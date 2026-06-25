Мотор в металлолом: "вечное" топливо портится за 90 дней. Во что оно превращается внутри вашего бака

Хранение бензина в канистрах "про запас" часто оборачивается неприятностями для владельцев авто, особенно для тех, кто владеет современными машинами с турбонаддувом и высокотехнологичными системами впрыска. Топливо — это не консервы, оно теряет свойства уже через несколько месяцев, превращаясь из энергетического ресурса в угрозу для топливной системы, двигателя и кошелька автовладельца.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Канистра бензина

Секрет долгого хранения бензина

Автомобильный бензин требует специальных условий, которыми обычный гараж похвастаться не может. Как объяснил технический тренер обучающего центра Fit Service Сергей Пономарев, создать среду, где топливо "проживет" около года, можно только в герметичной таре, в прохладе и без доступа света. В бытовых условиях такие требования практически недостижимы.

"На практике безопаснее рассчитывать на срок от 3 до 6 месяцев. После этого периода начинаются процессы деградации: испарение легких фракций и окисление топлива", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Важно выбирать правильную тару. Сертифицированные канистры для топлива в разы надежнее случайных емкостей или пластиковых технических баков. Каждый контакт с воздухом при частом откупоривании канистры запускает процесс старения быстрее, а летняя жара в гараже становится катализатором потери качества.

Чем опасен бензин с истекшим сроком

Если в старых атмосферных моторах последствия использования залежалого топлива могут быть менее заметными, то современные агрегаты с непосредственным впрыском крайне чувствительны к качеству горючего. Старый бензин провоцирует появление нагара не только в камере сгорания, но и на форсунках, что неизбежно ведет к нестабильной работе на холостом ходу и ошибкам бортового компьютера.

"При использовании топлива, которое долго стояло в канистре, резко возрастает риск детонации, что фатально для современных двигателей, особенно с турбинами", — отметил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Масштаб проблем, возникающих из-за некачественного горючего, нередко заставляет водителей искать способы диагностики авто своими силами, чтобы не тратить лишние средства в автосервисе. Стоимость промывки топливной системы и замены свечей значительно выше экономии на бензине, закупленном впрок.

"Если канистра хранилась около года, не рискуйте — лучше смешайте это старое топливо со свежим бензином в пропорции, чтобы минимизировать негативное влияние на двигатель", — посоветовал в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Александр Громов.

Параметр Идеальные условия Срок хранения До 12 месяцев (в спецскладах) Стандартный бытовой срок 3-6 месяцев Тара Сертифицированная топливная Температурный режим Стабильно низкий

Ответы на популярные вопросы 1. Стоит ли закупить бензин на год вперед из-за риска роста цен?

Нет, это невыгодно. Топливо потеряет свои химические свойства, что приведет к дорогостоящему ремонту двигателя. 2. Можно ли хранить бензин в обычном пластиковом канистре для воды?

Категорически нет. Используйте только сертифицированную тару, предназначенную специально для нефтепродуктов. 3. Что произойдет, если залить в современный автомобиль годовалый бензин?

Высока вероятность проблем с форсунками, детонации и появления нагара на клапанах. Ремонт обойдется значительно дороже сэкономленных денег. 4. Влияет ли частота открывания канистры на качество топлива?

Да, контакт с воздухом ускоряет испарение активных компонентов и окисление бензина.

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