Пистолет до щелчка: три скрытые угрозы заправки под завязку и одна глупая выдумка

Многие привыкли заливать бак до самой отсечки, считая это удобным способом сэкономить время. Но механики предупреждают: такая "забота" о машине часто приводит к неприятным поломкам. Разбираемся, в каких случаях полный бак не идет на пользу.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка автомобиля

Риски на сомнительных станциях

Если внешний вид заправки вызывает подозрения, а название бренда ни о чем не говорит, заливать полный бак рискованно. В таких местах выше вероятность столкнуться с примесями или осадком, который быстро забивает фильтры. Разумнее залить ровно столько, сколько нужно, чтобы добраться до проверенной сети.

"На неизвестных точках лучше ограничиться малым объемом, так как некачественный состав моментально провоцирует сбои в работе топливной системы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Когда в баке оказывается сомнительная смесь, ее проще разбавить качественным составом, если емкость заполнена лишь наполовину. Это снижает концентрацию вредных веществ и помогает двигателю пережить неудачный вариант заправки без фатальных последствий.

Температурный фактор и стоянка

Летом топливо в резервуаре неизбежно расширяется под воздействием высокой температуры. Если залить машину под завязку и оставить ее на солнцепеке, избыточное давление может найти выход через вентиляционные клапаны или пробку. Это создает пожароопасную ситуацию и оставляет неприятные пятна на асфальте под днищем.

Тот самый секрет заключается в том, что в баке всегда должно оставаться свободное пространство — своего рода воздушная подушка. Она компенсирует расширение жидкости и предотвращает срабатывание аварийных систем сброса давления. Особенно это касается машин, которые отправляются на длительную парковку сразу после посещения АЗС.

Подготовка к визиту в сервис

Перед поездкой в мастерскую избыток горючего превращается в досадную помеху. При некоторых видах ремонта, например, при замене насоса или работах с кузовом, тяжелый бак мешает доступу к узлам. Иногда мастерам и вовсе приходится сливать топливо, что не всегда проходит аккуратно.

"Лишний вес топлива в системе только усложняет снятие бака или любые манипуляции с подвеской в этой зоне", — объяснил специально для Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Тщательная проверка оборудования на станции требует легкости и мобильности конструкции. Лишние шестьдесят килограммов за задней осью — это дополнительная нагрузка, которая ни к чему во время испытания или обслуживания ходовой части.

Ситуация Рекомендация Жара выше 30 градусов Заполнять не более 3/4 объема Ремонт топливной системы Минимальный остаток в баке Незнакомая трасса Дозаправка небольшими порциями

Миф о лишнем весе

Часто говорят, что полупустой бак помогает экономить, так как машина становится легче. На деле это заблуждение. Вес топлива в легковом авто составляет ничтожную долю от его общей массы. Влияние этих килограммов на расход бензина не заметит даже самый чуткий прибор в условиях городского движения.

Гораздо важнее следить за исправностью всех систем. Когда производитель прекращает выпуск модели, как это произошло в случае с семейным автомобилем известной марки, владельцы начинают внимательнее относиться к ресурсу. Бережная эксплуатация бака — часть этого процесса.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заправляться до щелчка пистолета?

Да, автоматическая отсечка специально настроена так, чтобы оставить в емкости технологический зазор для паров горючего. Проблемы начинаются, когда водитель пытается вручную долить еще пару литров после срабатывания системы.

Вредит ли баку постоянная езда с минимальным остатком?

Это вредно для бензонасоса, который охлаждается за счет проходящей через него жидкости. Оптимально держать уровень не ниже четверти бака, чтобы избежать перегрева и подсоса воздуха.

Зависит ли риск от типа топлива?

Бензин более летуч, поэтому давление паров в нем нарастает быстрее, чем в дизельном топливе. Однако температурное расширение характерно для любого горючего, поэтому правила предосторожности универсальны.

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