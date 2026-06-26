Дальнобойщики знают секрет: вот что нужно пить на самом деле, чтобы доехать без происшествий

Вода остается безальтернативным спутником автомобилиста в дальней поездке, обеспечивая нормальный обмен веществ и защищая от обезвоживания. Кофе, несмотря на популярность в качестве средства для борьбы с сонливостью, работает как стимулятор лишь кратковременно. Избыточное увлечение бодрящими напитками в пути может обернуться серьезными проблемами: мочегонный эффект провоцирует потерю влаги, а излишняя нагрузка на центральную нервную систему при отсутствии отдыха дает лишь обманчивое чувство бодрости. Планируя маршрут, важно отдавать предпочтение чистой питьевой воде, оставляя кофе лишь в качестве редкого дополнения.

Фото: sdelanounas.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Автодорога Курск - Воронеж

Почему вода важнее кофе

Поддержание водного баланса — критический фактор для концентрации водителя. Обезвоживание, даже незначительное, снижает скорость реакции, что в условиях трассы недопустимо. Жидкость необходима организму для терморегуляции и поддержания стабильной работы всех систем. Многие водители забывают пить воду до тех пор, пока не появится сильное чувство жажды, однако этот сигнал уже свидетельствует о начале дефицита влаги.

"Вода обеспечивает стабильную работу всех систем организма, в то время как кофе лишь маскирует усталость, не устраняя её физиологические причины. Если постоянно полагаться на стимуляторы вместо отдыха, реакция водителя неизбежно замедлится, что повышает риск попадания в ДТП", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Риски использования кофеина за рулем

Кофе содержит активные вещества, способные временно взбодрить, но у них есть обратная сторона. Кофеин активно выводит жидкость из организма, что в жаркую погоду или при длительном нахождении в сухом климате салона машины может ускорить наступление дегидратации. Кроме того, чрезмерное потребление кофеина способствует повышенной тревожности и дрожи в руках, что противопоказано при управлении транспортным средством.

"Любые попытки обмануть организм кофеином не отменяют необходимость полноценного сна и отдыха. При критических признаках усталости, таких как "залипание" глаз или потеря контроля над габаритами, единственный способ избежать аварийной ситуации — это остановка и сон, а не очередная чашка эспрессо", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Как правильно организовать питьевой режим

Чтобы поездка была комфортной, пейте воду небольшими порциями, но часто. Это предотвращает чувство тяжести в желудке и избавляет от частых остановок. Если вы все же решили выпить кофе, делайте это осторожно и только в начале или середине пути. Употребление кофеина незадолго до предполагаемого отдыха нарушит качество сна. К слову, правильное отношение к обслуживанию автомобиля и подготовке к выезду в целом помогает снизить стресс, делая поездки более безопасными.

"Во время долгого пути стоит следить не только за показателями приборов, но и за своим состоянием. Регулярные короткие остановки на разминку в сочетании с умеренным потреблением воды помогают сохранить работоспособность узлов машины и самого водителя на более высоком уровне", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Действие напитка Вода vs Кофе Уровень гидратации Вода — основа баланса, кофе — обезвоживает Эффект бодрости Вода — поддерживает нормальный тонус, кофе — кратковременная стимуляция Влияние на сон Вода — не мешает, кофе — провоцирует бессонницу Безопасность Вода — рекомендуемый выбор, кофе — только как добавка

Что лучше пить в дальней дороге постоянно? Пить стоит преимущественно обычную воду небольшими порциями.

Пить стоит преимущественно обычную воду небольшими порциями. Почему кофе не является идеальным напитком для водителя? Кофеин обладает мочегонным эффектом и лишь маскирует усталость, не снимая её физиологически.

Кофеин обладает мочегонным эффектом и лишь маскирует усталость, не снимая её физиологически. Когда лучше отказаться от кофе при поездке? Не следует употреблять кофе за пару часов до планируемого отдыха или сна.

Не следует употреблять кофе за пару часов до планируемого отдыха или сна. Какие риски несет пренебрежение водным балансом? Обезвоживание приводит к потере концентрации и замедлению скорости реакции, что опасно за рулем.

Читайте также