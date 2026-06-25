Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Настало время платить: Белый дом увязал санкции против Москвы с ценниками на американских АЗС
Худшая ситуация за сорок лет: нефтяные хранилища Штатов опустели до опасного предела
Каждый вечер как в общежитии: три способа отгородиться от шума соседей
Блестящие волосы начинаются не с масок: итальянки годами следуют этим правилам мытья
Пять столиц пошли на принцип: в Берлине демонстративно сменили вектор поддержки киевского режима
Украина в дипломатическом тупике: одно решение соседа обнулило многолетние усилия Киева
Ставки в Берлине взлетели: попытка лишить союзников права голоса обернулась резким отпором
Будто другой сезон посреди лета: эти уголки России спасают от духоты и раскалённого асфальта
Живот держится до последнего: 5 видов спорта с самым мощным жиросжигающим эффектом

Ценник говорит одно, кредит другое: сколько на самом деле стоит новый Haval Jolion

Авто

Покупка Haval Jolion 2026 в кредит оборачивается скрытыми расходами, которые кратно увеличивают финальную стоимость автомобиля. Дилерские программы включают обязательное страхование и комиссии, превращая бюджетный кроссовер в финансовое обременение с итоговым чеком свыше 4 миллионов рублей.

Китайский автомобиль Haval Jolion
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Китайский автомобиль Haval Jolion

Комплектация и базовые параметры

Обновленный Haval Jolion избавился от избытка хромированных деталей в пользу практичного пластикового обвеса. В автосалонах преобладает версия Premium с передним приводом по цене 2 649 000 рублей. Техническая начинка стандартна: турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 143 л. с. и роботизированная трансмиссия с мокрыми сцеплениями. Дорожный просвет составляет 190 мм, что позволяет уверенно эксплуатировать машину в городе.

"При расчете кредита важно учитывать, что КАСКО принудительно включается в тело долга, добавляя к сумме минимум 140 000 рублей", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Внутри установлена электронная панель приборов и крупный мультимедийный дисплей. Салон отделан экокожей, а передние кресла оснащены электроприводами. Задний ряд сохраняет ровный пол, что критично для семейных поездок. Несмотря на отсутствие панорамной крыши, функциональное оснащение соответствует лидерам сегмента, где представлены популярные кроссоверы российского рынка.

Сценарий без первоначального взноса

Нулевой первый взнос — самый дорогой путь к владению машиной. При ставке 14,9% годовых и сроке 5 лет банк добавляет открытую комиссию в размере 531 000 рублей. Итоговая сумма задолженности вырастает до 3 320 000 рублей. Ежемесячный платеж составит 78 800 рублей, что создает серьезное давление на семейный бюджет. Общие затраты за весь период достигнут 4 057 000 рублей.

"Техническое состояние агрегатов при таких нагрузках требует внимания, особенно в части трансмиссии", — объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев, изучивший возможные технические дефекты модели.

Вариант с частичной оплатой

Внесение 20% стоимости (529 800 рублей) снижает процентную ставку до 11% и позволяет растянуть выплаты на 7 лет. В этом случае сумма кредита составит 2 258 000 рублей. Платёж снижается до 38 700 рублей в месяц. Переплата за весь период составит 990 000 рублей, а финальная стоимость владения — 3 639 000 рублей. Это на 418 000 рублей дешевле, чем при отсутствии взноса.

Параметр кредита Значение
Цена по прайс-листу 2 649 000 рублей
Переплата (срок 5 лет, взнос 0%) 1 408 000 рублей
Переплата (срок 7 лет, взнос 20%) 990 000 рублей
Стоимость страховки КАСКО 140 000 рублей

Рассрочка на короткий срок

Самый экономичный способ требует наличия 1 324 000 рублей (половина стоимости). Программа под 1% годовых на 3 месяца минимизирует переплату до символических сумм. Однако такие условия доступны лишь узкой категории покупателей. При выборе любого варианта стоит учитывать надежность китайских машин и затраты на их последующее обслуживание.

"Юридические нюансы страховых выплат при оформлении полиса в теле кредита часто скрывают ограничения по возмещению ущерба", — подчеркнула юрист Анастасия Гущина специально для Pravda.Ru.

Многие владельцы рассматривают Haval Jolion с пробегом как альтернативу новому авто, чтобы избежать кредитной кабалы. В 2026 году доля заемных средств в сделках достигает 70%, что свидетельствует о высокой долговой нагрузке. Покупателям важно изучать рейтинг внедорожников 2026 года и сравнивать условия кредитования у разных дилеров перед подписанием договора.

Ответы на популярные вопросы о кредитовании

Чему равна реальная переплата при покупке без первого взноса?

Она превышает 1,4 миллиона рублей за пятилетний период, включая банковские комиссии и страховки.

Можно ли отказаться от КАСКО при оформлении кредита?

Технически это возможно, но дилеры повышают ставку или отказывают в продаже модификации Premium по заявленной цене.

Насколько выгоден рынок подержанных машин в сравнении с кредитом?

Покупка на вторичном рынке позволяет сэкономить на процентах, однако китайские подержанные машины требуют тщательной диагностики систем.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист Анастасия Гущина
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Нефть
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Старые связи больше не работают: в Каракасе начался необратимый передел главной госкорпорации
Мир. Новости мира
Старые связи больше не работают: в Каракасе начался необратимый передел главной госкорпорации
Целый остров размером с Сицилию: человеческая жадность лишила Каспийское море огромных площадей
Наука и техника
Целый остров размером с Сицилию: человеческая жадность лишила Каспийское море огромных площадей
Популярное
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента

Внезапная смена тональности в Брюсселе обнажила глубокий кризис доверия к западной стратегии, когда привычные тезисы столкнулись с реальностью на поле боя.

Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
ВС РФ вышли к окраинам города Сумы после установления контроля над Иволжанским
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Бензиновый дефицит спровоцировал волну ночных преступлений: владельцы машин экстренно укрепляют баки
Украина теряет главное: Киев внезапно оказался вторым в очереди за помощью
Украина теряет главное: Киев внезапно оказался вторым в очереди за помощью
Последние материалы
Худшая ситуация за сорок лет: нефтяные хранилища Штатов опустели до опасного предела
Ценник говорит одно, кредит другое: сколько на самом деле стоит новый Haval Jolion
Каждый вечер как в общежитии: три способа отгородиться от шума соседей
Блестящие волосы начинаются не с масок: итальянки годами следуют этим правилам мытья
Пять столиц пошли на принцип: в Берлине демонстративно сменили вектор поддержки киевского режима
Украина в дипломатическом тупике: одно решение соседа обнулило многолетние усилия Киева
Ставки в Берлине взлетели: попытка лишить союзников права голоса обернулась резким отпором
Будто другой сезон посреди лета: эти уголки России спасают от духоты и раскалённого асфальта
Живот держится до последнего: 5 видов спорта с самым мощным жиросжигающим эффектом
Осанка, сон и стакан воды: как базовые настройки организма делают вас моложе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.