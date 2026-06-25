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Конец эпохи классики: в Hyundai решились на ликвидацию популярного семейного автомобиля

Авто

Компания Hyundai официально подтвердила закрытие проекта i30 Wagon. Практичный универсал исчезнет из модельной гаммы без прямого преемника, что фактически ставит точку в истории классических семейных автомобилей корейского бренда в европейском C-сегменте. Глава европейского подразделения марки Ксавье Мартине признал, что инвестиции в этот тип кузова больше не оправданы из-за тотального доминирования кроссоверов на ключевых мировых рынках.

Hyundai i30 Wagon
Фото: commons.wikimedia.org by StreetfighterDE is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0
Hyundai i30 Wagon

Почему универсалы стали невыгодны производителю

Решение Hyundai продиктовано чистой экономикой. По словам Ксавье Мартине, спрос на универсалы стабильно падает. Если раньше этот кузов был базовым выбором для европейских семей, то теперь покупатели в Китае и США массово пересаживаются на внедорожники. Модель i30 Wagon в последние годы держалась в строю в основном за счет корпоративных парков. Однако работа с юридическими лицами подразумевает большие скидки, что резко снижает маржинальность каждой проданной машины.

"Производители сегодня считают каждый цент, и содержать в линейке модель, которая пользуется спросом только у корпоративных клиентов, становится слишком накладно. Проще и выгоднее продать один кроссовер с высокой наценкой, чем два универсала с минимальной прибылью", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Несмотря на то что шпионские снимки обновленных прототипов давали надежду на рестайлинг, руководство бренда решило не тратить ресурсы на разработку. По мнению Мартине, рынок четко сформировал запрос: люди хотят высокую посадку и агрессивный дизайн, а не вытянутый силуэт классического "вагона".

Наследие i30 и судьба платформы

Семейство i30 появилось в 2007 году и долгое время считалось серьезным конкурентом Volkswagen Golf. Текущее, третье поколение модели выпускается с 2017 года. Платформа автомобиля унифицирована с Kia Ceed, однако родственный универсал Ceed Sportswagon уже покинул многие рынки. Уход i30 Wagon выглядит логичным финалом для архитектуры, которая морально устаревает на фоне перехода к электрокарам.

Хотя безопасность классических кузовов остается на высоком уровне, современные требования заставляют компании вкладываться в новые структуры. К примеру, недавние краш-тесты российского электрокара показали, что новые платформы позволяют сохранять салон целым даже при экстремальных деформациях, что сложно реализовать на старых "тележках" без огромных затрат.

"Любой современный автомобиль должен соответствовать жестким протоколам безопасности, а адаптация старого кузова универсала под новые нормы Euro NCAP требует колоссальных вложений. Для Hyundai сейчас приоритетнее направить эти деньги на развитие электрических линеек", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Что предложат покупателям вместо универсала

Hyundai не оставляет сегмент компактных авто пустым, но фокус смещается. В ближайшее время компания обновит хэтчбек i20 и, возможно, вернет на европейский рынок седан Elantra. Однако основные ставки сделаны на кроссоверы Bayon, Kona и Tucson. Именно эти модели получат самые продвинутые мультимедийные системы и обновленный дизайн в стиле "параметрической динамики".

Для тех, кто привык эксплуатировать универсалы годами, уход модели означает необходимость тщательнее следить за текущим автопарком. Ресурс агрегатов напрямую зависит от качества обслуживания. Например, даже если вы храните бензин в баке слишком долго, это может привести к поломкам, которые сделают содержание стареющего универсала золотым.

"Машины с пробегом в кузове универсал на вторичном рынке теперь станут еще более востребованными среди практичных водителей. Это значит, что владельцам стоит уделить внимание защите кузова и исправности проводки, так как найти достойную замену за разумные деньги будет все сложнее", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Параметр Статус модели Hyundai i30 Wagon
Текущее состояние Доступен для заказа в ряде стран Европы
Перспектива замены Официально отменена
Основная причина снятия Низкая маржинальность и рост сегмента SUV
Альтернатива от бренда Кроссоверы Kona и Tucson

Ответы на популярные вопросы

Можно ли еще купить новый i30 Wagon?
Да, модель пока остается в прайс-листах дилеров в Германии, Испании, Италии и Франции, но производство будет остановлено в ближайшее время.

Появится ли электрический универсал взамен i30?
Прямой замены не планируется, Hyundai делает ставку на электрические кроссоверы линейки IONIQ.

Почему кроссоверы выгоднее универсалов?
Покупатели готовы платить за кроссоверы больше при схожей или даже меньшей себестоимости производства, что увеличивает прибыль компании.

Останутся ли в линейке Hyundai другие типы кузова i30?
Хэтчбеки пока остаются в строю, но их жизненный цикл также подходит к завершению без явных планов на следующее поколение.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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