инспектор или камера имеют право выписать постановление, невзирая на отсутствие помех другим участникам.

Что делать, если инспектор просит уехать из зоны запрета?

Следует немедленно подчиниться требованию. Вступать в спор о "разумности" действий не рекомендуется — это может усугубить ситуацию.

Существуют ли места, где знаки нельзя игнорировать ни при каких обстоятельствах?

Да. Это зоны пешеходных переходов, остановки общественного транспорта, выезды из дворов и перекрестки. Там правила соблюдаются максимально строго.

Поможет ли "здравый смысл" в суде при обжаловании штрафа за парковку?

Практически никогда. Суд опирается на доказательства нарушения ПДД, а не на субъективную оценку водителя относительно дорожной обстановки.

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