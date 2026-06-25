Хватит молиться на Porsche: новый рекорд ZR1X показал, кто теперь настоящий хозяин

На 104-й горной гонке Pikes Peak International Hill Climb был установлен исторический рекорд для серийных автомобилей. Пилот JR Хильдебранд, управляя Chevrolet Corvette ZR1X, преодолел трассу за 9 минут 30,104 секунды. Этот результат стал знаковым событием, подтвердившим превосходство гибридных технологий в экстремальных условиях высокогорья, где привычные двигатели внутреннего сгорания теряют мощность из-за разреженного воздуха.

Фото: Own work by Oleg Yunakov., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Chevrolet Corvette ZR1

Технологическое преимущество ZR1X

Выбор именно модели ZR1X для соревнований был не случаен. В отличие от стандартной версии, этот болид оснащен системой полного привода и передним электромотором мощностью 186 лошадиных сил. В условиях трассы с крутыми "шпильками" это дает заметный выигрыш в сцеплении с дорогой. Кроме того, на финише, который находится на высоте более 4300 метров над уровнем моря, плотность воздуха ниже примерно на 40%, что обычно критически сказывается на работе ДВС.

"Гибридная установка компенсирует нехватку кислорода, обеспечивая запас тяги там, где обычные машины начинают "задыхаться". Для водителя это означает предсказуемое поведение агрегатов даже в условиях экстремальной нагрузки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Специалисты команды General Motors отмечают, что использование ZR1X позволило эффективно сочетать возможности мощного V-8 с турбонаддувом и электрическую помощь непосредственно в наиболее сложных высокогорных секторах.

Тактика борьбы за рекорд

Команда разработала стратегию, при которой электроэнергия для режима "push-to-pass" приберегалась для финальных этапов подъема. В нижней части горы электроника работала в режиме накопления, используя энергию торможения, в то время как турбины выдавали давление до 24 psi. Если автовладельцы на дорогах общего пользования чаще сталкиваются с тем, что привычная кнопка в автомобиле незаметно лишает водителей концентрации, то здесь использование систем помощи требовало ювелирной настройки.

"Использование системы курсовой устойчивости в "трековом" режиме стало оправданным решением. Это позволило гармонично распределить крутящий момент, не допуская пробуксовок, которые могли бы привести к потере драгоценных секунд на виражах", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Хильдебранд отметил, что интеграция всех систем автомобиля была выполнена на высшем уровне. По его ощущениям, он управлял не серийной машиной, а полноценным гоночным прототипом. Важно понимать, что при всей эффективности современных технологий, владельцам стоит помнить, что даже хлам под капотом может стать причиной серьезных проблем на вторичном рынке, если пренебрегать техническим обслуживанием.

Характеристика Особенности ZR1X Привод Полный (ДВС + электромотор) Электрическая мощь 186 л. с. (e-boost) Работа на высоте Компенсация потери кислорода Тип участия Time Attack (серийный класс)

"Техническая доработка таких машин требует глубокого понимания геометрии подвески и работы бортовой электроники. Обычному водителю стоит помнить, что вмешательство в эти системы без заводских рекомендаций только ухудшит ресурс агрегатов", — предупредил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы

Что делает ZR1X быстрее обычных спорткаров в горах? Главным фактором является наличие переднего электромотора, который компенсирует нехватку мощности ДВС из-за разреженного воздуха на высоте.

Была ли машина полностью серийной? Автомобиль прошел подготовку по регламенту гонки (каркас, сиденье, пожаротушение), а в основе лежал предсерийный образец с индексом "EX".

Почему для других участников гонка сложилась менее успешно? Многие столкнулись с проблемами надежности в условиях высокогорья, где экстремальные нагрузки выводят из строя механизмы, не адаптированные к таким условиям.

Повлияет ли этот рекорд на будущие модели Chevrolet? Наработки команды, включая алгоритмы управления гибридной трансмиссией, активно используются инженерами для улучшения характеристик новых моделей Performance-линейки.

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