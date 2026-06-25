Возврат к Евро-3: станут ли "топливные таблетки" спасением или ловушкой для вашего двигателя

Попытки сэкономить на заправке с помощью "топливных таблеток", обещающих превратить бензин АИ-92 в АИ-95, могут обернуться серьезными повреждениями двигателя. Вместо заявленного повышения октанового числа автовладельцы рискуют столкнуться с абразивным износом ключевых узлов, поломкой катализатора и дорогостоящим ремонтом. Специалисты предостерегают: состав подобных присадок зачастую агрессивен и непредсказуем.

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Почему "таблетки" опасны для мотора

На маркетплейсах активно продаются средства для изменения свойств горючего. Технический директор ООО "ЛН Дистрибьюция" Андрей Бабушкин пояснил, что в их составе нередко содержатся металлосодержащие элементы, например, ферроценовые соединения. Они кратковременно повышают детонационную стойкость, но при сгорании превращаются в твердый нагар.

Эти отложения оседают на свечах зажигания и чувствительных датчиках топливной аппаратуры. Особую опасность такие эксперименты представляют для современных турбированных двигателей с прямым впрыском. Микрочастицы, которые не сгорают в камере, работают как абразив, провоцируя ускоренный износ стенок цилиндров и поршневой группы. Часто из-за некачественного топлива владельцы сталкиваются с последствиями использования сомнительных присадок, такими как выход из строя катализатора.

"Применение таблетированных присадок — это лотерея с высокими ставками. Даже если машина заведется и поедет, твердые наслоения на элементах системы уже начнут свою разрушительную работу", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Мнение профессионалов

Эксперты призывают не ставить знак равенства между бытовыми "таблетками" и специализированной сертифицированной автохимией. Профессиональные октан-бустеры проходят лабораторные испытания и имеют четкую инструкцию по дозировке. Их задача — разовая коррекция характеристик при вынужденной заправке на случайной АЗС, а не постоянная эксплуатация.

"Чаще всего водители забывают, что современный двигатель настроен под конкретный тип горения. Попытка изменить его химическим путем своими руками обычно заканчивается ошибками в блоке управления и детонацией", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Помимо прямого вреда мотору, использование подобных средств лишает владельца возможности объективно оценить состояние топливной системы. Нередко сбои в работе проявляются не сразу, когда водитель уже успел сэкономить несколько сотен рублей на разнице в цене бензина.

"Если мотор начал требовать больше масла или изменился звук выхлопа после попыток "улучшить" бензин, стоит немедленно сменить заправку и провести диагностику топливной системы", — предупредил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Риски использования присадок

Фактор Последствие Металлосодержащие присадки Твердые отложения на свечах и датчиках Несгораемые частицы Абразивный износ цилиндров Регулятор октана Сбои в системе турбонаддува Несертифицированные таблетки Дорогостоящий капитальный ремонт

Ответы на популярные вопросы

Можно ли безопасно превратить АИ-92 в АИ-95?

Нет. Октан-бустеры могут лишь слегка скорректировать параметры топлива, но не изменить химический класс бензина без вреда для мотора.

Чем отличаются "таблетки" от профессиональной химии?

Профессиональные присадки сертифицированы, имеют точный состав и рассчитаны на применение по инструкции, тогда как "таблетки" часто содержат агрессивные металлы.

Какие признаки указывают на вред от присадки?

Проблемы с пуском, загоревшаяся лампа Check Engine на панели, детонация при разгоне, нестабильный холостой ход.

Как лучше поступить, чтобы сэкономить на топливе?

Заливать бензин с требуемым октановым числом, рекомендованным автопроизводителем, избегая сомнительных добавок.

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