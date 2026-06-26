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Дальнобойщики знают секрет: вот что нужно пить на самом деле, чтобы доехать без происшествий

Авто

Вода остается безальтернативным спутником автомобилиста в дальней поездке, обеспечивая нормальный обмен веществ и защищая от обезвоживания. Кофе, несмотря на популярность в качестве средства для борьбы с сонливостью, работает как стимулятор лишь кратковременно. Избыточное увлечение бодрящими напитками в пути может обернуться серьезными проблемами: мочегонный эффект провоцирует потерю влаги, а излишняя нагрузка на центральную нервную систему при отсутствии отдыха дает лишь обманчивое чувство бодрости. Планируя маршрут, важно отдавать предпочтение чистой питьевой воде, оставляя кофе лишь в качестве редкого дополнения.

Автодорога Курск - Воронеж
Фото: sdelanounas.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Автодорога Курск - Воронеж

Почему вода важнее кофе

Поддержание водного баланса — критический фактор для концентрации водителя. Обезвоживание, даже незначительное, снижает скорость реакции, что в условиях трассы недопустимо. Жидкость необходима организму для терморегуляции и поддержания стабильной работы всех систем. Многие водители забывают пить воду до тех пор, пока не появится сильное чувство жажды, однако этот сигнал уже свидетельствует о начале дефицита влаги.

"Вода обеспечивает стабильную работу всех систем организма, в то время как кофе лишь маскирует усталость, не устраняя её физиологические причины. Если постоянно полагаться на стимуляторы вместо отдыха, реакция водителя неизбежно замедлится, что повышает риск попадания в ДТП", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Риски использования кофеина за рулем

Кофе содержит активные вещества, способные временно взбодрить, но у них есть обратная сторона. Кофеин активно выводит жидкость из организма, что в жаркую погоду или при длительном нахождении в сухом климате салона машины может ускорить наступление дегидратации. Кроме того, чрезмерное потребление кофеина способствует повышенной тревожности и дрожи в руках, что противопоказано при управлении транспортным средством.

"Любые попытки обмануть организм кофеином не отменяют необходимость полноценного сна и отдыха. При критических признаках усталости, таких как "залипание" глаз или потеря контроля над габаритами, единственный способ избежать аварийной ситуации — это остановка и сон, а не очередная чашка эспрессо", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Как правильно организовать питьевой режим

Чтобы поездка была комфортной, пейте воду небольшими порциями, но часто. Это предотвращает чувство тяжести в желудке и избавляет от частых остановок. Если вы все же решили выпить кофе, делайте это осторожно и только в начале или середине пути. Употребление кофеина незадолго до предполагаемого отдыха нарушит качество сна. К слову, правильное отношение к обслуживанию автомобиля и подготовке к выезду в целом помогает снизить стресс, делая поездки более безопасными.

"Во время долгого пути стоит следить не только за показателями приборов, но и за своим состоянием. Регулярные короткие остановки на разминку в сочетании с умеренным потреблением воды помогают сохранить работоспособность узлов машины и самого водителя на более высоком уровне", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Действие напитка Вода vs Кофе
Уровень гидратации Вода — основа баланса, кофе — обезвоживает
Эффект бодрости Вода — поддерживает нормальный тонус, кофе — кратковременная стимуляция
Влияние на сон Вода — не мешает, кофе — провоцирует бессонницу
Безопасность Вода — рекомендуемый выбор, кофе — только как добавка
  • Что лучше пить в дальней дороге постоянно? Пить стоит преимущественно обычную воду небольшими порциями.
  • Почему кофе не является идеальным напитком для водителя? Кофеин обладает мочегонным эффектом и лишь маскирует усталость, не снимая её физиологически.
  • Когда лучше отказаться от кофе при поездке? Не следует употреблять кофе за пару часов до планируемого отдыха или сна.
  • Какие риски несет пренебрежение водным балансом? Обезвоживание приводит к потере концентрации и замедлению скорости реакции, что опасно за рулем.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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