Миллионы водителей в тупике: в Госдуме приняли жесткое решение по выплатам за аварии

Депутаты Госдумы 24 июня заблокировали инициативу увеличения лимита по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей. Страховые выплаты без вызова ГИБДД остаются на прежнем уровне. Ремонт подорожал, а правила игры — нет.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина у разбитой машины

Почему выплата в 200 тысяч стала мизерной

Авторы законопроекта били тревогу: цены на запчасти превратили 200 тысяч рублей в "фантики". Рост стоимости автомобилей и ремонтных работ из-за утильсбора сделал текущий лимит неактуальным. Сейчас водитель, попавший в аварию, часто сталкивается с тем, что страховка не покрывает даже базовое восстановление бампера или оптики.

"Страховщики живут в мире десятилетней давности. Если повреждения серьезнее царапины, вы попадаете на деньги. Лимит в 200 тысяч сегодня не спасает, а просто выталкивает людей в бесконечные очереди ГИБДД", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Параметр Текущая ситуация Лимит по европротоколу 200 000 рублей Предлагаемый лимит 300 000 рублей

Война за страховой лимит

Система ОСАГО трещит по швам. Отказ от повышения лимита — это прямой путь к заторам на магистралях. Когда сумма ущерба превышает "барьер", водители вынуждены ждать экипаж полиции. Это парализует движение и нервирует всех участников дорожного движения.

"Отказ в повышении лимита — это удар по карману водителей. При спорах в суде страховые компании будут апеллировать к устаревшим данным, оставляя владельцев авто с огромными счетами за ремонт", — разъяснила юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Депутаты опасаются, что рост лимита спровоцирует мошенничество. Однако страховые споры уже сейчас перегружают суды. Пока цена запчастей растет, процедура европротокола теряет свою главную цель — упрощение жизни автомобилисту.

"Любая серьезная кузовщина сегодня стоит дороже 200 тысяч. Для современного кроссовера один только блок фары с установкой может легко съесть львиную долю выплат", — констатировал эксперт-оценщик ущерба Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о европротоколе

Меняется ли лимит 200 тысяч рублей в ближайшее время?

Нет, после отклонения законопроекта 24 июня лимит остается прежним.

Что делать, если ущерб явно больше 200 тысяч?

Необходимо оформлять ДТП с вызовом сотрудников Госавтоинспекции для фиксации всех повреждений.

Почему европротокол становится неудобным?

Рост цен на ремонтные работы и запчасти делает сумму в 200 тысяч недостаточной для покрытия реального ущерба при умеренных ДТП.

Как европротокол влияет на пробки в городах?

Недостаточный лимит заставляет водителей дольше ждать полицию, что провоцирует заторы на загруженных дорогах.

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