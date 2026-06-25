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Рискованный маневр перед инспекторами: минутная спешка на трассе приведет к потере прав

Авто

Попытка обойти патрульный автомобиль ГИБДД на трассе — это не просто дерзость, а прямой путь к облегчению кошелька. Томская полиция выставила ценник на такие маневры: стандартное "опережение" экипажа может обойтись в 500 рублей по статье 12.15 КоАП РФ. Если же водитель решит поиграть в каскадера и выскочит на встречку там, где висит "кирпич" или тянется сплошная, ставка удваивается. А в худшем случае — прощайте, права.

Автомобиль ГАИ
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автомобиль ГАИ

Тарифы на обгон спецтранспорта

Патрульная машина — это не медленный трактор, а объект на службе. Гнать ее в шею, когда на крыше горят спецсигналы, — затея на грани фола. Полицейские предупреждают: обгон патруля признается нарушением правил расположения транспортного средства на проезжей части. 

"Обгон автомобиля с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом запрещен ПДД РФ. Это базовое правило, которое многие игнорируют, пытаясь сэкономить пару минут времени. В судах такие дела часто заканчиваются не в пользу водителя", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Когда патруль идет на задание со всеми "спецэффектами", он становится неприкосновенным. Любая попытка втиснуться перед капотом ГИБДД воспринимается как создание аварийной ситуации. Риск здесь в разы выше, чем при обычном обгоне гражданской фуры, ведь траектория движения служебного авто может измениться мгновенно из-за оперативных задач.

Тип нарушения Размер штрафа (руб.)
Обгон патруля по правилам (ч.1 ст. 12.15) 500
Обгон в запрещенном месте 1000
Выезд на встречную полосу через сплошную 5000 или лишение

Почему мигалка — это стена

МВД настойчиво напоминает: патрульный автомобиль — это хищник на дороге, который следит за порядком, а не просто движущаяся декорация. Опережать его можно, если он "пустой", но если включены люстры — лучше притормозить. Штрафы за нарушения на дорогах постоянно пересматриваются, и даже небольшая провинность может обернуться серьезной головной болью.

"Водители часто путают опережение и обгон. Если вы выезжаете на встречную полосу, чтобы обойти экипаж ДПС с включенными маяками, вы мгновенно становитесь нарушителем. Доказать свою правоту в споре с инспектором будет крайне сложно", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Безопасность здесь стоит на первом месте. Маневр перед носом у полиции — это проверка их реакции на вшивость. Часто водители сами провоцируют столкновения, не понимая, что патрульное авто может резко затормозить для фиксации другого нарушения. Нарушение правил проезда сложных участков вместе с игнорированием спецтранспорта — гремучая смесь для любого протокола.

Юридические тонкости маневра

Закон суров, но к патрулям он особенно нежен. Защита служебного транспорта прописана четко. Если инспектор составит рапорт о том, что ваш маневр помешал выполнению служебного задания, одними деньгами не отделаться. Вы рискуете попасть под статью о воспрепятствовании законной деятельности сотрудников полиции.

"Важно понимать техническую сторону: современные патрульные машины оснащены видеорегистраторами кругового обзора. Любое перестроение фиксируется в высоком разрешении, что делает попытки оспорить штраф бессмысленными без веских доказательств вашей правоты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о штрафах ГИБДД

Можно ли обгонять патруль, если у него не включены маячки?

Да, если обгон разрешен правилами (прерывистая линия, отсутствие знаков). В этом случае патрульная машина считается обычным участником движения.

Что будет, если я обогнал машину ДПС со звуковым сиреной?

Это прямое нарушение. Помимо штрафа за обгон, вам может грозить наказание за непредоставление преимущества спецтранспорту, вплоть до лишения прав на срок до года.

Как доказать, что обгон был вынужденным?

Только записью со своего видеорегистратора. Если вы объезжали препятствие или предотвращали ДТП, закон на вашей стороне, но будьте готовы к спору в суде.

Какой штраф за обгон патруля через сплошную?

Здесь вступает в силу ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ — штраф 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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