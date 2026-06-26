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Экстремальная Нива без экстрима: вся правда о характеристиках Silk Way и её отличиях от обычной версии

Авто

Внедорожник LADA Niva Sport в экстремальном исполнении Silk Way выйдет на рынок в гражданской конфигурации, несмотря на ожидания поклонников модели. Вместо форсированного двигателя мощностью 144 лошадиные силы автомобиль получит проверенный 1,8-литровый агрегат 1.8Evo, выдающий 122 "лошадки" и 170 Нм крутящего момента. Это ограничение мощности стало ключевым изменением в стратегии позиционирования спецверсии, названной в честь ралли "Шелковый путь". Покупателям придется учитывать, что экстерьер с оранжевым кузовом и внедорожная подготовка теперь будут сочетаться с характеристиками, близкими к современным моделям LADA Vesta.

Лада Нива в США
Фото: commons.wikimedia.org by Tom Vanmoorleghem, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лада Нива в США

Технические особенности и комплектация Silk Way

Версия Silk Way задумывалась как ответ экстремальным условиям раллийных гонок. Несмотря на отказ от форсированного мотора, внедорожник получит серьезный пакет доработок. В оснащение войдут шноркель, экспедиционный багажник, светодиодная оптика, силовые пороги и усиленная тормозная система. За проходимость будут отвечать модернизированная подвеска и специальные шины класса офф-роуд. Подобный подход к техническому состоянию авто требует от владельцев внимательного отношения к ресурсу узлов, так как эксплуатация тяжелых шин и дополнительного оборудования повышает нагрузку на двигатель и трансмиссию.

"Двигатель мощностью 122 силы — это сбалансированный вариант для повседневной езды, однако при выездах на бездорожье с таким весом водитель может ощутить нехватку тяги на низах. Важно помнить, что любые модификации подвески или установка крупной резины требуют регулярного контроля состояния ступичных узлов", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Эксперименты с цветом и рыночные реалии

LADA Sport активно ищет новые визуальные решения для своей линейки. В частности, целая партия 120-сильных Niva Sport уже получила яркий оранжевый окрас "Табаско". Этот цвет ранее был доступен исключительно для кросс-универсалов Iskra SW Cross. Индивидуальность модели Silk Way подчеркнут контрастные вставки в интерьере и руль с перфорацией. Эксперты предупреждают, что попытки самостоятельного тюнинга с использованием сомнительной автохимии для повышения характеристик могут привести к поломкам, поэтому лучше полагаться на заводские настройки, даже если они кажутся консервативными.

"Оригинальные заводские решения в отделке и окраске кузова значительно повышают ликвидность автомобиля на вторичном рынке. Покупатели всегда охотнее выбирают машины, в которых доработки выполнены профессионалами, а не в кустарных условиях", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Производственные планы завода

Стандартная Niva Sport, выпускающаяся с апреля прошлого года, насчитывает порядка 140 конструктивных изменений по сравнению с классической версией и продается за 1 752 000 рублей. Параллельно завод готовится к обновлению классической линейки. 20 июля, в день 60-летия автогиганта, на конвейер встанет обновленная Niva Legend. Модель прошла глубокую модернизацию: в ней задействовано свыше 100 новых и 60 улучшенных деталей, включая 90-сильный мотор, который уже отлично зарекомендовал себя на модификации Travel. При выборе подержанных моделей, столкнувшихся с оформлением ДТП, всегда проверяйте историю обслуживания, чтобы убедиться в оригинальности всех установленных комплектующих.

"Обновление деталей — это всегда плюс к ресурсу автомобиля. Даже если внешне дизайн кажется привычным, внутренние изменения узлов подвески или двигателя существенно меняют поведение машины на дороге и её надежность в длительных поездках", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Характеристика Niva Sport (стандарт)
Двигатель (объем) 1,6 л
Мощность 122 л. с.
Трансмиссия 5-ступенчатая "механика"
Цена 1 752 000 руб.

Вопрос: Будет ли Silk Way мощнее обычной Niva Sport?
Ответ: Нет, спецверсия получит тот же 1,8-литровый агрегат 1.8Evo мощностью 122 л. с., от форсированного мотора решено отказаться.

Вопрос: Когда начнут собирать обновленную Niva Legend?
Ответ: Производство стартует 20 июля, в день 60-летия автозавода.

Вопрос: Чем отличается комплектация Silk Way внешне?
Ответ: Она получит ярко-оранжевый цвет, шноркель, экспедиционный багажник, линзованные фары и силовые пороги.

Вопрос: Сколько конструктивных изменений внесено в исходную Niva Sport?
Ответ: По данным завода, в конструкцию внесено около 140 доработок по сравнению со стандартной версией.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов, автослесарь Денис Хромов
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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