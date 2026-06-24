Стоит ли переплачивать за A4 или A5? Audi A3 получила всё самое лучшее в новой версии

Audi обновляет семейство компактных A3, делая ставку не на косметические штрихи, а на глубокую техническую модернизацию. Модельная линейка получила переработанный интерьер с новой архитектурой цифровых панелей, расширенные онлайн-сервисы и интеллектуальные системы помощи, которые теперь умеют самостоятельно управлять торможением перед светофорами. Для владельцев это означает не только другой уровень комфорта, но и новые расходы на дополнительные опции, которые можно докупать дистанционно уже после покупки машины.

Фото: commons.wikimedia.org by Razvan Orendovici from United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Audi

Цифровой салон и новые возможности мультимедиа

Главные изменения сосредоточены внутри. Архитектура передней панели полностью пересмотрена: теперь здесь доминирует изогнутый двухэкранный комплекс. За рулем расположилась цифровая приборная панель диагональю 11,9 дюйма, а центральную часть занимает 12,8-дюймовый сенсорный монитор. Этот дисплей стал основным интерфейсом для управления мультимедиа, поддерживающим актуальные платформы для интеграции смартфонов.

"Интеграция облачных данных и расширение функционала через покупку отдельных пакетов — общемировой тренд, который меняет саму структуру владения авто. Однако автовладельцам стоит внимательно изучать условия подписки на такие цифровые допы, чтобы не оказаться в ситуации, когда нужная функция внезапно перестает работать из-за не продленного сервиса", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Изменилась и эстетика: декоративная накладка на торпедо теперь визуально объединяет зону приборов и пассажирскую дверь единой горизонталью. Центральная консоль стала удобнее — площадку для смартфона развернули к водителю, а также добавили беспроводную зарядку. Даже рулевые колеса теперь оснащены физическим колесиком прокрутки, интегрированным в многофункциональный блок.

Ассистенты водителя и облачные технологии

Системы помощи водителю разделили на три пакета функционала: от стандартного уровня до продвинутого. Центральная роль отведена адаптивному круиз-контролю plus, который взаимодействует с ассистентом удержания в полосе. Система получила новую компетенцию: автомобиль самостоятельно замедляется перед красным сигналом светофора.

Для парковки теперь используются четыре камеры кругового обзора. Интеллектуальный помощник не только делает 360-градусную картинку, но и берет управление на себя при заезде на место или выезде. Функция "обучаемой" парковки запоминает конкретный маневр, что полезно для ежедневного заезда в гараж.

"Любая автоматизация, включая "умные" ассистенты парковки, — это лишь страховка, которая не снимает с водителя ответственности за ситуацию на дороге. Полагаться на электронику при выполнении маневров стоит ровно до тех пор, пока вы можете мгновенно взять управление на себя в случае сбоя датчиков", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Версии, моторы и внешние изменения

Внешне обновленную A3 различают по новым световым подписям и эмблемам на радиаторной решетке — особенно это заметно у версий S3 и RS 3. Силовая линейка осталась широкой: в гамме представлены бензиновые и дизельные моторы, а также гибриды с возможностью подзарядки от сети. Постоянный полный привод quattro остается привилегией мощных модификаций.

"Для покупателя на вторичном рынке разнообразие двигателей в линейке — это плюс к выбору, но и риск. Многим стоит заранее оценить ресурс агрегатов в зависимости от их сложности, ведь ремонт высокотехнологичных турбомоторов и гибридных установок потребует серьезных вложений в будущем", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Модификация Производительность Бензин / Дизель 116 и 150 л. с. Гибрид (PHEV) 204 и 272 л. с. Audi S3 333 л. с. (Quattro) Audi RS 3 400 л. с. (2.5 TFSI, Quattro)

Ответы на популярные вопросы

Когда обновленные модели поступят в продажу?

Продажи стартуют в конце сентября. В каких кузовах будет представлена линейка?

Автомобили предложат в вариантах Sportback, Sedan и Allstreet. Можно ли докупать функции после приобретения авто?

Да, линейка предусматривает покупку программных пакетов, например, для улучшения качества аудиосистемы. Какие возможности появились у круиз-контроля?

Теперь система умеет автоматически тормозить до полной остановки перед красным светофором.

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