Бензин АИ-100: когда это не просто топливо, а бомба замедленного действия?

Замена привычного топлива на бензин с более высоким октановым числом не всегда идет на пользу двигателю. Эксперты предупреждают, что постоянное использование АИ-100 в автомобилях, рассчитанных на АИ-95, способно спровоцировать проблемы в работе отдельных узлов. Исправную машину рекомендуется заправлять маркой бензина, которую указал производитель в руководстве по эксплуатации.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка бензином

Риски при смене октанового числа

Технические характеристики мотора, включая геометрию камеры сгорания и настройки газораспределения, жестко привязаны к определенному виду горючего. Снижение октанового числа ниже рекомендованного уровня чревато детонацией — разрушительными взрывами топливной смеси, которые повреждают внутренние детали двигателя. Октановое число напрямую определяет стойкость бензина к таким нагрузкам.

Переход на АИ-100 в некоторых случаях допустим, но не стоит делать это постоянно. Как сообщает "За рулем", высокое содержание присадок в "сотом" топливе замедляет скорость горения, из-за чего смесь может догорать уже в системе выхлопа. Это приводит к перегреву катализатора и повреждению выпускных клапанов.

"Эксперименты с октановым числом — риск сократить ресурс мотора. Если система питания и зажигания настроена под конкретный стандарт, отклонения в любую сторону требуют изменения алгоритмов работы ЭБУ, чего штатный компьютер сделать не может", — отметил в беседе с Pravda.Ru автомеханик Денис Хромов.

Последствия смешивания разных сортов бензина

Смешивание АИ-92 и АИ-100 дает усредненный показатель: при равных долях получится бензин с октановым числом примерно 96. Водителям же важно помнить о регламенте обслуживания, так как пренебрежение правилами часто ведет к внезапным поломкам агрегатов, требующим дорогостоящего ремонта двигателя, подробнее о чем можно узнать в нашем материале.

Лучшим советом остается соблюдение рекомендаций завода-изготовителя, которые дублируются на внутренней стороне лючка бензобака. Использование бензина с меньшим октановым числом, чем прописано в документации, запрещено, так как это напрямую влияет на надежность компонентов автомобиля. При возникновении технических неисправностей в поездке, когда машина теряет мощность, желательно провести диагностику, так как причин может быть множество — от качества топлива до проблем в системе охлаждения.

Ответы на популярные вопросы о топливе

Что будет при использовании АИ-100 в двигателе для АИ-95?

Технически машина поедет, но в редких случаях возможно неполное сгорание топлива и перегрев узлов выхлопной системы.

Безопасно ли смешивать бензины разных марок?

Смешивание допустимо в экстренных случаях, так как получится продукт со средним октановым числом, однако лучше избегать таких комбинаций.

Почему нельзя заливать бензин с числом ниже рекомендованного?

Это приводит к детонации, разрушающей поршневую группу и стенки цилиндров из-за преждевременных микровзрывов.

Где искать информацию о допустимом топливе?

Тип горючего указан в техническом паспорте автомобиля или на специальной наклейке внутри лючка бензобака.

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