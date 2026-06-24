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Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом

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Трасса М-4 Дон летом 2026 года превратилась в полосу препятствий. Южное направление штурмуют тысячи отпускников, сталкиваясь с заторами под Ростовом и в предгорьях Кавказа. На фоне слухов о нехватке горючего водители штурмуют заправки, выстраиваясь в очереди перед Крымским мостом и в Темрюкском районе.

Трасса М4
Фото: commons.wikimedia.org by Grigorius m, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Трасса М4

Стоимость горючего в южных регионах

Цены на топливо в июне заставляют владельцев машин пересматривать бюджет поездки. В Краснодарском крае за литр АИ-95 просят почти 75 рублей, а высокооктановый АИ-98 вплотную приблизился к отметке в 89 рублей. Дизельное топливо обходится дороже 77 рублей, что напрямую влияет на стоимость логистики и товаров в курортных зонах.

"Рост спроса в летний период всегда давит на оптовое звено. Мелкие частные станции, не имеющие долгосрочных контрактов, первыми поднимают цены или сталкиваются с пустыми резервуарами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Сетевые АЗС удерживают ситуацию в рамках регламентов, однако на подъездах к портам и переправам зафиксированы случаи ажиотажного спроса. Владельцы машин стараются держать полный бак, опасаясь, что дефицит топлива может застать их в многочасовой пробке под палящим солнцем.

Логистические ловушки и дефицит

Слухи о бензине по 400 рублей за литр остаются в плоскости социальных сетей и не находят подтверждения на официальном уровне. Основные задержки возникают из-за возросшей нагрузки на Крымский мост, где пункты досмотра работают на пределе пропускной способности. Эксперты рекомендуют не доверять мифам, будто качество бензина на брендовых станциях юга уступает столичному.

Марка топлива Цена за литр (июнь 2026)
АИ-92 68,30 руб.
АИ-95 74,62 руб.
АИ-98 88,94 руб.
Дизель 77,07 руб.

Многие водители ошибочно пытаются запастись горючим в канистрах, нарушая правила безопасности при перевозке. Избыточное накопление бензина в закрытом багажнике при температуре воздуха выше 30 градусов создает риск воспламенения паров, если топливная система или тара не герметичны.

"Попытки кустарной заправки на обочинах часто заканчиваются поломкой современных двигателей. Присадки в таком горючем могут мгновенно вывести из строя катализатор и топливную рампу", — отметил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Маршруты для объезда пробок

Узким местом трассы в 2026 году остается Ростовская область, где масштабные дорожные работы ограничивают пропускную способность. Для экономии времени опытные путешественники используют объезд через Шахты или Новочеркасск, сворачивая на 1039-й и 1000-й километры соответственно. Это позволяет избежать стояния в районе поселков Зверево и Малая Гнилуша.

"Соблюдение скоростного режима и отказ от резких ускорений — лучшая экономия топлива в заторах. Использование навигационных приложений помогает заранее видеть участки с ремонтами", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Андрей Киселёв.

После Ростова основная нагрузка перемещается на Горячий Ключ и Джубгу. Чтобы не тратить часы в очередях на заправку у моря, стоит пополнять запасы горючего до въезда в курортную зону. В Темрюкском районе традиционно высокий спрос формируют жители Крыма, поэтому АЗС там могут закрываться на технические перерывы для слива бензовозов. Об этом сообщает 110KM.

Ответы на популярные вопросы о поездках на юг

Нужно ли везти канистры с собой?

В этом нет острой необходимости. Основные магистральные заправки работают стабильно, а хранение топлива в салоне снижает безопасность поездки.

Какой участок М-4 самый медленный?

Наибольшие потери времени фиксируются под Ростовом-на-Дону из-за реконструкции полотна и перед Крымским мостом из-за процедур безопасности.

Есть ли дефицит бензина в Сочи и Геленджике?

Ситуация стабильна. Кратковременные перебои возможны на несетевых станциях, но крупные операторы обеспечивают бесперебойный подвоз горючего.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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