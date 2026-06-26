Первый ремонт Лады Гранты приходит раньше ожидаемого: какие детали требуют особого внимания

Lada Granta сохраняет статус наиболее бюджетного предложения на рынке, однако конструктивные особенности модели требуют от владельца постоянной бдительности. Платформа без переднего подрамника и экономия на комплектующих определяют график регулярных визитов в сервисную зону.

Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Lada Granta

Силовые агрегаты и трансмиссия

Двигатели Granta с чугунным блоком считаются ремонтопригодными, но лишены стабильности в мелочах. К пробегу 70 000 км многие владельцы сталкиваются с ростом расхода смазочных материалов. Ремень ГРМ требует проверки чаще, чем предписывает регламент, так как его внезапный обрыв приводит к дорогостоящему ремонту поршневой группы. Особое внимание стоит уделить качеству горючего, ведь неправильный выбор бензина для Lada провоцирует детонацию и разрушение перегородок поршней.

"Основная проблема моторов Granta заключается в навесном оборудовании. Катушки зажигания и термостат могут выйти из строя до первой сотни тысяч километров, что превращает автомобиль в вибрирующий дорожный аксессуар", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Механическая коробка передач ВАЗ-2181 продолжает напоминать о себе характерным воем. Слабым местом остаются синхронизаторы второй передачи и герметичность сальников. Роботизированная трансмиссия страдает от низкого ресурса актуаторов и сцепления. В этом контексте четырехступенчатый автомат Jatco выглядит наиболее ресурсным, хотя его наличие существенно повышает цену Лада Гранта на вторичном рынке.

Ходовая часть и кузов

Отсутствие подрамника заставляет лонжероны принимать на себя все удары дорожного полотна. Амортизаторы и ступичные подшипники задней оси могут потребовать замены уже к 40 000 км пробега. Рулевая рейка часто начинает стучать к 50 000 км, что типично для этой архитектуры. Для многих покупателей именно техническая простота становится решающим фактором, когда они ищут доступную машину с понятной конструкцией.

"Чаще всего в наш цех Granta заезжает из-за электрики. Генератор редко живет дольше 80 000 км, а проводка в дверных гофрах перетирается, лишая владельца возможности управлять стеклами или замками", — подчеркнул специально для Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семенов.

Кузов страдает от тонкого слоя лакокрасочного покрытия. Сколы на капоте и крыше быстро покрываются рыжим налетом без оперативной обработки. Уплотнители дверей со временем протирают краску на проемах до самого металла. В сравнении с более современными конкурентами, такими как бюджетные китайские авто, российская модель проигрывает в антикоррозийной стойкости скрытых полостей.

"При покупке подержанной Granta нужно внимательно смотреть на состояние порогов и низов дверей. Экономия на герметике при производстве часто приводит к сквозной коррозии уже на пятом году эксплуатации", — объяснил эксперт Pravda.Ru специалист по детейлингу Максим Терехов.

Сравнение надежности узлов

Для понимания объемов потенциальных вложений следует учитывать ресурс наиболее нагруженных систем автомобиля. Ниже приведены усредненные данные по ключевым компонентам, об этом сообщает 110KM.

Узел автомобиля Средний ресурс (км) Ступичные подшипники задние 40 000 Рулевая рейка (до появления стука) 50 000 Шаровые опоры 60 000 Генератор и щетки 80 000 Термостат 70 000

Ответы на популярные вопросы о Lada Granta

Гнется ли клапана при обрыве ремня ГРМ?

На современных моторах Granta с безвтыковой поршневой группой клапана защищены от контакта с поршнями, однако на старых версиях 1.6 обрыв приводил к гибели двигателя.

На каком пробеге начинает цвести кузов?

Первые следы коррозии в местах сколов могут появиться уже после второй зимы, если не использовать защитные составы и не подкрашивать повреждения сразу.

Почему воет механическая коробка?

Это конструктивная особенность трансмиссии ВАЗ-2181, связанная с профилем зубьев шестерен. Проблема решается частичной заменой масла на более качественное, но полностью звук не исчезает.

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