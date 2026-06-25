Кузов Атома смяли в гармошку, а салон остался целым: что скрывают краш-тесты российского электрокара

Российский электромобиль "Атом" подтвердил высокий уровень пассивной безопасности в ходе серии сертификационных краш-тестов на полигоне НАМИ. Разработчики представили видеоотчет, в котором серийные образцы выдержали фронтальный и боковой удары, сохранив целостность высоковольтной батареи и обеспечив беспрепятственную эвакуацию манекенов. Успешное прохождение испытаний открывает путь к массовому производству новинки, доказывая надежность выбранной силовой архитектуры кузова из высокопрочных сталей и алюминия.

Фото: Telegram-канал AutoNews is licensed under public domain Атом

Фронтальный удар: выдержала ли батарея?

Первый этап испытаний проводился по правилу №94 — это фронтальное столкновение с 40-процентным перекрытием. Электромобиль на скорости 56 км/ч врезался в сминаемый барьер, что имитирует типичную дорожную аварию. Основное внимание инженеры уделили деформации передка и состоянию пассажирской ячейки. В момент удара штатно сработали фронтальные подушки безопасности и преднатяжители ремней, а положение рулевой колонки исключило критические травмы водителя.

"Для электрокара фронтальный удар опаснее, чем для машин с ДВС, из-за риска повреждения аккумулятора. Тот факт, что корпус батареи остался герметичным, а автоматика мгновенно обесточила систему, говорит о грамотной инженерной защите нижнего периметра", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Особым достижением стала работа дверных замков. Несмотря на серьезные повреждения передней части, геометрия кузова в зоне проемов сохранилась. После удара испытатели смогли открыть двери без использования спецсредств, что критически важно для спасения людей в реальных условиях. Это доказывает, что безопасность на дороге для отечественных инженеров стала приоритетом при проектировании платформы.

Второе испытание соответствовало правилу №95. В бок неподвижного "Атома" врезалась тележка весом 950 кг на скорости 50 км/ч. Этот тест воспроизводит классический удар "в борт" на перекрестке. Здесь критическую роль сыграли боковые подушки и шторки безопасности, которые полностью закрыли остекление, защищая головы манекенов от осколков и контакта с препятствием.

"При боковом ударе у конструктора очень мало места для деформации — буквально пара десятков сантиметров от двери до кресла. Судя по результатам, силовые пороги "Атома" взяли на себя основную энергию, сохранив достаточный объем жизненного пространства в салоне", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Даже при таком типе нагрузки сиденья не сместились с направляющих, что часто становится проблемой у бюджетных моделей. Электромобиль подтвердил, что интегрированная в пол батарея служит дополнительным элементом жесткости, усиливающим общую конструкцию шасси.

Технологический секрет прочности "Атома"

Успех краш-тестов обусловлен применением собственной силовой архитектуры. В конструкции кузова использована комбинация из нескольких видов высокопрочной стали и алюминиевых вставок в зонах поглощения энергии. Особое внимание уделили зоне порогов и средних стоек, которые должны выдерживать колоссальные нагрузки при переворотах или боковых ударах.

"Прохождение таких тестов — это не только прочность металла, но и четкая работа электроники. Важно, чтобы датчики удара не выдали ошибку и сработали мгновенно, ведь при ДТП счет идет на миллисекунды", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Инженеры бренда отметили, что реальные испытания полностью подтвердили данные компьютерного моделирования. Это позволяет надеяться, что серийные машины будут одними из самых безопасных в своем классе. Учитывая риски, связанные с правилами маневрирования и высокой плотностью городского трафика, такая защита станет весомым аргументом при покупке.

Параметр испытаний Результат теста "Атом" Целостность пассажирской ячейки Сохранена, деформации в пределах допусков Состояние тяговой батареи Повреждений и возгораний не зафиксировано Эвакуация из салона Двери открываются вручную без усилий Системы пассивной безопасности Подушки, шторки и ремни сработали штатно

Ответы на популярные вопросы

1. На какой скорости проводились тесты?

Фронтальный удар выполнялся на скорости 56 км/ч, а боковой — на 50 км/ч с использованием 950-килограммового ударного блока. 2. Опасно ли повреждение батареи при ДТП?

В современных электрокарах батарея защищена мощным каркасом. Тесты показали, что корпус "Атома" выдерживает удар, исключая утечку тока или пожар. 3. Можно ли будет открыть двери после сильной аварии?

Да, одной из целей теста была проверка дверных механизмов. Геометрия кузова позволила открыть двери даже после фронтального удара. 4. Какие подушки безопасности установлены в машине?

"Атом" оснащен фронтальными и боковыми подушками, а также оконными шторками безопасности, защищающими головы пассажиров.

Читайте также