По цене Гранты, но с немецким качеством: этот седан за 780 тысяч заставит забыть про корейцев

Покупка подержанного автомобиля часто напоминает прогулку по тонкому льду. Знакомые модели вроде корейских седанов или привычных "французов" переоценены, а за внешней простотой порой скрываются следы жесткой эксплуатации в такси. На этом фоне Ford Fiesta выглядит любопытным вариантом, предлагая добротный салон и породистые повадки за разумные деньги.

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Выбор типа кузова и мотора

На рынке встречаются машины как европейской, так и отечественной сборки. Основная разница кроется под капотом: до определенного момента покупателям предлагали россыпь двигателей, но позже линейку сократили. Самым удачным решением остается атмосферный агрегат объемом 1.6 литра. Его конструкция проста, а ресурс при должном уходе превышает 400 тысяч километров. Это тот случай, когда старая школа проектирования работает на владельца.

"Двигатель 1.6 серии Duratec — настоящий железный атлант этой модели. Он не имеет сложных систем впрыска и прощает многие эксплуатационные огрехи, хотя требователен к качеству свечей зажигания", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Если смотреть на вещи проще, то седан практичнее хэтчбека из-за объема багажного отделения. В пятидверке места едва хватает для пары сумок из супермаркета, тогда как в трехобъемный кузов поместится гораздо больше поклажи. Однако за комфорт водителя и переднего пассажира приходится платить теснотой на заднем ряду. Взрослым людям там будет откровенно неуютно, особенно в дальних поездках, которые подразумевает любой летний вариант отдыха.

Надежность трансмиссий

С выбором коробки передач нужно быть осторожнее. Механика считается эталонным узлом, если не считать мелких течей сальников. Она отлично переваривает крутящий момент и не преподносит сюрпризов. С автоматизированными версиями ситуация сложнее. Старый четырехступенчатый автомат — это подарок для тех, кто ищет спокойствия. А вот робот с двумя сцеплениями, который ставили на поздние версии, требует регулярного внимания и затрат.

"Для города лучше искать модификацию с классической гидромеханикой. Роботизированная трансмиссия PowerShift не любит пробок и может потребовать дорогостоящего ремонта сцепления уже к ста тысячам пробега, что сильно портит финансовый результат владения", — объяснил логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Подвеска машины настроена на активную езду, что делает управление точным и приятным. На деле же выходит, что за это приходится расплачиваться жесткостью. На плохом асфальте вибрации передаются в салон, а элементы ходовой части изнашиваются быстрее привычного. Важный нюанс — дорожный просвет в 140 миллиметров. Этого достаточно для ровного города, но любой выезд на проселок превращается в испытание для защиты картера.

Параметр Значение Ресурс двигателя 1.6 свыше 400 000 км Объем багажника (седан) 455 литров Тип топлива Бензин АИ-95 Клиренс 140 мм

Тот самый секрет популярности Фиесты на вторичном рынке заключается в ее оснащении. Здесь можно встретить обогрев всей плоскости лобового стекла, что крайне удобно в мороз. Электрическая схема автомобиля в целом надежна, хотя на ранних экземплярах владельцы часто жаловались на перегорающие лампы фар. Сегодня этот вопрос решается установкой копеечного сопротивления, что считается стандартным решением проблемы.

"При покупке машины в долг важно учитывать не только состояние кузова, но и стоимость страхования. Фиеста не входит в число рисковых моделей, поэтому условия часто оказываются выгоднее, чем на популярные кроссоверы", — подчеркнул специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

С этим стоит быть аккуратнее: низкая цена на фоне конкурентов часто объясняется плохим состоянием конкретного экземпляра после работы в корпоративных парках. Тщательная проверка юридической чистоты и истории обслуживания — залог того, что покупка не станет обузой. Многие дилеры предлагают заманчивый кредитный процесс, в котором важно внимательно читать условия дополнительных услуг.

Ответы на популярные вопросы о Ford Fiesta

Какой кузов меньше гниет?

Оцинковка кузова у модели на высоком уровне. Следы коррозии обычно свидетельствуют о некачественном восстановлении после аварии. Особое внимание стоит уделить кромке капота и порогам, где краска может отслаиваться от пескоструя.

Можно ли лить АИ-92?

Производитель формально допускал такое топливо, но на практике это приводит к быстрому загрязнению свечей и дроссельного узла. Для долгой службы мотора рекомендуется использовать качественный пятый бензин.

Как продлить жизнь роботу PowerShift?

Главное — избегать перегрева в пробках. При длительных остановках лучше переводить коробку в нейтраль. Также помогает регулярная адаптация сцепления с помощью диагностического оборудования.

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