Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рынок складов РФ: объем сделок в первом полугодии 2026 года сократился на 57%
Новый пикап Ram 1500 получил рядную шестерку: итоги тест-драйва внедорожной версии в США
Морской разбой не останется без ответа: захват российского танкера обернется катастрофой для Европы
Огурцы пойдут один к одному: поочередное внесение этих трех составов спасёт любой урожай
Вчерашнее пюре может удивить: эластичные картофельные лепешки с зеленью покорят всю семью
Космический каннибализм на глазах астрономов: обнаружена звезда, поглотившая свой мир
Маски окончательно сброшены: произвол в аэропорту Кишинева обернулся международным скандалом
Ожог от солнца оказался опаснее, чем считалось: медики объяснили, как не навредить себе
Миф о мире рассыпался в прах: Госдеп США аннулировал все громкие ожидания по итогам Аляски

Первый ремонт Лады Гранты приходит раньше ожидаемого: какие детали требуют особого внимания

Авто

Lada Granta сохраняет статус наиболее бюджетного предложения на рынке, однако конструктивные особенности модели требуют от владельца постоянной бдительности. Платформа без переднего подрамника и экономия на комплектующих определяют график регулярных визитов в сервисную зону.

Lada Granta
Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Lada Granta

Силовые агрегаты и трансмиссия

Двигатели Granta с чугунным блоком считаются ремонтопригодными, но лишены стабильности в мелочах. К пробегу 70 000 км многие владельцы сталкиваются с ростом расхода смазочных материалов. Ремень ГРМ требует проверки чаще, чем предписывает регламент, так как его внезапный обрыв приводит к дорогостоящему ремонту поршневой группы. Особое внимание стоит уделить качеству горючего, ведь неправильный выбор бензина для Lada провоцирует детонацию и разрушение перегородок поршней.

"Основная проблема моторов Granta заключается в навесном оборудовании. Катушки зажигания и термостат могут выйти из строя до первой сотни тысяч километров, что превращает автомобиль в вибрирующий дорожный аксессуар", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Механическая коробка передач ВАЗ-2181 продолжает напоминать о себе характерным воем. Слабым местом остаются синхронизаторы второй передачи и герметичность сальников. Роботизированная трансмиссия страдает от низкого ресурса актуаторов и сцепления. В этом контексте четырехступенчатый автомат Jatco выглядит наиболее ресурсным, хотя его наличие существенно повышает цену Лада Гранта на вторичном рынке.

Ходовая часть и кузов

Отсутствие подрамника заставляет лонжероны принимать на себя все удары дорожного полотна. Амортизаторы и ступичные подшипники задней оси могут потребовать замены уже к 40 000 км пробега. Рулевая рейка часто начинает стучать к 50 000 км, что типично для этой архитектуры. Для многих покупателей именно техническая простота становится решающим фактором, когда они ищут доступную машину с понятной конструкцией.

"Чаще всего в наш цех Granta заезжает из-за электрики. Генератор редко живет дольше 80 000 км, а проводка в дверных гофрах перетирается, лишая владельца возможности управлять стеклами или замками", — подчеркнул специально для Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семенов.

Кузов страдает от тонкого слоя лакокрасочного покрытия. Сколы на капоте и крыше быстро покрываются рыжим налетом без оперативной обработки. Уплотнители дверей со временем протирают краску на проемах до самого металла. В сравнении с более современными конкурентами, такими как бюджетные китайские авто, российская модель проигрывает в антикоррозийной стойкости скрытых полостей.

"При покупке подержанной Granta нужно внимательно смотреть на состояние порогов и низов дверей. Экономия на герметике при производстве часто приводит к сквозной коррозии уже на пятом году эксплуатации", — объяснил эксперт Pravda.Ru специалист по детейлингу Максим Терехов.

Сравнение надежности узлов

Для понимания объемов потенциальных вложений следует учитывать ресурс наиболее нагруженных систем автомобиля. Ниже приведены усредненные данные по ключевым компонентам, об этом сообщает 110KM.

Узел автомобиля Средний ресурс (км)
Ступичные подшипники задние 40 000
Рулевая рейка (до появления стука) 50 000
Шаровые опоры 60 000
Генератор и щетки 80 000
Термостат 70 000

Ответы на популярные вопросы о Lada Granta

Гнется ли клапана при обрыве ремня ГРМ?

На современных моторах Granta с безвтыковой поршневой группой клапана защищены от контакта с поршнями, однако на старых версиях 1.6 обрыв приводил к гибели двигателя.

На каком пробеге начинает цвести кузов?

Первые следы коррозии в местах сколов могут появиться уже после второй зимы, если не использовать защитные составы и не подкрашивать повреждения сразу.

Почему воет механическая коробка?

Это конструктивная особенность трансмиссии ВАЗ-2181, связанная с профилем зубьев шестерен. Проблема решается частичной заменой масла на более качественное, но полностью звук не исчезает.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэлектрик Кирилл Семенов, специалист по детейлингу Максим Терехов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Новости Симферополя
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Владивосток: Градостроительный совет одобрил проекты КРТ на Семеновской и Спортивной
Новости Владивостока сегодня
Владивосток: Градостроительный совет одобрил проекты КРТ на Семеновской и Спортивной
Жесткая арифметика в Бурятии: северные районы региона готовят к глобальной трансформации
Новости Улан-Удэ
Жесткая арифметика в Бурятии: северные районы региона готовят к глобальной трансформации
Популярное
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость

Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.

Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Последние материалы
Морской разбой не останется без ответа: захват российского танкера обернется катастрофой для Европы
Огурцы пойдут один к одному: поочередное внесение этих трех составов спасёт любой урожай
Вчерашнее пюре может удивить: эластичные картофельные лепешки с зеленью покорят всю семью
Первый ремонт Лады Гранты приходит раньше ожидаемого: какие детали требуют особого внимания
Космический каннибализм на глазах астрономов: обнаружена звезда, поглотившая свой мир
Маски окончательно сброшены: произвол в аэропорту Кишинева обернулся международным скандалом
Ожог от солнца оказался опаснее, чем считалось: медики объяснили, как не навредить себе
Миф о мире рассыпался в прах: Госдеп США аннулировал все громкие ожидания по итогам Аляски
Матовый контур — главный антитренд: как сделать зацелованные губы за пару секунд
Неандертальцы Европы: анализ 27 геномов опроверг теорию о вымирании из-за инбридинга
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.