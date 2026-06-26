Дальнобойщики знают секрет: вот что нужно пить на самом деле, чтобы доехать без происшествий

Вода остается безальтернативным спутником автомобилиста в дальней поездке, обеспечивая нормальный обмен веществ и защищая от обезвоживания. Кофе, несмотря на популярность в качестве средства для борьбы с сонливостью, работает как стимулятор лишь кратковременно. Избыточное увлечение бодрящими напитками в пути может обернуться серьезными проблемами: мочегонный эффект провоцирует потерю влаги, а излишняя нагрузка на центральную нервную систему при отсутствии отдыха дает лишь обманчивое чувство бодрости. Планируя маршрут, важно отдавать предпочтение чистой питьевой воде, оставляя кофе лишь в качестве редкого дополнения.
Поддержание водного баланса — критический фактор для концентрации водителя. Обезвоживание, даже незначительное, снижает скорость реакции, что в условиях трассы недопустимо. Жидкость необходима организму для терморегуляции и поддержания стабильной работы всех систем. Многие водители забывают пить воду до тех пор, пока не появится сильное чувство жажды, однако этот сигнал уже свидетельствует о начале дефицита влаги.
"Вода обеспечивает стабильную работу всех систем организма, в то время как кофе лишь маскирует усталость, не устраняя её физиологические причины. Если постоянно полагаться на стимуляторы вместо отдыха, реакция водителя неизбежно замедлится, что повышает риск попадания в ДТП", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Кофе содержит активные вещества, способные временно взбодрить, но у них есть обратная сторона. Кофеин активно выводит жидкость из организма, что в жаркую погоду или при длительном нахождении в сухом климате салона машины может ускорить наступление дегидратации. Кроме того, чрезмерное потребление кофеина способствует повышенной тревожности и дрожи в руках, что противопоказано при управлении транспортным средством.
"Любые попытки обмануть организм кофеином не отменяют необходимость полноценного сна и отдыха. При критических признаках усталости, таких как "залипание" глаз или потеря контроля над габаритами, единственный способ избежать аварийной ситуации — это остановка и сон, а не очередная чашка эспрессо", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.
Чтобы поездка была комфортной, пейте воду небольшими порциями, но часто. Это предотвращает чувство тяжести в желудке и избавляет от частых остановок. Если вы все же решили выпить кофе, делайте это осторожно и только в начале или середине пути. Употребление кофеина незадолго до предполагаемого отдыха нарушит качество сна. К слову, правильное отношение к обслуживанию автомобиля и подготовке к выезду в целом помогает снизить стресс, делая поездки более безопасными.
"Во время долгого пути стоит следить не только за показателями приборов, но и за своим состоянием. Регулярные короткие остановки на разминку в сочетании с умеренным потреблением воды помогают сохранить работоспособность узлов машины и самого водителя на более высоком уровне", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
|Действие напитка
|Вода vs Кофе
|Уровень гидратации
|Вода — основа баланса, кофе — обезвоживает
|Эффект бодрости
|Вода — поддерживает нормальный тонус, кофе — кратковременная стимуляция
|Влияние на сон
|Вода — не мешает, кофе — провоцирует бессонницу
|Безопасность
|Вода — рекомендуемый выбор, кофе — только как добавка
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