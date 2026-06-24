Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом

Трасса М-4 Дон летом 2026 года превратилась в полосу препятствий. Южное направление штурмуют тысячи отпускников, сталкиваясь с заторами под Ростовом и в предгорьях Кавказа. На фоне слухов о нехватке горючего водители штурмуют заправки, выстраиваясь в очереди перед Крымским мостом и в Темрюкском районе.
Цены на топливо в июне заставляют владельцев машин пересматривать бюджет поездки. В Краснодарском крае за литр АИ-95 просят почти 75 рублей, а высокооктановый АИ-98 вплотную приблизился к отметке в 89 рублей. Дизельное топливо обходится дороже 77 рублей, что напрямую влияет на стоимость логистики и товаров в курортных зонах.
"Рост спроса в летний период всегда давит на оптовое звено. Мелкие частные станции, не имеющие долгосрочных контрактов, первыми поднимают цены или сталкиваются с пустыми резервуарами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.
Сетевые АЗС удерживают ситуацию в рамках регламентов, однако на подъездах к портам и переправам зафиксированы случаи ажиотажного спроса. Владельцы машин стараются держать полный бак, опасаясь, что дефицит топлива может застать их в многочасовой пробке под палящим солнцем.
Слухи о бензине по 400 рублей за литр остаются в плоскости социальных сетей и не находят подтверждения на официальном уровне. Основные задержки возникают из-за возросшей нагрузки на Крымский мост, где пункты досмотра работают на пределе пропускной способности. Эксперты рекомендуют не доверять мифам, будто качество бензина на брендовых станциях юга уступает столичному.
|Марка топлива
|Цена за литр (июнь 2026)
|АИ-92
|68,30 руб.
|АИ-95
|74,62 руб.
|АИ-98
|88,94 руб.
|Дизель
|77,07 руб.
Многие водители ошибочно пытаются запастись горючим в канистрах, нарушая правила безопасности при перевозке. Избыточное накопление бензина в закрытом багажнике при температуре воздуха выше 30 градусов создает риск воспламенения паров, если топливная система или тара не герметичны.
"Попытки кустарной заправки на обочинах часто заканчиваются поломкой современных двигателей. Присадки в таком горючем могут мгновенно вывести из строя катализатор и топливную рампу", — отметил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Узким местом трассы в 2026 году остается Ростовская область, где масштабные дорожные работы ограничивают пропускную способность. Для экономии времени опытные путешественники используют объезд через Шахты или Новочеркасск, сворачивая на 1039-й и 1000-й километры соответственно. Это позволяет избежать стояния в районе поселков Зверево и Малая Гнилуша.
"Соблюдение скоростного режима и отказ от резких ускорений — лучшая экономия топлива в заторах. Использование навигационных приложений помогает заранее видеть участки с ремонтами", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Андрей Киселёв.
После Ростова основная нагрузка перемещается на Горячий Ключ и Джубгу. Чтобы не тратить часы в очередях на заправку у моря, стоит пополнять запасы горючего до въезда в курортную зону. В Темрюкском районе традиционно высокий спрос формируют жители Крыма, поэтому АЗС там могут закрываться на технические перерывы для слива бензовозов. Об этом сообщает 110KM.
В этом нет острой необходимости. Основные магистральные заправки работают стабильно, а хранение топлива в салоне снижает безопасность поездки.
Наибольшие потери времени фиксируются под Ростовом-на-Дону из-за реконструкции полотна и перед Крымским мостом из-за процедур безопасности.
Ситуация стабильна. Кратковременные перебои возможны на несетевых станциях, но крупные операторы обеспечивают бесперебойный подвоз горючего.
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