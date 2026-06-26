Сравниваем Волгу К50 и Москвич М90: как не спустить миллионы на неудачный выбор авто

Четыре миллиона рублей — сумма серьезная, но выбор кроссовера в этом сегменте превращается в квест. Стоит ли гнаться за мощью "Волги К50" или практичность семейного "Москвича М90" перевесит чашу весов? Мы сравнили эти популярные новинки, чтобы выяснить, кто из них — надежный партнер, а кто — лишь красивая обертка.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Покупка автомобиля

"Волга К50": проверенная техника в новой обертке

"Волга К50" — это плод глубокой переработки популярного кроссовера Geely Monjaro. Машина выглядит солидно, с правильными пропорциями и честным дорожным просветом в 210 мм. Черный пластиковый обвес по кругу — деталь практичная, защищающая металл от летящих камней и мелких контактов на парковке. Однако обольщаться не стоит. Перед нами городской житель, который не имеет жестких блокировок, полагаясь лишь на электронику и режимы для песка или снега.

"Техническая начинка "Волги К50" давно изучена мастерами. Восьмиступенчатый автомат от Aisin работает плавно и предсказуемо, как хорошо отлаженные часы. Это надежное решение, которое не требует частого вмешательства при грамотном уходе", — подчеркнул инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Двигатель выдает 238 лошадиных сил, что делает кроссовер довольно резвым. Он легко набирает скорость, уверенно чувствует себя при обгонах и требует качественного топлива. Динамика в семь с половиной секунд до сотни — это уровень, который позволяет не чувствовать себя лишним в левом ряду. Внутри водителя встречают сразу три экрана, растянувшихся во всю ширину панели. Решение эффектное, хотя и требующее привыкания к управлению всеми функциями через сенсоры.

Москвич М90: семейный формат и его особенности

Москвич М90 играет в другой лиге по габаритам. Он длиннее и шире своего соперника, что позволило разместить в салоне третий ряд сидений. Если перевозить семерых человек нужно регулярно, то этот вариант становится безальтернативным. Но за простор в салоне приходится расплачиваться сниженной проходимостью. У этой модели заметно меньше клиренс, а обилие хромированных деталей на бамперах лишь подчеркивает, что такие кроссоверы лучше не использовать для поездок по бездорожью.

Под капотом трудится двухлитровый агрегат, отдачу которого снизили до 200 сил. На деле же выходит, что тяжелой машине такая диета дается непросто. Дефицит мощности ощущается при полной загрузке, когда кроссоверу нужно совершить быстрый маневр. Девятиступенчатая коробка передач ZF пытается нивелировать нехватку тяги частыми переключениями, но азарта в характере "Москвича" нет.

"При выборе "Москвича М90" стоит помнить о специфике полного привода. Здесь установлена электромагнитная муфта, которая склонна к перегреву при длительном буксовании в глубоком снегу. Это типично для кроссоверов, ориентированных на комфорт, а не на подвиги вне дорог", — отметил автоэксперт Антон Воробьёв.

Комплектации и финансовый вопрос

Ценовая политика компаний различается. "Москвич" предлагает одну, но максимально насыщенную версию. Здесь есть все: от панорамной крыши до расширенной регулировки водительского кресла. "Волга" же позволяет выбрать между умеренным комфортом и избыточной роскошью с массажем и акустикой в подголовниках. Тот самый секрет популярности кроссоверов скрыт в их ликвидности на вторичном рынке, где известность конструкции играет решающую роль.

Параметр Волга К50 Москвич М90 Мощность двигателя 238 л.с. 200 л.с. Количество мест 5 7 Дорожный просвет 210 мм 190 мм

С этим стоит быть аккуратнее при расчете бюджета на содержание. Обслуживание сложной электроники и многоступенчатых трансмиссий требует квалифицированного сервиса. Если смотреть на вещи проще, Волга кажется более сбалансированным выбором для водителя, ценящего динамику, в то время как "Москвич" ориентирован на большие семьи. Любое решение о покупке должно опираться на тест-драйв, так как настройки подвесок у машин разные.

"Вопрос страховки для таких автомобилей стоит остро из-за стоимости запчастей. Для защиты интересов владельца крайне важно правильно оформлять полис КАСКО, учитывая все технические особенности систем помощи водителю", — объяснила юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о новых кроссоверах

Можно ли заправлять эти двигатели 92-м бензином?

Нет, оба производителя строго требуют использовать бензин с октановым числом не ниже АИ-95. Турбированные моторы чувствительны к качеству топлива, и экономия может привести к дорогостоящему ремонту.

Какая машина лучше подходит для поездок на дачу?

Волга К50 имеет преимущество за счет большего клиренса и защитного пластика. Москвич М90 из-за длинных свесов и низкого бампера больше подходит для ровных загородных трасс.

Есть ли у этих моделей запчасти в наличии?

Для Волги К50 большинство деталей унифицировано с Geely Monjaro, поэтому дефицита расходников нет. Ситуация с Москвичом М90 сложнее, часть кузовных панелей придется ждать под заказ.

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