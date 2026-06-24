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Праворульные авто ждут большая проверка: власти нашли слабое место на российских дорогах

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Праворульные автомобили создают специфические риски на дорогах из-за конструктивных особенностей освещения и ограниченного обзора при маневрах, уверен независимый автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. В беседе с Pravda.Ru специалист отметил, что для объективной оценки опасности таких машин необходимо проанализировать статистику аварийности в соотношении с их общим количеством в автопарке страны.

Праворульный автомобиль
Фото: commons.wikimedia.org by Oleh Kernytskyi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Праворульный автомобиль

Ранее сообщалось, что российские ведомства начали проверку безопасности машин с правым расположением рулевого колеса в рамках новой стратегии дорожного движения. По официальной информации Минтранса, кабмин запустил исследовательскую работу, к которой привлечены МВД, Минпромторг и институт НАМИ. При этом эксперты ведомств подчеркивают, что на данном этапе речь идет исключительно об анализе данных, а не о введении немедленных запретов.

Специалист обратил внимание, что эксплуатация техники, предназначенной для левостороннего движения, в условиях российских дорог сопряжена с техническими несоответствиями. В частности, это касается настройки световых приборов. При этом важно учитывать, что любые изменения в действующий техрегламент должны проходить через процедуру тщательного согласования.

"Праворульный автомобиль несет в себе достаточно большое количество рисков. Дело не только в посадке водителя, но и в том, что такая машина предполагает левостороннее размещение на дороге, а значит, требует другой регулировки фар ближнего света, чтобы не слепить встречных водителей. Кроме того, ограниченная видимость и специфические условия обзора создают сложности при выполнении маневров, связанных с выездом на встречную полосу", — пояснил Попов.

Проблема ослепления водителей остается одной из самых острых при эксплуатации импортной техники. Неправильный световой поток создает критические ситуации в темное время суток. Аналогичные риски возникают, когда автовладельцы устанавливают нештатные светодиоды в фары, предназначенные для других типов ламп.

Для корректных выводов о безопасности эксперт предлагает использовать относительные, а не абсолютные показатели. По его мнению, только сравнение доли ДТП среди леворульных и праворульных машин от их общего числа позволит получить реальную картину угроз. При этом риск совершить ошибку при обгоне на трассе у водителя с правым рулем объективно выше из-за сложности визуального контроля встречной полосы.

"Чтобы показать, что аварийность праворульных автомобилей выше, необходимо сравнивать не абсолютные цифры, а долю аварий по отношению к общему количеству праворульных машин. То есть нужно сопоставить уровень аварийности леворульных автомобилей относительно их общего числа с аналогичным показателем для праворульных. Надеюсь, это даст объективную картину", — подчеркнул специалист.

Несмотря на возможные выводы комиссии, радикальных мер по изъятию транспорта из эксплуатации не ожидается. Для регионов Дальнего Востока и Приморья традиционно действуют исключения, обусловленные логистикой и структурой местного рынка. Однако в будущем власти могут усилить схему контроля состояния транспортных средств, чтобы минимизировать технические риски. Многие водители продолжают отдавать предпочтение подержанным японским иномаркам, хотя иногда выгоднее привезти машину из других стран с привычным расположением руля.

"Резко выводить праворульные машины из оборота никто не будет. Скорее всего, это будут какие-то плановые меры, и вряд ли кого-то за это начнут штрафовать. Для Дальнего Востока и Приморья, например, уже сделаны послабления в техрегламенте Таможенного союза. Единственное, что нужно в борьбе за безопасность, — проводить компенсационные мероприятия поэтапно", — заключил Попов.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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