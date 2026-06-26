Новый пикап Ram 1500 получил рядную шестерку: итоги тест-драйва внедорожной версии в США

Ram 1500 превратился в такой огромный конструктор, что нормальный человек скорее сойдет с ума, чем выберет нужную версию. Маркетологи из США состряпали столько комплектаций, что выбор пикапа напоминает поход в аптеку за средством от головной боли — в итоге голова болит еще сильнее. Если вы не планируете штурмовать пустыни на монструозных TRX или RHO, которые скачут по барханам как испуганные антилопы, то ваш взгляд неминуемо упадет на обновленный Rebel X и бюджетный BackCountry. Мы отправились в Техас, чтобы понять: стоит ли переплачивать за лишние дюймы экрана и кожу с красной строчкой или лучше остаться верным старому доброму железу.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина с калькулятором в автосалоне на фоне семьи, выбирающей машину

Битва моторов: Hurricane против Hemi

Rebel X возит под капотом новую рядную «шестерку» Hurricane с двойным турбонаддувом. Выдает она 420 сил, но звучит как стая шипящих котят. Да, она плавная, технологичная и везет машину до «сотни» за 4,8 секунды, что быстрее многих популярных семейных автомобилей. Но души в ней нет. В противовес ему выступает BackCountry с классическим 5,7-литровым V-8 Hemi. Пусть он медленнее и выдает 395 лошадей, но его рык на холостых заставляет тестостерон закипать в жилах. На сложном рельефе линейная тяга атмосферника — это предсказуемость, а турбояма Hurricane может превратить аккуратный подъем в неуправляемый прыжок.

"Старый добрый V-8 прощает ошибки дозирования газа там, где турбина внезапно 'выстреливает' моментом. Для тяжелой работы и бездорожья ресурсный атмосферник всегда в приоритете, несмотря на ухищрения экологов", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Гаджеты против механической прочности

Rebel X напичкан электроникой по самую крышу: 14,5-дюймовый планшет, акустика Harman/Kardon и куча камер. Фронтальный объектив тут — настоящий спаситель, он показывает камни прямо под бампером. У BackCountry только одна камера сзади, и в пылу техасских покатушек он быстро «словил» вмятину на передний бампер. Зато у бюджетного пикапа честная блокировка заднего дифференциала и усиленные амортизаторы за смешные деньги. Проблема Rebel X в том, что его новая система Rough Road Cruise Control за 75 тысяч долларов работает как плохой автопилот: руль якобы тяжелеет, но разницы не чувствуешь. Это чистый маркетинг для тех, кто боится испачкать ботинки.

Любые покатушки по камням — это риск ДТП, и тут Rebel X с его сложной пластмассой проигрывает в стоимости содержания. Если вы повредите кузов, ремонт «дорогого» Ram выйдет золотым. BackCountry же воспринимается как рабочий инструмент, который не жалко приложить о дерево. Главное — следить за качеством ГСМ, ведь даже такой надежный мотор может убить испорченное топливо.

"Электронные ассистенты на бездорожье часто создают ложное чувство безопасности. Водитель надеется на камеры и датчики, забывая о простых законах физики и геометрии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Характеристика BackCountry (Hemi V-8) Rebel X (Hurricane I-6) Мощность, л.с. 395 420 Разгон до 60 миль/ч, сек 6,0 4,8 Размер шин, дюймы 32 (Falken) 33 (Goodyear) Стартовая цена, $ ~62 000 74 925

Математика грязи: что выгоднее?

Разница в 10–13 тысяч долларов между этими машинами — это пропасть. За эти деньги вы получаете панорамную крышу (которая начнет скрипеть после первой же диагоналки) и огромный экран, бесполезный в лесу. Для реальной жизни лучше взять пакет Off-Road Group, докинуть автохимию для ухода и пневмоподвеску. На трассе Rebel X тише благодаря шинам Goodyear, но BackCountry честнее. Помните, что обгонять на такой махине патрульные машины — плохая затея, даже если у вас 420 лошадей.

"Покупая пикап за 75 тысяч долларов, клиент должен понимать, что ликвидность перегруженных опциями версий падает быстрее. Базовые внедорожные пакеты всегда ценятся на вторичном рынке выше", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о Ram 1500

Какой двигатель надежнее для тяжелых условий?

Классический 5,7-литровый V-8 Hemi проверен десятилетиями. Рядная шестерка Hurricane мощнее, но сложнее в обслуживании из-за двойного турбонаддува.

Стоит ли переплачивать за комплектацию Rebel X?

Только если вам жизненно необходим огромный экран и премиальная музыка. С точки зрения проходимости разница с обычным Rebel минимальна.

Чем отличается пакет BackCountry от стандартного Big Horn?

В него входят лифт подвески на 1 дюйм, защита днища, блокировка заднего дифференциала, буксировочные крюки и специальные вседорожные шины.

Как работает внедорожный круиз-контроль?

Система поддерживает заданную низкую скорость до 20 миль в час. По отзывам тестеров, функция больше маркетинговая, чем реально полезная на тяжелом рельефе.

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